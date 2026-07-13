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Тур на Алтай по Чуйскому тракту

Друзья, мы постарались создать многогранный тур
Тур на Алтай по Чуйскому трактуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на Алтай по Чуйскому трактуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на Алтай по Чуйскому трактуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Друзья, мы постарались создать многогранный тур, в котором каждый участник получит баланс между созерцанием уникальной алтайской природы, экстремальными активностями, релаксом возле открытого бассейна под алтайским солнцем и вечерними молодежными тусовками в клубе под открытым небом. Подходит для первого знакомства с Алтаем, а также тем кто уже был в Чемальском районе, но давно хотел проехать по Чуйскому тракту.

Увидим горы высотой более 4000 метров, вечные льды, лазурное Гейзерное озеро, побываем на другой планете, попробуем алтайскую кухню, прикоснемся к древним наскальным рисункам и полюбуемся сногсшибательным звездным небом. А еще сплавимся по Катуни в рафте, будем париться в баньке, танцевать в клубе, жарить шашлыки, много общаться, смеяться и вообще всё, что ты захочешь в свободный день!

Идеальный тур чтобы увидеть, а самое главное, прочувствовать и успеть насладиться одной из самых красивых дорог нашей страны, а, возможно, и во всем мире. Это на самом деле крутой тур! А еще нас никто не будет торопить и мы два дня в своё удовольствие посмотрим все достопримечательности, а не пролетим за один день весь день Чуйский тракт, как предлагают многие компании. Потому что мы любим природу Алтая и хотим показать вам максимум, с заботой и любовью!

Мы указываем базовую цену тура с размещением в летних домиках. Туалет и душ находятся в отдельных домиках на территории. Помимо этого, к бронированию доступны номера класса комфорт и премиум. О наличии номеров и стоимости уточняйте в сообщениях.

  • Нас ждут 5 насыщенных дней. За это время мы посмотрим более 20 уникальных локаций в рамках нашей авторской программы, покорим несколько перевалов, исследуем древние петроглифы, встретим закат на горе, сплавимся по бурлящей Катуни, сделаем десятки восхитительных фото и многое другое!
  • Проживать будем на туристической базе с бассейном и ночным клубом под открытым небом. Поэтому и днем и вечером вам не будет скучно! А одну ночь проведем на базе в крайнем селе Чуйского тракта, откуда утром будет вид на Северо-Чуйский хребет.
  • Последний день - свободный! Вы можете подобрать себе активность по душе. Можно отправиться на квадроциклах или на джипах в горы, можно провести день в теплом бассейне, можно покататься на лошадях, можно полетать на параплане или на канатной дороге. Поверьте, в Горном Алтае можно найти то, что нравится именно вам! И мы вам в этом поможем.

Программа тура по дням

1 день

Заселение и отдых

С самого утра мы встречаем наших гостей в аэропорту Горно-Алтайска, или чуть раньше в Барнауле.

На этапе бронирования тура мы с вами подберем билеты из вашего города, согласуем все варианты встречи и время.

Все наши машины выезжают из Омска накануне каждой даты тура. Поэтому, если билеты на самолет из вашего города бьют по карману, вы можете прилететь в Омск (это не затратно) и поехать в тур на машине из Омска. Напишите нам и мы расскажем обо всех вариантах.

Как только все участники в сборе, выдвигаемся в дорогу!

До базы нам ехать всего час, и обязательно по пути заедем в магазин, чтобы купить всё необходимое на ближайшие пару дней.

14:30 - 16:00: Заселение на базу.

16:00 - 19:00: Cвободное время. Желающие могут несколько часов поспать и отдохнуть от ночной дороги. Остальные могут отправиться купаться и загорать в наш открытый бассейн на базе! А можно погулять по территории, посмотреть на Катунь и посидеть на живописном берегу.

19:00 - и до вечера:) Приветственное Гриль Party! Поэтому вечером будем вас угощать вкусным шашлыком и овощами, а с вас хорошее настроение, закусочки и питье. Совместное приготовление ужина приветствуется)

Будем общаться, кушать, слушать музыку и петь, а если совсем хорошо пойдет, потанцуем и поиграем в крокодила.

Самые стойкие могут продолжить веселье в ночном клубе под открытым небом, куда для всех участников нашего тура бесплатный вход!

Заселение и отдыхЗаселение и отдыхЗаселение и отдых
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Первый день Чуйского тракта

08:00-10:00: Сегодня мы выезжаем на два дня в Road trip по Чуйскому тракту. Берем с собой рюкзак только с самыми нужными вещами, остальное оставляем в своих домиках на базе.

Чуйский тракт - это потрясающая дорога с великолепными видами на горы, перевалы и реки. Поедем любуясь видами и останавливаясь по пути в значимых локациях. У нас впереди 2 дня, поэтому торопиться никуда не будем, постараемся все прочувствовать и посмотреть в спокойном темпе.

Первая остановка - это Зубровый питомник. Понаблюдаем за этими серьезными животными и узнаем больше об их жизни и повадках.

Затем остановимся на вкусный обед (включен в стоимость тура).

Далее проедем и сделаем остановки на Семинском перевале, на перевале Чике-Таман, узнаем о трудовом подвиге местных жителей при постройке автомобильного тракта, купим алтайские сувениры и медовуху.

Посетим обзорную площадку слияния рек Чуи и Катуни, сделаем много классных фото, заедем к Оленному камню и увидим настоящие древние петроглифы, прикоснемся к истории и проникнемся этими местами.

На всем пути маршрута будем делать остановки в красивых местах, чтобы наблюдать, фотографироваться, гулять и наслаждаться.

К вечеру приезжаем в село Акташ и селимся в базу на одну ночь.

Далее нас ждет дружный комплексный ужин (включен в стоимость).

Первый день Чуйского трактаПервый день Чуйского трактаПервый день Чуйского тракта
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Второй день по Чуйскому тракту

08:00-9:00: Просыпаемся, завтракаем (завтрак включен в стоимость).

Сегодня по плану много гулять и увидеть очень крутые и уникальные места!

Первая остановка - это Гейзерное озеро, происхождение которого до сих пор неизвестно. Здесь вы впервые своими глазами сможете увидеть вершины гор с вечными ледниками. Виды потрясающие, восторг вам обеспечен. Гуляем, делаем множество фото.

Дальше перед нами полностью откроется Северо-Чуйский хребет. Это огромный горный массив с максимальной высотой вершин более 4000 метров! Вершины покрыты шапками нетающих льдов, откуда берут начала реки Алтая.

Ставим себе галочку в опыте, гуляем, наслаждаемся видами, делаем классные фотки на дороге, на фоне белоснежных гор.

Далее нас ждет обед (включен в стоимость).

Следующая остановка - Алтайский Марс! Пейзажи гор, расписанные жёлтыми и оранжевыми, красными и зелёными цветами, приведут в восхищение даже самого опытного путешественника, поскольку ощущение пребывания на другой планете вам обеспечено.

После посещения Марса, довольные и счастливые, отправляемся в обратный путь на нашу базу, по пути обсуждая сегодняшний день и то, что понравилось больше всего.

По пути заедем на ужин (включен в стоимость).

Вернемся на нашу базу в районе озера Ая уже поздно вечером. У кого есть силы - можно вечером сходить в клуб и встретиться с нашей второй группой Relax-тура на Алтай, которая эти два дня путешествовали по Чемальскому тракту.

Второй день по Чуйскому трактуВторой день по Чуйскому трактуВторой день по Чуйскому тракту
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сплав по Катуни + Баня

Сплав - это опциональное развлечение, которое не входит в стоимость тура, но мы очень рекомендуем вам записаться!

Свободное утро, отсыпаемся, гуляем по базе, купаемся в бассейне, общаемся с ребятами.

После обеда: если же вы решите поучаствовать в сплаве, то сегодняшний день добавит в ваше путешествие новых эмоций, ярких эмоций! Нас ждет настоящий сплав по Катуни! Отправляемся с базы на место старта сплава. Проходим инструктаж, получаем снаряжение, усаживаемся в надувные рафты и стартуем.

Сплав по горной реке это не только преодоление порогов, когда сердечко уходит в пятки, а ты синхронно гребешь веслом, с участниками твоей команды, это еще и спокойные участки воды, откуда открываются совершенно другие виды на горы и природу Алтая.

Проплывая мимо деревушек мы будем махать отдыхающим, а они будут кричать в ответ: Сделайте Бабочку.

Будем рассматривать горы на все 360 градусов, ловить волны и находиться в моменте здесь и сейчас.

Если все наши туристы из группы поедут на сплав (а так случается очень часто), то мы будем одни в рафте, нашей дружной и сплоченной компанией. Повеселимся и будем много-много хохотать, всё это под алтайские рассказы инструктора и вашего турлидера.

Все кто хоть раз был на сплаве получают восторг и ценный опыт. Добавь и ты больше впечатлений в свою жизнь, ведь быть на Алтае и не сплавиться - значит не быть на Алтае)

Как одеться, что взять с собой, вам расскажет турлидер, а после сплава нас ждёт баня!

Ну что? Уже захотелось попробовать и узнать что такое Бабочка?)

После сплава идем в баньку греться после нашего заплыва. Посещение бани включено в стоимость и базовую программу. После бани свободное время, можно просто отдыхать, а можно продолжить гулянья в беседках возле домиков или в клубе.

Сплав по Катуни + БаняСплав по Катуни + БаняСплав по Катуни + Баня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Свободный день

Горный Алтай - это место, где каждый может найти себе занятие по интересам.

Любите животных - можете покататься на лошадках. Любите быструю езду - можно заказать джип-тур. Больше по душе экстрим? Тогда вас ждут квадроциклы!

Сегодняшний день мы освободили для того, чтобы вы сами смогли подобрать себе активность по душе.

А можно ничего не подбирать и провести день возле прозрачного бассейна, отдыхая на огромном розовом фламинго и загорать! Согласитесь, неплохая перспектива?
Вечером, в случае хорошей погоды, отправимся встретить закат на гору Чертов палец, где под прекрасный вид завершим наше путешествие.

Дополнительные активности не входят в базовую стоимость тура.

Этот день мы специально освободили, чтобы вы сами могли подобрать себе активность по душе. Можно выбрать катание на квадроциклах, внедорожниках или на лошадях. А можно целый день позагорать у бассейна. Решать вам!

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Дорога домой

08:00-10:00: сегодня наша задача проснуться пораньше, собраться и выселиться из базы. Нас ждет дорога домой.

10:00: Закидываем вещи в микроавтобус, рассаживаемся по местам и отправляемся в путь до аэропорта.

Прощаемся, обнимаемся, обещаем писать друг другу!

Дорога домойДорога домойДорога домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • 5 ночей проживания на базе в районе озера Ая
  • 1 ночь в поселке Акташ
  • 1 завтрак, 2 обеда и 2 ужина во время путешествия по Чуйскому тракту
  • Авторский маршрут: 20+ уникальных локаций
  • Входные билеты на все локации в рамках программы
  • Omsk-Bus Grill Party в первый вечер
  • Безлимитный доступ к открытому бассейну
  • Безлимитное посещение клуба, танцы под открытым небом
  • Жаркая банька
  • Яркая команда единомышленников
  • Сопровождение турлидером
Что не входит в цену
  • Питание в кафе и столовых
  • Сплав (докупается по желанию в день старта)
  • Дополнительные активности в последний день
  • Расходы на сувениры, подарки, алкоголь, мед, медовуху и т. д
  • Страховка (оформляется при желании самостоятельно)
  • Другие личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Важный момент: тур состоится при наборе группы 10 и более человек!

Пожелания к путешественнику

Целевая аудитория нашего тура - люди от 18 до 55 лет.

Но в наших турах принимали участие люди и более старшего возраста) Поэтому если вам по душе наша программа и вы чувствуете что сможете ее перенести - будем рады вас видеть)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Впервые отправился в путешествие в 21 год автостопом из Сибири на Черное море. С тех пор за плечами половина экватора. После этого по земле проехал Индию и Тайланд. Видел бескрайние степи Казахстана и
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подводный мир Красного моря. Огромное количество раз был на Алтае. В путешествии всегда лучше узнаешь себя, понимаешь свои сильные и слабые стороны, находишь новых друзей, новую энергию и открываешь вокруг себя новый мир. Мои туры - это возможность поделиться моим миром с вами!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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