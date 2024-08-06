Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю

Сафари на огромных квадроциклах в заповедные земли плато Укок.

Лучшее приключение этого лета! Мы познакомим Вас с Алтаем так, чтобы вы полюбили его так же, как любим его мы! В этом
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туре Вас ждут комфортные базы и аутентичные юрты, удобный транспорт, индивидуальный подход – учитываем пожелания группы во время тура, мини-группа в формате компании друзей.

Вам нужно только приехать на Алтай, а профессиональный гид окружит Вас заботой и создаст незабываемые впечатления от отдыха! Вы проедете по одной из самых красивых дорог мира по версии National Geographic, увидите “Алтайский Стоунхендж”, исследуете геологическое аномальное образование кургана, где покоится Укокская принцесса, будете ужинать под звездным небом в юрточном комплексе, кушать блюда национальной алтайской кухни и с наслаждением париться в баньке.

5
3 отзыва
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Чуйский тракт

Встреча в аэропорту утром до 10:30 часов или трансфер из отеля в радиусе 30 км.

Завтрак в ресторане, после чего выезд на Чуйский тракт, одну из самых живописных дорог в России и мире.

Обед в агрокомплексе Инегень около 15:30.

Увидим:

  • Чуйский тракт
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Катунские террасы
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман.

Ужин в отеле в 19:00.

Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 460 км, 8 часов пути с остановками. Проживание: ТБ Архар или аналогичная. Питание: завтрак, обед, ужин.

Встреча. Чуйский трактВстреча. Чуйский трактВстреча. Чуйский трактВстреча. Чуйский тракт
2 день

Экспедиция на квадроциклах. Тархатинский мегалитический комплекс. Вечером баня

Насладитесь организованным днем в экспедиции.

Завтрак в 8 утра, инструктаж и подготовка к 11 часам.

Обед в 12:00, а в 13:00 отправление по увлекательному маршруту:

  • посещение Тархатинского мегалитического комплекса;
  • проход через заставу;
  • уютная остановка у живописного озера Тархатинского;

Посетим видовую точку на реке Аюта.

Вечером прибытие на базу отдыха "Девятый брод" с уютными домиками, общим душем и туалетом.

Ужин в 18:00, а затем наслаждение баней с 19:00 до 22:00.

Расслабьтесь и наслаждайтесь каждым моментом этого захватывающего приключения!

Трансфер: квадроциклы 3 шт + 1 сопровождающий. Питание: завтрак, обед в коше, ужин. Проживание: Девятый брод. Протяженность: 83 км. Длительность: 5 часов.

Экспедиция на квадроциклах. Тархатинский мегалитический комплекс. Вечером баняЭкспедиция на квадроциклах. Тархатинский мегалитический комплекс. Вечером баняЭкспедиция на квадроциклах. Тархатинский мегалитический комплекс. Вечером баняЭкспедиция на квадроциклах. Тархатинский мегалитический комплекс. Вечером баня
3 день

Экспедиция на квадроциклах. Плато Укок. Ночевка в юрте

Погрузитесь в захватывающее приключение.

Начнем с завтрака в 8:00, затем в 9:00 отправление по маршруту к невероятному плато Укок.

По пути увидите перевалы Огызсимас и Сарытас с потрясающим видом на Белуху.

Остановка у камней-великанов на Аккол и видовой точки на плато Укок, открывающей величие Монголии, Китая и Казахстана.

После спуска к реке Бомбудай насладитесь обедом.

Затем остановка у живописного Гусиного озера перед прибытием к юртам, где проведете ночь.

Юрты на 3-4 человека без удобств.

Ужин под звездным небом от команды в уюте юрты.

Погрузитесь в уникальный опыт и насладитесь каждым моментом этого увлекательного путешествия!

Трансфер: квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: юрточный кемпинг на Укоке, 3-4 хместное. Протяженность: 70 км. Длительность: 6 часов.

Экспедиция на квадроциклах. Плато Укок. Ночевка в юртеЭкспедиция на квадроциклах. Плато Укок. Ночевка в юртеЭкспедиция на квадроциклах. Плато Укок. Ночевка в юртеЭкспедиция на квадроциклах. Плато Укок. Ночевка в юрте
4 день

Экспедиция на квадроциклах. Путь к озеру Укок

Отправляйтесь в захватывающее путешествие с завтраком в 9:00.

В 10:00 начнется исследование геологического аномального образования и кургана, где покоится Укокская принцесса.

Двигаемся к заставе Ак-Алаха для регистрации, затем продолжаем путь к озеру Укок.

Насладитесь видовой площадкой с видом на ледники и озеро, где также устроим обед на свежем воздухе.

К 19:00 вернемся в уютные юрты.

Трансфер: квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: юрточный кемпинг на Укоке, 3-4хместное Протяженность: 30 км. Длительность: 7 часов.

Экспедиция на квадроциклах. Путь к озеру УкокЭкспедиция на квадроциклах. Путь к озеру УкокЭкспедиция на квадроциклах. Путь к озеру УкокЭкспедиция на квадроциклах. Путь к озеру Укок
5 день

Экспедиция на квадроциклах. Обратный маршрут через Девятый брод

В пятый день вашего увлекательного путешествия начнем с позднего завтрака в 10:00.

После этого отправимся к турбазе "Архар", выбрав другой маршрут через Девятый брод.

Новый путь обещает уникальные виды и впечатляющие приключения.

Вас ожидает захватывающая видовая точка в этом увлекательном путешествии.

Достигнув Кош-Агача, где запланирован ночлег, вы сможете расслабиться в бане и насладиться ужином, завершив день с комфортом и впечатляющими воспоминаниями.

Погружайтесь в удивительный мир природы и открывайте для себя красоту каждого момента этого захватывающего путешествия!

Трансфер: квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: ТБ Архар. Протяженность: 160 км. Длительность: 8 часов.

Экспедиция на квадроциклах. Обратный маршрут через Девятый бродЭкспедиция на квадроциклах. Обратный маршрут через Девятый бродЭкспедиция на квадроциклах. Обратный маршрут через Девятый бродЭкспедиция на квадроциклах. Обратный маршрут через Девятый брод
6 день

Гейзерное озеро. Алтайский марс. Манжерок

С наступлением утра позавтракаем в 9:00.

К 10:00 отправимся в захватывающее путешествие к Манжероку.

На пути не упустим возможность посетить Гейзерное озеро и Алтайский марс.

Вечер пройдет в уюте Манжерока, обеспечивая вам приятный ночной отдых.

Отдыхайте и наслаждайтесь волшебством этого увлекательного дня!

Трансфер: джип Land Cruiser. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: Манжерок или аналогичный. Протяженность: 390 км. Длительность: 6 часов.

Гейзерное озеро. Алтайский марс. МанжерокГейзерное озеро. Алтайский марс. МанжерокГейзерное озеро. Алтайский марс. МанжерокГейзерное озеро. Алтайский марс. Манжерок
7 день

Отъезд

После завтрака, насыщенного ароматами свежесваренного кофе и домашней выпечки, мы отправляемся в аэропорт Горно-Алтайска.

Это время, наполненное сладкой грустью прощания, но и радостными обещаниями скорой встречи.

В сердце каждого из нас зарождается надежда на новые встречи в этом удивительном краю, где горы касаются небес, а реки рассказывают бесконечные истории.

Трансфер до аэропорта включен в стоимость тура и осуществляется с 7 до 11 утра по местному времени.

В пути, протяженностью в час, мы будем вспоминать каждый чарующий момент нашего путешествия, оставляя в душе следы незабываемых впечатлений и живописных пейзажей, которые теперь станут частью нашего внутреннего мира.

Прощание с Алтаем не означает конец путешествия, это всего лишь переход к следующей главе наших незабываемых приключений!

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах и в юрточном кемпинге по маршруту.

Варианты проживания

Турбазы по маршруту

6 ночей

Размещение на туристических базах с удобствами, а также размещение в юрте (туалет на улице, баня каждый день).

Турбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршруту

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и трансферы во время путешествия
  • Питание трехразовое горячее
  • Двухместное проживание в комфортных благоустроенных номерах, проживание в юрточном кемпинге на самом плато Укок
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Парение в бане
  • Концерт горлового пения
  • Квадроциклы
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • удобные х/б штаны и рубашки;
  • комплект футболок;
  • треккинговые штаны (софтшел) для тепло- и ветрозащиты;
  • мембранные штаны для влагозащиты;
  • синтетическое термобелье (штаны + футболка);
  • флисовую кофту;
  • мембранную куртку с капюшоном + теплую куртку под Осенние или весенние слой мембраны/ горнолыжную куртку;
  • дождевик (если нет мембранной куртки);
  • 2 пары треккинговых носков;
  • нижнее белье, в том числе быстросохнущее;
  • флисовые перчатки;
  • непродуваемую шапку;
  • бейсболку/ панаму;
  • бафф с флисовым слоем;
  • купальный костюм;

Обувь:

  • легкую обувь для отеля;
  • треккинговые кроссовки, лучше с высоким голеностопом (обязательно разношенные);

Личные вещи:

  • солнечные очки;
  • штурмовой рюкзак для перевозки вещей;
  • бутылку для воды;
  • powerbank и зарядное устройство для телефона;
  • гермомешок для телефона;
  • солнцезащитный крем;
  • личную аптечку;
  • наличные деньги;
  • не промокаемые перчатки, и балаклаву;
  • солнцезащитный крем;
  • увлажняющий крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем ездить?

Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.

Какая там погода?

Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.

Есть ли связь и интернет?

Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).

А комаров много?

Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало. И клещей на Алтае не так много, как говорят. Мы делаем страховку для каждого из своих путешественников.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
6 авг 2024
Проживание организовано в комфортабельных условиях - гостинице на берегу озера, отдельном домике в долине реки Чулышман и стилизованной юрте со всеми удобствами. Питание вкусное, сытное, проголодаться не успеваешь, постоянно на
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столе были свежие овощи и фрукты. Отдельная благодарность водителям-тур-лидерам, которые обеспечили проведение всего тура, за их доброжелательность, готовность всегда откликнуться на любую просьбу, показать все красоты Алтая, организацию вкуснейших пикников на природе.

О
20 июн 2024
Принимающая сторона. Все организованно на самом высочайшем уровне! Гид готов и решает все ваши проблемы!!! Везде вас возят и много-много рассказывает!!! Впечатление от организации поездки самые положительные!!! Отдельное спасибо гиду Эржану!!!! Просто очень хороший человек!
Принимающая сторона. Все организованно на самом высочайшем уровне! Гид готов и решает все ваши проблемы!!! ВездеПринимающая сторона. Все организованно на самом высочайшем уровне! Гид готов и решает все ваши проблемы!!! ВездеПринимающая сторона. Все организованно на самом высочайшем уровне! Гид готов и решает все ваши проблемы!!! ВездеПринимающая сторона. Все организованно на самом высочайшем уровне! Гид готов и решает все ваши проблемы!!! ВездеПринимающая сторона. Все организованно на самом высочайшем уровне! Гид готов и решает все ваши проблемы!!! Везде
М
15 мая 2024
Гиды Дима и Аслан топ)
Гиды Дима и Аслан топ)

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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