Лучшее приключение этого лета! Мы познакомим Вас с Алтаем так, чтобы вы полюбили его так же, как любим его мы! В этом
Программа тура по дням
Встреча. Чуйский тракт
Встреча в аэропорту утром до 10:30 часов или трансфер из отеля в радиусе 30 км.
Завтрак в ресторане, после чего выезд на Чуйский тракт, одну из самых живописных дорог в России и мире.
Обед в агрокомплексе Инегень около 15:30.
Увидим:
- Чуйский тракт
- Слияние Чуи и Катуни
- Катунские террасы
- Перевал Семинский
- Перевал Чике-Таман.
Ужин в отеле в 19:00.
Трансфер: комфортные внедорожники. Расстояние: около 460 км, 8 часов пути с остановками. Проживание: ТБ Архар или аналогичная. Питание: завтрак, обед, ужин.
Экспедиция на квадроциклах. Тархатинский мегалитический комплекс. Вечером баня
Насладитесь организованным днем в экспедиции.
Завтрак в 8 утра, инструктаж и подготовка к 11 часам.
Обед в 12:00, а в 13:00 отправление по увлекательному маршруту:
- посещение Тархатинского мегалитического комплекса;
- проход через заставу;
- уютная остановка у живописного озера Тархатинского;
Посетим видовую точку на реке Аюта.
Вечером прибытие на базу отдыха "Девятый брод" с уютными домиками, общим душем и туалетом.
Ужин в 18:00, а затем наслаждение баней с 19:00 до 22:00.
Расслабьтесь и наслаждайтесь каждым моментом этого захватывающего приключения!
Трансфер: квадроциклы 3 шт + 1 сопровождающий. Питание: завтрак, обед в коше, ужин. Проживание: Девятый брод. Протяженность: 83 км. Длительность: 5 часов.
Экспедиция на квадроциклах. Плато Укок. Ночевка в юрте
Погрузитесь в захватывающее приключение.
Начнем с завтрака в 8:00, затем в 9:00 отправление по маршруту к невероятному плато Укок.
По пути увидите перевалы Огызсимас и Сарытас с потрясающим видом на Белуху.
Остановка у камней-великанов на Аккол и видовой точки на плато Укок, открывающей величие Монголии, Китая и Казахстана.
После спуска к реке Бомбудай насладитесь обедом.
Затем остановка у живописного Гусиного озера перед прибытием к юртам, где проведете ночь.
Юрты на 3-4 человека без удобств.
Ужин под звездным небом от команды в уюте юрты.
Погрузитесь в уникальный опыт и насладитесь каждым моментом этого увлекательного путешествия!
Трансфер: квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: юрточный кемпинг на Укоке, 3-4 хместное. Протяженность: 70 км. Длительность: 6 часов.
Экспедиция на квадроциклах. Путь к озеру Укок
Отправляйтесь в захватывающее путешествие с завтраком в 9:00.
В 10:00 начнется исследование геологического аномального образования и кургана, где покоится Укокская принцесса.
Двигаемся к заставе Ак-Алаха для регистрации, затем продолжаем путь к озеру Укок.
Насладитесь видовой площадкой с видом на ледники и озеро, где также устроим обед на свежем воздухе.
К 19:00 вернемся в уютные юрты.
Трансфер: квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: юрточный кемпинг на Укоке, 3-4хместное Протяженность: 30 км. Длительность: 7 часов.
Экспедиция на квадроциклах. Обратный маршрут через Девятый брод
В пятый день вашего увлекательного путешествия начнем с позднего завтрака в 10:00.
После этого отправимся к турбазе "Архар", выбрав другой маршрут через Девятый брод.
Новый путь обещает уникальные виды и впечатляющие приключения.
Вас ожидает захватывающая видовая точка в этом увлекательном путешествии.
Достигнув Кош-Агача, где запланирован ночлег, вы сможете расслабиться в бане и насладиться ужином, завершив день с комфортом и впечатляющими воспоминаниями.
Погружайтесь в удивительный мир природы и открывайте для себя красоту каждого момента этого захватывающего путешествия!
Трансфер: квадроциклы. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: ТБ Архар. Протяженность: 160 км. Длительность: 8 часов.
Гейзерное озеро. Алтайский марс. Манжерок
С наступлением утра позавтракаем в 9:00.
К 10:00 отправимся в захватывающее путешествие к Манжероку.
На пути не упустим возможность посетить Гейзерное озеро и Алтайский марс.
Вечер пройдет в уюте Манжерока, обеспечивая вам приятный ночной отдых.
Отдыхайте и наслаждайтесь волшебством этого увлекательного дня!
Трансфер: джип Land Cruiser. Питание: завтрак, обед, ужин. Проживание: Манжерок или аналогичный. Протяженность: 390 км. Длительность: 6 часов.
Отъезд
После завтрака, насыщенного ароматами свежесваренного кофе и домашней выпечки, мы отправляемся в аэропорт Горно-Алтайска.
Это время, наполненное сладкой грустью прощания, но и радостными обещаниями скорой встречи.
В сердце каждого из нас зарождается надежда на новые встречи в этом удивительном краю, где горы касаются небес, а реки рассказывают бесконечные истории.
Трансфер до аэропорта включен в стоимость тура и осуществляется с 7 до 11 утра по местному времени.
В пути, протяженностью в час, мы будем вспоминать каждый чарующий момент нашего путешествия, оставляя в душе следы незабываемых впечатлений и живописных пейзажей, которые теперь станут частью нашего внутреннего мира.
Прощание с Алтаем не означает конец путешествия, это всего лишь переход к следующей главе наших незабываемых приключений!
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах и в юрточном кемпинге по маршруту.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Размещение на туристических базах с удобствами, а также размещение в юрте (туалет на улице, баня каждый день).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и трансферы во время путешествия
- Питание трехразовое горячее
- Двухместное проживание в комфортных благоустроенных номерах, проживание в юрточном кемпинге на самом плато Укок
- Входы на все достопримечательности и все экскурсии
- Парение в бане
- Концерт горлового пения
- Квадроциклы
- Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- удобные х/б штаны и рубашки;
- комплект футболок;
- треккинговые штаны (софтшел) для тепло- и ветрозащиты;
- мембранные штаны для влагозащиты;
- синтетическое термобелье (штаны + футболка);
- флисовую кофту;
- мембранную куртку с капюшоном + теплую куртку под Осенние или весенние слой мембраны/ горнолыжную куртку;
- дождевик (если нет мембранной куртки);
- 2 пары треккинговых носков;
- нижнее белье, в том числе быстросохнущее;
- флисовые перчатки;
- непродуваемую шапку;
- бейсболку/ панаму;
- бафф с флисовым слоем;
- купальный костюм;
Обувь:
- легкую обувь для отеля;
- треккинговые кроссовки, лучше с высоким голеностопом (обязательно разношенные);
Личные вещи:
- солнечные очки;
- штурмовой рюкзак для перевозки вещей;
- бутылку для воды;
- powerbank и зарядное устройство для телефона;
- гермомешок для телефона;
- солнцезащитный крем;
- личную аптечку;
- наличные деньги;
- не промокаемые перчатки, и балаклаву;
- солнцезащитный крем;
- увлажняющий крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем ездить?
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Какая там погода?
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
Есть ли связь и интернет?
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
А комаров много?
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало. И клещей на Алтае не так много, как говорят. Мы делаем страховку для каждого из своих путешественников.