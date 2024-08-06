3 день

Экспедиция на квадроциклах. Плато Укок. Ночевка в юрте

Погрузитесь в захватывающее приключение.

Начнем с завтрака в 8:00, затем в 9:00 отправление по маршруту к невероятному плато Укок.

По пути увидите перевалы Огызсимас и Сарытас с потрясающим видом на Белуху.

Остановка у камней-великанов на Аккол и видовой точки на плато Укок, открывающей величие Монголии, Китая и Казахстана.

После спуска к реке Бомбудай насладитесь обедом.

Затем остановка у живописного Гусиного озера перед прибытием к юртам, где проведете ночь.

Юрты на 3-4 человека без удобств.

Ужин под звездным небом от команды в уюте юрты.

Погрузитесь в уникальный опыт и насладитесь каждым моментом этого увлекательного путешествия!

Трансфер: квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: юрточный кемпинг на Укоке, 3-4 хместное. Протяженность: 70 км. Длительность: 6 часов.