Описание тура
Подчищайте ваши карты памяти, освобождайте место до полного в ваших телефонах и фотиках и вперед с нами в фото путешествие по Алтаю
Мы устроим настоящую фотоохоту на осеннюю феерию красок Алтая: бирюза рек, и золото листвы, снежные вершины и еще зелёные подножия гор ваша камера возрадуется и отблагодарит вас изобилием фотошедевров.
Программа тура по дням
Легенды Чуйского тракта
Встречаемся в г. Горно-Алтайск, знакомимся с гидом и отправляемся в путь по главной автодороге Горного Алтая - Чуйский тракт. Прямо с тракта открываются великолепные виды; он богат достопримечательностями, легендами и имеет древнюю историю.
Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.
Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта. Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.
Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и следующая остановка Катунская подкова — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана. Увидим и узнаем, как и когда образовались древние Катунские террасы.
Прогуляемся к священному для алтайцев месту устье реки Чуи Чуй-оозы — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета. Катунь осенью имеет незабываемый ярко-бирюзовый цвет, Чуя малахитовый зеленый.
Вечером заселение на турбазу, отдых.
Впечатления дня: Семинский перевал; перевал Чике-Таман; Яломанская дуга; место силы - слияние рек Чуи и Катуни; Катунские террасы; старый Чуйский тракт; памятник Кольке Снегиреву.
Сложность дня: переезд 340 км - время в пути с учетом остановок - 9-10 ч; горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.
Космические приключения
Завтракаем и отправляемся исследовать, пожалуй, самые популярные места Алтая.
Легкая прогулка к загадочному Гейзерному озеру, любоваться которым можно бесконечно. Невероятно яркий, завораживающий голубой цвет воды в озере придает некую мифичность, сказочность этим местам. А несколько медленно бьющих из-под земли родников, перемешивая голубую глину с песком, рисуют причудливые картины, которые постоянно меняются.
В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта - крупнейшего в Центральной Азии.
Далее сменим транспорт на внедорожный-Уазы и окунемся в атмосферу космических путешествий в долине реки Чаган-Узун. Эта местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, что и придаёт ей такой необычный вид. Марсианские пейзажи урочища создают впечатление, будто вы на другой планете.
Возвращение к месту размещения, отдых.
Впечатления дня: Гейзерное озеро; Курайская и Чуйская степь; Северо-Чуйский хребет; Алтайский Марс.
Сложность дня: пешие прогулки 5-7 км за день, перепад высоты 200 м; авто 170 км, в т. ч. перемещение на Уаз-буханка 30 км грунтовая дороги.
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Использование данного транспорта обязательно для посещения этой локации, так как обычный транспорт не сможет преодолеть сложный рельеф местности.
Долина Чуи
Место, куда мы отправимся сегодня, само по себе заслуживает внимания: нетронутое, живописное и свободное от толп туристов. За такими видами многие путешественники приезжают на Алтай.
Мажойский каньон - Трасса для камикадзе или Дикая Чуя - так называют это место любители экстремальных приключений. Русло реки здесь пробито в скальных породах, образующих каньон с высотой стенок 50-60 метров. На этом участке проводят соревнования среди профессионалов бурной воды Чуя - Мажой ралли и Король Азии.
После обеда отправляемся к Уларским водопадам. Путь пролегает вдоль берега р. Чуя. Через пару километров, достигнем первого водопада, зажатого в узком ущелье, что создает впечатляющие каскады воды.
Далее путь ведет к Большому Уларскому водопаду. Грохот воды слышен еще на подходе, создавая атмосферу величия и мощи природы. Уникален он тем, что горная река, падая с высоты, разбивается о валун, разделяя водопад на две части. Мощные струи воды потоком падают вниз, окатывая свежестью и брызгами, а нависающая над головами скала усиливает впечатление.
Возвращение к месту размещения, отдых.
Впечатления дня: Мажойский каньон; Уларские водопады.
Сложность дня: пересеченная местность; перепад высоты 200 м.
Край тысячи озер
Сегодня предстоит отправиться в одно из самых живописных мест Республики Алтай долину реки Чулышман. Это уникальная возможность познакомиться с величественной природой Алтая, узнать еще больше о его истории и культуре, а также насладиться захватывающими видами.
По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и сделать фотографии.
Первая остановка Красные ворота, узкий проезд среди скал красного цвета. Это место является символом Улаганского района - воротами в край тысячи озер.
Далее отправимся к высокогорным озёрам Улаганского плато. Здесь увидим загадочное Мёртвое озеро, совершенно бирюзовое Уч-Кель, вытянутое Узун-Кель и озеро Киделю-Кель, которое видно с высокогорного Улаганского перевала.
Следующей остановкой станут Пазырыкские курганы - уникальные сокровища древней культуры Алтая, скифские захоронения великих воинов, которым более 2000 лет.
Главное впечатление дня это две смотровые площадки с видом на перевал Кату-Ярык. Сначала остановимся на одной из площадок, где вы сможете испытать себя на смелость, стоя над пропастью. Отсюда виден водопад Кая-Бажи, убегающий под землю, и вся Чулышманская долина как на ладони.
После этого отправимся к другой смотровой площадке, где с высоты 800 метров полюбуемся грандиозным видом на долину Чулышман, горный серпантин и окрестные горы.
Возвращение на базу, отдых.
Впечатления дня: Красные ворота; Улаганский перевал; Царские курганы; озеро Узун-кёль; озеро Уч-кёль; перевал Кату-Ярык.
Сложность дня: автопереезд 100 км, в т. ч. 50 км грунтовая дороги; пыль.
Последний аккорд Алтая
В 8.00 освобождаем номера, завтракаем и отправляемся по Чуйскому тракту в обратный путь. Чтобы дорога была интересной, мы запланировали посетить несколько увлекательных мест: археологический комплекс эпохи бронзы Адыр-Кан; Ильгуменский порог на реке Катунь, Ининские песчаные столбы и Цаплинский мост.
На перевале сделаем получасовую остановку, во время которой можно посетить ярмарку монгольских товаров и приобрести сувениры и продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех.
К вечеру, полным багажом впечатлений, возвращаемся в Горно-Алтайск. Ориентировочное время прибытия 17.30-18.00.
Впечатления дня: Ильгуменский порог; Ининские песчаные столбы; Цаплинский мост; археологический комплекс Адыр-Кан.
Сложность дня: время в пути 9-10 часов.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Комплексные завтраки со 2 по 5 день
- Проживание в благоустроенных домиках или номерах с удобствами - душ, туалет и раковина. Двухместное размещение
- Аренда авто повышенной проходимости
- Стоимость входных билетов на экскурсионные объекты
- Оплата рекреационных сборов
Что не входит в цену
- Билеты до места встречи г. Горно-Алтайск
- Питание в кафе. Обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута. Средний чек в кафе составляет 600-700 рублей
О чём нужно знать до поездки
Организатор тура оставляет за собой право менять:
порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма в зависимости от погодных и дорожных условий;
объект размещения группы на аналогичный.
модель, марка авто одного класса.
Пожелания к путешественнику
Нитка маршрута: г. Горно-Алтайск - Чуйский тракт - Гейзерное озеро - Алтайский Марс - Мажойский каньон - Уларские водопады - перевал Кату-Ярык - Горно-Алтайск.
Формат тура: автомобильный с радиальными выходами.
Сложность пешей части тура: умеренный. Перепады высот — 100250 метров, километраж — от 3 до 5 км в день, характер рельефа — грунтовая дорога, тропа.
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Ограничение по возрасту: от 6 до 70 лет. Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если считаете, что ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, можете взять его на тур.
Размер группы: тур состоится при наборе группы 6 человека. Максимальное количество участников в группе — 14 человек.
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Протяженность автомобильной части маршрута: 1200 км, из них 250 км гравийная дорога.
Транспорт: в зависимости от количества участников - Toyota Alphard Ssangyong Istana Ивеко Дейли Volkswagen Crafter.
Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 5-7 дней до начала тура.
Места в автобусе распределяются по принципу раннего бронирования: чем раньше вы забронируете тур, тем выше шансы получить удобное место у окна в передней части салона.
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Терминал, банковские карты, переводы: В большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, но наличные рекомендуем с собой взять.
Мобильная связь на маршруте: несмотря на все прелести Алтая, нужно быть готовым к возможным перебоям со связью и интернетом. В отдаленных горных районах, а также по Чуйскому и Улаганскому тракту, сигнал может быть слабым или отсутствовать вовсе.
Наличие Wi-Fi на турбазе зависит от конкретного места. Для уточнения информации обратитесь к менеджеру.