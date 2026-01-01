1 день

Легенды Чуйского тракта

Встречаемся в г. Горно-Алтайск, знакомимся с гидом и отправляемся в путь по главной автодороге Горного Алтая - Чуйский тракт. Прямо с тракта открываются великолепные виды; он богат достопримечательностями, легендами и имеет древнюю историю.

Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта. Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и следующая остановка Катунская подкова — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана. Увидим и узнаем, как и когда образовались древние Катунские террасы.

Прогуляемся к священному для алтайцев месту устье реки Чуи Чуй-оозы — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета. Катунь осенью имеет незабываемый ярко-бирюзовый цвет, Чуя малахитовый зеленый.

Вечером заселение на турбазу, отдых.

Впечатления дня: Семинский перевал; перевал Чике-Таман; Яломанская дуга; место силы - слияние рек Чуи и Катуни; Катунские террасы; старый Чуйский тракт; памятник Кольке Снегиреву.

Сложность дня: переезд 340 км - время в пути с учетом остановок - 9-10 ч; горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.

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