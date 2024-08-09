На тропах маршрута в основном встречаются егеря Катунского биосферного заповедника, один из кордонов которого как
Программа тура по дням
Туркомплекс «Таёжник» - село Кайтанак - урочище Малый Сугаш
Туристов ожидает дневной переезд протяженностью около 380 км, часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак.
Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу.
В конце путешествия туристов ждет зимовье – оборудованная для стоянки площадка с деревянным домом и баней.
Последние 8 километров пути – от Кайтанака до стоянки на реке Малый Сугаш – туристы преодолеют на тракторе.
На пути предполагаются стоянки для фотосъемок в наиболее живописных местах, а также обед и перекус.
Вечером туристов ждет баня и костер знакомств.
авто 378 км.
Урочище Малый Сугаш - Воровской ключ - перевал Холодный Белок - урочище Валакчета
В этот день туристы разберут коней, погрузят на них личные вещи и провизию и отправятся в путь.
Сначала тропа пойдет по долине реки Воровской ключ, затем группа поднимется в гору на перевал Холодный белок.
Здесь путешественников ждет первая, но далеко не последняя панорама отрогов Катунского хребта.
Гребни перевалов, наползающие один на другой, далекие белки – холодные и неприступные, долины-впадины, раскинувшиеся на многие километры, извилистые ленты рек, кажущиеся с высоты тонкими змеями – и как всегда только одна мысль: на фото этого объема и простора не сохранишь!
Спуск с перевала в долину Валакчета, где группа разбивает лагерь для ночевки.
кони 20 км.
Урочище Валакчета - перевал Залавок - урочище Зайчонок - река Тихая Собачья - река Проездная Собачья
Туристам предстоит преодолеть несколько перевалов и перебродить реку Тихая Собачья.
Путь к озеру пролегает между перевалов Катунского хребта, высотой около 2 тыс. м, которые кажутся бесконечными.
Но усилия по их преодолению компенсируются прекрасным видом, который открывается с высоты.
Горные речки быстры и каменисты, однако преодолеть их не составит большого труда – кони приучены к холодной воде.
На фоне грохочущих потоков выделяется река Тихая Собачья – здесь есть поистине тихие заводи с крупными камнями, с которых плавно стекают потоки воды.
Ночевать группа остановится на реке Проездной-Собачьей.
кони 30 км.
Река Проездная Собачья - перевал Большереченский - перевал Хариузовский - озеро Тальменье
Последний переход на пути к озеру.
Перевал Большереченский отличается довольно большой протяженностью и суровыми метео-условиями.
Тропа частично каменистая, частично поросшая кустарником и травой.
На вершине перевала даже летом возможен мокрый снег.
Перевал Хариузовский довольно крут.
Обычно его преодолевают пешком, ведя коней в поводу.
Крутой подъем около 500-700 метров – и перед вами открывается удивительное по красоте озеро, бирюзовое и спокойное, словно пригоршня воды, зажатая между двумя хребтами, как в ладонях у великана.
кони 16 км.
Дневка. Прогулки вокруг озера. Подъем на обзорную площадку
Тальменье (Тайменье, Тальменное) озеро расположено на высоте около 1,5 тыс. м над уровнем моря на южном склоне западной части Катунского хребта в сотне километров от ближайшего населенного пункта.
Это самое крупное озеро в верховьях Катуни длиной около полутора километров с максимальной глубиной до 68 м.
Здесь водится хариус и ленок, реликтовая рыба, которую первооткрыватели приняли за тальменя.
Озеро является памятником природы и входит в Катунский заповедник.
В его окрестностях произрастает 15 видов редких растений и обитает около 30 видов диких животных, в их числе рысь, соболь и даже снежный барс.
На западном берегу озера стоит кордон, где живут егеря.
Здесь есть беседки, баня, деревянные домики для туристов, электричество, моторные лодки.
Катунский хребет отличается тем, что летом здесь царит преимущественно теплая и солнечная погода.
Берега озера пологие, а потому здесь спокойно можно купаться – в жаркую погоду вода прогревается в прибрежной зоне.
пешком 4 км.
Дневка. Радиальный выход к водопаду Солоуха
На моторной лодке группа отправится на восточный берег озера в заповедную зону.
Прогулка по водной глади доставит массу положительных эмоций.
Это красивое озеро с зеленовато-бирюзовой водой растянулось в длину на 5420 м.
Котловина его была образована движением древнего ледника, который оставил в конце своего пути мореный вал, подпруживающий озеро.
Максимальная ширина Тальменьего озера — 1080 м., а средняя — 700 м.
Восточный берег пологий, густо порос лиственничным лесом с примесью кедра.
Западный берег крутой, с лиственничным редколесьем и высокотравными субальпийскими лугами, на этом берегу есть участки отвесных скал с высотой до 100 м.
Противоположный берег создает впечатление абсолютной дикой природы.
О существовании человека здесь напоминает лишь беседка, туалеты, а также запрещающие знаки – на берегу нельзя охотиться, приземлять вертолеты, разводить костры.
Группа совершит прогулку вдоль русла реки к живописному водопаду с высотой падения около 40 метров.
По договоренности с егерями возможна рыбалка на удочку.
Рыбы в озере много: это видно и по снующим у берега малькам, и по всплескам воды от прыгающих рыбок.
катер 10 км., пешком 4 км.
Озеро Тальменье - перевал Хариузовский - перевал Большереченский - река Тихая Собачья
Обратный путь пролегает по уже знакомым туристам перевалам.
От озера в гору можно подняться верхом, а дальше придется преодолеть небольшой, но крутой спуск пешком.
Как встретит группу на этот раз перевал Большереченский, зависит от погоды.
Может, здесь выпадет снег, а может, будет сиять солнце.
Ночевать туристы встанут на реке Тихая Собачья.
Здесь, в тихой заводи вполне можно искупаться, постирать вещи и просто помыться.
кони 28 км.
Река Тихая Собачья - урочище Зайчонок - перевал Челтугаш - река Большой Сугаш - урочище Малый Сугаш
Финальный день конной части маршрута.
Сегодня путь группы проляжет преимущественно по долинам.
Но скучно не будет.
То здесь то там равнину окаймляют хребты и причудливые скальники.
Кажется, что дорога, уходящая за горизонт, упирается в облака.
Перебредя через реку Большой Сугаш, группа вернется в зимовье на Малом Сугаше.
Здесь туристов ждет отдых, баня и прощальный костер.
кони 30 км.
Переезд до туркоплекса «Таежник». Отъезд
Переезд от урочища Малый Сугаш до села Кайтанак осуществляется на тракторе, далее грузим вещи на автомобиль и едем в туркомплекс “Таёжник”.
Выезд.
Внимание! Время указанно местное разница с Москвой +4!
Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, или на следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов. Отправление рейсовым автобусом до Барнаула на следующий день в 08:40, 9:40, 11:30, 16:00, время в пути 5-6 часов.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансферт из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
авто 378 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
- Баня согласно, программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания
- Аренда снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск, г. Баранул, г. Новосибирск
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно из любых городов, кроме Горно-Алтайска (аэропорт, в день начала тура)
- Страховка «Антиклещ», её можно приобрести отдельно, стоимость страховки 400 рублей, срок её действия 365 дней, оформляется на каждого туриста отдельно, также страховку можно приобрести в любом страховом агентстве самостоятельно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Как добраться?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день.
Время в пути 3-4 часа.
При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 2500,00 в одну сторону в зависимости от класса авто (стоимость ориентировочная, зависит от тарифа перевозчика, организатор помогает организовать трансфер, доставку осуществляют местные перевозчики (такси).
Оплата производится непосредственно водителю, осуществившему доставку.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 8000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке. Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем. Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем. для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Люди все отзывчивые и приветливые!! Отдельное спасибо нашим сопровождающим Захару и Жене!! За неделю мы стали одной семьей!! Обязательно приедем ещё!!
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