Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 тура в категории «На квадроциклах» в Горно-Алтайске, цены от 53 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Сафари на огромных квадроциклах в заповедные земли плато Укок»
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Завершим день прогулкой на квадроциклах с видом на горные вершины»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На квадроциклах»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
  2. Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
  3. Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 тура от 53 300 до 177 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год на квадроциклах, 3 ⭐ отзыва, цены от 53300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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