1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Сафари на огромных квадроциклах в заповедные земли плато Укок»
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Завершим день прогулкой на квадроциклах с видом на горные вершины»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария16 октября 2023Огромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
- ШШишкина16 октября 2023Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
- ААлександр10 октября 2023Всё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На квадроциклах»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 тура от 53 300 до 177 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на квадроциклах, 3 ⭐ отзыва, цены от 53300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август