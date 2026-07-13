Описание тура
Друзья, мы постарались создать многогранный тур, в котором каждый участник получит баланс между созерцанием уникальной алтайской природы, экстремальными активностями, релаксом возле открытого бассейна под алтайским солнцем и вечерними молодежными тусовками в клубе под открытым небом. Подходит для первого знакомства с Алтаем, а также тем кто уже был в Чемальском районе, но давно хотел проехать по Чуйскому тракту.
Увидим горы высотой более 4000 метров, вечные льды, лазурное Гейзерное озеро, побываем на другой планете, попробуем алтайскую кухню, прикоснемся к древним наскальным рисункам и полюбуемся сногсшибательным звездным небом. А еще сплавимся по Катуни в рафте, будем париться в баньке, танцевать в клубе, жарить шашлыки, много общаться, смеяться и вообще всё, что ты захочешь в свободный день!
Идеальный тур чтобы увидеть, а самое главное, прочувствовать и успеть насладиться одной из самых красивых дорог нашей страны, а, возможно, и во всем мире. Это на самом деле крутой тур! А еще нас никто не будет торопить и мы два дня в своё удовольствие посмотрим все достопримечательности, а не пролетим за один день весь день Чуйский тракт, как предлагают многие компании. Потому что мы любим природу Алтая и хотим показать вам максимум, с заботой и любовью!
Мы указываем базовую цену тура с размещением в летних домиках. Туалет и душ находятся в отдельных домиках на территории. Помимо этого, к бронированию доступны номера класса комфорт и премиум. О наличии номеров и стоимости уточняйте в сообщениях.
- Нас ждут 5 насыщенных дней. За это время мы посмотрим более 20 уникальных локаций в рамках нашей авторской программы, покорим несколько перевалов, исследуем древние петроглифы, встретим закат на горе, сплавимся по бурлящей Катуни, сделаем десятки восхитительных фото и многое другое!
- Проживать будем на туристической базе с бассейном и ночным клубом под открытым небом. Поэтому и днем и вечером вам не будет скучно! А одну ночь проведем на базе в крайнем селе Чуйского тракта, откуда утром будет вид на Северо-Чуйский хребет.
- Последний день - свободный! Вы можете подобрать себе активность по душе. Можно отправиться на квадроциклах или на джипах в горы, можно провести день в теплом бассейне, можно покататься на лошадях, можно полетать на параплане или на канатной дороге. Поверьте, в Горном Алтае можно найти то, что нравится именно вам! И мы вам в этом поможем.
Программа тура по дням
Заселение и отдых
С самого утра мы встречаем наших гостей в аэропорту Горно-Алтайска, или чуть раньше в Барнауле.
На этапе бронирования тура мы с вами подберем билеты из вашего города, согласуем все варианты встречи и время.
Все наши машины выезжают из Омска накануне каждой даты тура. Поэтому, если билеты на самолет из вашего города бьют по карману, вы можете прилететь в Омск (это не затратно) и поехать в тур на машине из Омска. Напишите нам и мы расскажем обо всех вариантах.
Как только все участники в сборе, выдвигаемся в дорогу!
До базы нам ехать всего час, и обязательно по пути заедем в магазин, чтобы купить всё необходимое на ближайшие пару дней.
14:30 - 16:00: Заселение на базу.
16:00 - 19:00: Cвободное время. Желающие могут несколько часов поспать и отдохнуть от ночной дороги. Остальные могут отправиться купаться и загорать в наш открытый бассейн на базе! А можно погулять по территории, посмотреть на Катунь и посидеть на живописном берегу.
19:00 - и до вечера:) Приветственное Гриль Party! Поэтому вечером будем вас угощать вкусным шашлыком и овощами, а с вас хорошее настроение, закусочки и питье. Совместное приготовление ужина приветствуется)
Будем общаться, кушать, слушать музыку и петь, а если совсем хорошо пойдет, потанцуем и поиграем в крокодила.
Самые стойкие могут продолжить веселье в ночном клубе под открытым небом, куда для всех участников нашего тура бесплатный вход!
Первый день Чуйского тракта
08:00-10:00: Сегодня мы выезжаем на два дня в Road trip по Чуйскому тракту. Берем с собой рюкзак только с самыми нужными вещами, остальное оставляем в своих домиках на базе.
Чуйский тракт - это потрясающая дорога с великолепными видами на горы, перевалы и реки. Поедем любуясь видами и останавливаясь по пути в значимых локациях. У нас впереди 2 дня, поэтому торопиться никуда не будем, постараемся все прочувствовать и посмотреть в спокойном темпе.
Первая остановка - это Зубровый питомник. Понаблюдаем за этими серьезными животными и узнаем больше об их жизни и повадках.
Затем остановимся на вкусный обед (включен в стоимость тура).
Далее проедем и сделаем остановки на Семинском перевале, на перевале Чике-Таман, узнаем о трудовом подвиге местных жителей при постройке автомобильного тракта, купим алтайские сувениры и медовуху.
Посетим обзорную площадку слияния рек Чуи и Катуни, сделаем много классных фото, заедем к Оленному камню и увидим настоящие древние петроглифы, прикоснемся к истории и проникнемся этими местами.
На всем пути маршрута будем делать остановки в красивых местах, чтобы наблюдать, фотографироваться, гулять и наслаждаться.
К вечеру приезжаем в село Акташ и селимся в базу на одну ночь.
Далее нас ждет дружный комплексный ужин (включен в стоимость).
Второй день по Чуйскому тракту
08:00-9:00: Просыпаемся, завтракаем (завтрак включен в стоимость).
Сегодня по плану много гулять и увидеть очень крутые и уникальные места!
Первая остановка - это Гейзерное озеро, происхождение которого до сих пор неизвестно. Здесь вы впервые своими глазами сможете увидеть вершины гор с вечными ледниками. Виды потрясающие, восторг вам обеспечен. Гуляем, делаем множество фото.
Дальше перед нами полностью откроется Северо-Чуйский хребет. Это огромный горный массив с максимальной высотой вершин более 4000 метров! Вершины покрыты шапками нетающих льдов, откуда берут начала реки Алтая.
Ставим себе галочку в опыте, гуляем, наслаждаемся видами, делаем классные фотки на дороге, на фоне белоснежных гор.
Далее нас ждет обед (включен в стоимость).
Следующая остановка - Алтайский Марс! Пейзажи гор, расписанные жёлтыми и оранжевыми, красными и зелёными цветами, приведут в восхищение даже самого опытного путешественника, поскольку ощущение пребывания на другой планете вам обеспечено.
После посещения Марса, довольные и счастливые, отправляемся в обратный путь на нашу базу, по пути обсуждая сегодняшний день и то, что понравилось больше всего.
По пути заедем на ужин (включен в стоимость).
Вернемся на нашу базу в районе озера Ая уже поздно вечером. У кого есть силы - можно вечером сходить в клуб и встретиться с нашей второй группой Relax-тура на Алтай, которая эти два дня путешествовали по Чемальскому тракту.
Сплав по Катуни + Баня
Сплав - это опциональное развлечение, которое не входит в стоимость тура, но мы очень рекомендуем вам записаться!
Свободное утро, отсыпаемся, гуляем по базе, купаемся в бассейне, общаемся с ребятами.
После обеда: если же вы решите поучаствовать в сплаве, то сегодняшний день добавит в ваше путешествие новых эмоций, ярких эмоций! Нас ждет настоящий сплав по Катуни! Отправляемся с базы на место старта сплава. Проходим инструктаж, получаем снаряжение, усаживаемся в надувные рафты и стартуем.
Сплав по горной реке это не только преодоление порогов, когда сердечко уходит в пятки, а ты синхронно гребешь веслом, с участниками твоей команды, это еще и спокойные участки воды, откуда открываются совершенно другие виды на горы и природу Алтая.
Проплывая мимо деревушек мы будем махать отдыхающим, а они будут кричать в ответ: Сделайте Бабочку.
Будем рассматривать горы на все 360 градусов, ловить волны и находиться в моменте здесь и сейчас.
Если все наши туристы из группы поедут на сплав (а так случается очень часто), то мы будем одни в рафте, нашей дружной и сплоченной компанией. Повеселимся и будем много-много хохотать, всё это под алтайские рассказы инструктора и вашего турлидера.
Все кто хоть раз был на сплаве получают восторг и ценный опыт. Добавь и ты больше впечатлений в свою жизнь, ведь быть на Алтае и не сплавиться - значит не быть на Алтае)
Как одеться, что взять с собой, вам расскажет турлидер, а после сплава нас ждёт баня!
Ну что? Уже захотелось попробовать и узнать что такое Бабочка?)
После сплава идем в баньку греться после нашего заплыва. Посещение бани включено в стоимость и базовую программу. После бани свободное время, можно просто отдыхать, а можно продолжить гулянья в беседках возле домиков или в клубе.
Свободный день
Горный Алтай - это место, где каждый может найти себе занятие по интересам.
Любите животных - можете покататься на лошадках. Любите быструю езду - можно заказать джип-тур. Больше по душе экстрим? Тогда вас ждут квадроциклы!
Сегодняшний день мы освободили для того, чтобы вы сами смогли подобрать себе активность по душе.
А можно ничего не подбирать и провести день возле прозрачного бассейна, отдыхая на огромном розовом фламинго и загорать! Согласитесь, неплохая перспектива?
Вечером, в случае хорошей погоды, отправимся встретить закат на гору Чертов палец, где под прекрасный вид завершим наше путешествие.
Дополнительные активности не входят в базовую стоимость тура.
Этот день мы специально освободили, чтобы вы сами могли подобрать себе активность по душе. Можно выбрать катание на квадроциклах, внедорожниках или на лошадях. А можно целый день позагорать у бассейна. Решать вам!
Дорога домой
08:00-10:00: сегодня наша задача проснуться пораньше, собраться и выселиться из базы. Нас ждет дорога домой.
10:00: Закидываем вещи в микроавтобус, рассаживаемся по местам и отправляемся в путь до аэропорта.
Прощаемся, обнимаемся, обещаем писать друг другу!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- 5 ночей проживания на базе в районе озера Ая
- 1 ночь в поселке Акташ
- 1 завтрак, 2 обеда и 2 ужина во время путешествия по Чуйскому тракту
- Авторский маршрут: 20+ уникальных локаций
- Входные билеты на все локации в рамках программы
- Omsk-Bus Grill Party в первый вечер
- Безлимитный доступ к открытому бассейну
- Безлимитное посещение клуба, танцы под открытым небом
- Жаркая банька
- Яркая команда единомышленников
- Сопровождение турлидером
Что не входит в цену
- Питание в кафе и столовых
- Сплав (докупается по желанию в день старта)
- Дополнительные активности в последний день
- Расходы на сувениры, подарки, алкоголь, мед, медовуху и т. д
- Страховка (оформляется при желании самостоятельно)
- Другие личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Важный момент: тур состоится при наборе группы 10 и более человек!
Пожелания к путешественнику
Целевая аудитория нашего тура - люди от 18 до 55 лет.
Но в наших турах принимали участие люди и более старшего возраста) Поэтому если вам по душе наша программа и вы чувствуете что сможете ее перенести - будем рады вас видеть)