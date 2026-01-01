Мои заказы

Золото Алтая: путешествие в царство осенних красок

Подчищайте ваши карты памяти, освобождайте место до полного
Золото Алтая: путешествие в царство осенних красокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Золото Алтая: путешествие в царство осенних красокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Золото Алтая: путешествие в царство осенних красокФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Подчищайте ваши карты памяти, освобождайте место до полного в ваших телефонах и фотиках и вперед с нами в фото путешествие по Алтаю

Мы устроим настоящую фотоохоту на осеннюю феерию красок Алтая: бирюза рек, и золото листвы, снежные вершины и еще зелёные подножия гор ваша камера возрадуется и отблагодарит вас изобилием фотошедевров.

Программа тура по дням

1 день

Легенды Чуйского тракта

Встречаемся в г. Горно-Алтайск, знакомимся с гидом и отправляемся в путь по главной автодороге Горного Алтая - Чуйский тракт. Прямо с тракта открываются великолепные виды; он богат достопримечательностями, легендами и имеет древнюю историю.

Во время экскурсии мы поднимемся на высокогорный перевал Семинский, где увидим вековые кедры, величественные горы с небольшими снежниками на вершинах, узнаем историю вхождения алтайского народа в состав России.

Продолжая экскурсию по Чуйскому тракту, поднимемся по серпантину на высокогорный перевал Чике-Таман с двумя обзорными площадки и видом на восточные склоны Теректинского хребта. Узнаем, где в прошлых столетиях проходил старый колесный Чуйский тракт.

Далее продолжим движение по живописной долине Катуни и следующая остановка Катунская подкова — красивый изгиб Катуни среди скал Малого Яломана. Увидим и узнаем, как и когда образовались древние Катунские террасы.

Прогуляемся к священному для алтайцев месту устье реки Чуи Чуй-оозы — место встречи двух крупных рек Горного Алтая, которые, сливаясь, текут некоторое время с выраженной границей цвета. Катунь осенью имеет незабываемый ярко-бирюзовый цвет, Чуя малахитовый зеленый.

Вечером заселение на турбазу, отдых.

Впечатления дня: Семинский перевал; перевал Чике-Таман; Яломанская дуга; место силы - слияние рек Чуи и Катуни; Катунские террасы; старый Чуйский тракт; памятник Кольке Снегиреву.

Сложность дня: переезд 340 км - время в пути с учетом остановок - 9-10 ч; горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.

Легенды Чуйского трактаЛегенды Чуйского трактаЛегенды Чуйского тракта
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Космические приключения

Завтракаем и отправляемся исследовать, пожалуй, самые популярные места Алтая.

Легкая прогулка к загадочному Гейзерному озеру, любоваться которым можно бесконечно. Невероятно яркий, завораживающий голубой цвет воды в озере придает некую мифичность, сказочность этим местам. А несколько медленно бьющих из-под земли родников, перемешивая голубую глину с песком, рисуют причудливые картины, которые постоянно меняются.

В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта - крупнейшего в Центральной Азии.

Далее сменим транспорт на внедорожный-Уазы и окунемся в атмосферу космических путешествий в долине реки Чаган-Узун. Эта местность отличается большой концентрацией полиметаллических руд, что и придаёт ей такой необычный вид. Марсианские пейзажи урочища создают впечатление, будто вы на другой планете.

Возвращение к месту размещения, отдых.

Впечатления дня: Гейзерное озеро; Курайская и Чуйская степь; Северо-Чуйский хребет; Алтайский Марс.

Сложность дня: пешие прогулки 5-7 км за день, перепад высоты 200 м; авто 170 км, в т. ч. перемещение на Уаз-буханка 30 км грунтовая дороги.

_____________________________________

Использование данного транспорта обязательно для посещения этой локации, так как обычный транспорт не сможет преодолеть сложный рельеф местности.

Космические приключенияКосмические приключенияКосмические приключения
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Долина Чуи

Место, куда мы отправимся сегодня, само по себе заслуживает внимания: нетронутое, живописное и свободное от толп туристов. За такими видами многие путешественники приезжают на Алтай.

Мажойский каньон - Трасса для камикадзе или Дикая Чуя - так называют это место любители экстремальных приключений. Русло реки здесь пробито в скальных породах, образующих каньон с высотой стенок 50-60 метров. На этом участке проводят соревнования среди профессионалов бурной воды Чуя - Мажой ралли и Король Азии.

После обеда отправляемся к Уларским водопадам. Путь пролегает вдоль берега р. Чуя. Через пару километров, достигнем первого водопада, зажатого в узком ущелье, что создает впечатляющие каскады воды.

Далее путь ведет к Большому Уларскому водопаду. Грохот воды слышен еще на подходе, создавая атмосферу величия и мощи природы. Уникален он тем, что горная река, падая с высоты, разбивается о валун, разделяя водопад на две части. Мощные струи воды потоком падают вниз, окатывая свежестью и брызгами, а нависающая над головами скала усиливает впечатление.

Возвращение к месту размещения, отдых.

Впечатления дня: Мажойский каньон; Уларские водопады.

Сложность дня: пересеченная местность; перепад высоты 200 м.

Долина ЧуиДолина ЧуиДолина Чуи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Край тысячи озер

Сегодня предстоит отправиться в одно из самых живописных мест Республики Алтай долину реки Чулышман. Это уникальная возможность познакомиться с величественной природой Алтая, узнать еще больше о его истории и культуре, а также насладиться захватывающими видами.

По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и сделать фотографии.

Первая остановка Красные ворота, узкий проезд среди скал красного цвета. Это место является символом Улаганского района - воротами в край тысячи озер.

Далее отправимся к высокогорным озёрам Улаганского плато. Здесь увидим загадочное Мёртвое озеро, совершенно бирюзовое Уч-Кель, вытянутое Узун-Кель и озеро Киделю-Кель, которое видно с высокогорного Улаганского перевала.

Следующей остановкой станут Пазырыкские курганы - уникальные сокровища древней культуры Алтая, скифские захоронения великих воинов, которым более 2000 лет.

Главное впечатление дня это две смотровые площадки с видом на перевал Кату-Ярык. Сначала остановимся на одной из площадок, где вы сможете испытать себя на смелость, стоя над пропастью. Отсюда виден водопад Кая-Бажи, убегающий под землю, и вся Чулышманская долина как на ладони.

После этого отправимся к другой смотровой площадке, где с высоты 800 метров полюбуемся грандиозным видом на долину Чулышман, горный серпантин и окрестные горы.

Возвращение на базу, отдых.

Впечатления дня: Красные ворота; Улаганский перевал; Царские курганы; озеро Узун-кёль; озеро Уч-кёль; перевал Кату-Ярык.

Сложность дня: автопереезд 100 км, в т. ч. 50 км грунтовая дороги; пыль.

Край тысячи озерКрай тысячи озерКрай тысячи озер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Последний аккорд Алтая

В 8.00 освобождаем номера, завтракаем и отправляемся по Чуйскому тракту в обратный путь. Чтобы дорога была интересной, мы запланировали посетить несколько увлекательных мест: археологический комплекс эпохи бронзы Адыр-Кан; Ильгуменский порог на реке Катунь, Ининские песчаные столбы и Цаплинский мост.

На перевале сделаем получасовую остановку, во время которой можно посетить ярмарку монгольских товаров и приобрести сувениры и продукты Алтая: мед, травяные чаи, кедровый орех.

К вечеру, полным багажом впечатлений, возвращаемся в Горно-Алтайск. Ориентировочное время прибытия 17.30-18.00.

Впечатления дня: Ильгуменский порог; Ининские песчаные столбы; Цаплинский мост; археологический комплекс Адыр-Кан.

Сложность дня: время в пути 9-10 часов.

Последний аккорд АлтаяПоследний аккорд АлтаяПоследний аккорд Алтая
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Комплексные завтраки со 2 по 5 день
  • Проживание в благоустроенных домиках или номерах с удобствами - душ, туалет и раковина. Двухместное размещение
  • Аренда авто повышенной проходимости
  • Стоимость входных билетов на экскурсионные объекты
  • Оплата рекреационных сборов
Что не входит в цену
  • Билеты до места встречи г. Горно-Алтайск
  • Питание в кафе. Обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута. Средний чек в кафе составляет 600-700 рублей
О чём нужно знать до поездки

Организатор тура оставляет за собой право менять:

  • порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма в зависимости от погодных и дорожных условий;

  • объект размещения группы на аналогичный.

  • модель, марка авто одного класса.

Пожелания к путешественнику

Нитка маршрута: г. Горно-Алтайск - Чуйский тракт - Гейзерное озеро - Алтайский Марс - Мажойский каньон - Уларские водопады - перевал Кату-Ярык - Горно-Алтайск.

Формат тура: автомобильный с радиальными выходами.

Сложность пешей части тура: умеренный. Перепады высот — 100250 метров, километраж — от 3 до 5 км в день, характер рельефа — грунтовая дорога, тропа.

-----------------------------------------------------------------------------

Ограничение по возрасту: от 6 до 70 лет. Тур не рекомендуется детям до 6 лет в связи с насыщенной программой и длительными переездами. Тем не менее, если считаете, что ребёнок готов к такому путешествию физически и эмоционально, можете взять его на тур.

Размер группы: тур состоится при наборе группы 6 человека. Максимальное количество участников в группе — 14 человек.

-----------------------------------------------------------------------------

Протяженность автомобильной части маршрута: 1200 км, из них 250 км гравийная дорога.

Транспорт: в зависимости от количества участников - Toyota Alphard Ssangyong Istana Ивеко Дейли Volkswagen Crafter.

Окончательное решение при выборе транспорта принимается по факту формирования группы, обычно за 5-7 дней до начала тура.

Места в автобусе распределяются по принципу раннего бронирования: чем раньше вы забронируете тур, тем выше шансы получить удобное место у окна в передней части салона.

-----------------------------------------------------------------------------

Терминал, банковские карты, переводы: В большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, но наличные рекомендуем с собой взять.

Мобильная связь на маршруте: несмотря на все прелести Алтая, нужно быть готовым к возможным перебоям со связью и интернетом. В отдаленных горных районах, а также по Чуйскому и Улаганскому тракту, сигнал может быть слабым или отсутствовать вовсе.

Наличие Wi-Fi на турбазе зависит от конкретного места. Для уточнения информации обратитесь к менеджеру.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Туризм как образ жизни. Придя в туризм еще юношестве, пройдя советскую школу туризма, Алексей собрал вокруг себя команду профессионалов, горячо влюбленных в Алтай. Автор и идейный вдохновитель множества туров, имеет большой опыт в организации и проведении автомобильных, пеших, конных, водных, экспедиционно-разведывательных маршрутов по Горному Алтаю.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры на «Золото Алтая: путешествие в царство осенних красок»

Золотое кольцо Алтая: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Чулышманская долина в мини-группе
На машине
Конные прогулки
На пароме
6 дней
7 отзывов
Золотое кольцо Алтая: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Чулышманская долина в мини-группе
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть озеро на пароме
Начало: Горно-Алтайск, 9:00
11 июл в 08:00
18 июл в 08:00
89 000 ₽ за человека
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Конные прогулки
5 дней
5 отзывов
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Верхом на лошади исследовать золотые пейзажи и увидеть главные достопримечательности
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
15 сен в 08:00
21 сен в 08:00
55 000 ₽ за человека
Золотые пейзажи октябрьского Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин в мини-группе
На машине
5 дней
1 отзыв
Золотые пейзажи октябрьского Алтая: Чемал, Катунь, Манжерок и Кызыл-Чин в мини-группе
Полюбоваться осенними перевалами, посмотреть в «Глаза Катуни» и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или Горно-Алтайск: 9:00-10...
3 окт в 08:00
7 окт в 08:00
59 900 ₽ за человека
Золотое кольцо Алтая
На автобусе
6.5 дней
12 отзывов
Золотое кольцо Алтая
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: Согласно расписанию в календаре
76 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
от 57 700 ₽ за человека