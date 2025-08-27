Мои заказы

Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено

Верхом на лошади исследовать золотые пейзажи и увидеть главные достопримечательности
Каждый сезон на Алтае необыкновенный, но осень — особенное время, когда природа последний раз окрашивается в красные, жёлтые и оранжевые тона перед белоснежным сном.

Наслаждаться красотами будем сидя в седле —
для вас подберут лошадь, исходя из вашего опыта, физических данных и характера.

Верхом мы будем идти по золотым лесам, доберёмся до Киндерлинской пещеры, восхитимся горными панорамами и устроим пикник на берегу Голубых озёр.

Ещё проведём для вас автомобильную экскурсию: проедем по Чуйскому тракту, увидим перевалы Семинский и Чике-Таман и понаблюдаем за слиянием Чуи и Катуни. Тур подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт верховой езды. В стоимость включено трёхразовое питание, проживание и все активности.

Описание тура

Организационные детали

Обращаем Ваше внимание:
- Мы готовы провести тур в любые даты для организованных групп от 4-х человек.
- Маршрут может быть изменен из-за погодных условий и обстоятельств непреодолимой силы.
- На базе проживают пушистые котики.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на базу, инструктаж и первый выезд верхом

Встретим вас в аэропорту или на автовокзале в Горно-Алтайске в 10:00 и отправимся в село Элекмонар. Дорога займёт около 1 часа. По прибытии разместимся на базе, позавтракаем и выйдем на поляну, где нас уже ждут заседланные лошадки для инструктажа. Устроим первый ознакомительный выезд верхом: сначала пройдём вдоль села, а затем уйдём вглубь гор и доберёмся до смотровой площадки. Нам откроется вид на хребты, плато Барантал, устье реки Элекмонар и извилистую Катунь.

Устроим чаепитие у костра, а затем у вас будет время, чтобы пофотографироваться. Назад вернёмся по живописной тропе, горящей золотом лесов. Кстати, даже осенью здесь можно увидеть цветущий маральник! Вечером заглянем в национальное алтайское жилище — аил, где познакомимся и поделимся впечатлениями.

2 день

Киндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маяк

После завтрака оседлаем лошадей и отправимся к Киндерлинской пещере. Путь наш пройдёт по мосту через Катунь, а ещё мы увидим Зубы дракона — гряду острых скал, торчащих из-под воды. Дальше свернём в поле и уйдём в горы по лесной тропе. Постепенно будем набирать высоту, к самой пещере доехать на лошади не получится. Поэтому оставим наших спутников и последние 300 метров преодолеем пешком.

Полюбуемся впечатляющей своими размерами пещерой, а ещё поднимемся к старинному маяку и восхитимся панорамой красных и жёлтых деревьев, горных вершин и полян. Затем вновь сядем на лошадей и поедем обратно. На базе нас уже ждёт затопленная банька. А инструктор расскажет увлекательные истории про таёжную жизнь.

Протяжённость маршрута верхом: 20 км. Продолжительность: 6-7 часов.

Киндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маякКиндерлинская пещера, Зубы дракона и старинный маяк
3 день

Голубые озёра, обед у костра и баня

Встанем в 8:00, позавтракаем и поскорее выйдем на маршрут — нам важно добраться до Голубых озёр в момент, когда солнечные лучи будут освещать водную гладь и придавать ей необыкновенный цвет. Обед устроим прямо на берегу, уютно расположившись у костра. Осенью водоёмы выглядят особенно впечатляюще. Смельчаки даже смогут окунуться в воду.

Вечером снова попаримся в баньке после насыщенного дня.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6-7 часов.

Голубые озёра, обед у костра и баняГолубые озёра, обед у костра и баняГолубые озёра, обед у костра и баняГолубые озёра, обед у костра и баняГолубые озёра, обед у костра и баняГолубые озёра, обед у костра и баняГолубые озёра, обед у костра и баня
4 день

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро

Сегодня вас ждёт автомобильная экскурсия. Путешествовать будем по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог мира. Вы увидите перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбуетесь слиянием Чуи и Катуни, восхититесь Катунскими террасами и просторами Курайской степи. Ещё сделаем фото на фоне Северо-Чуйского хребта с вершиной Актру и прогуляемся к гейзерному озеру Мёны необычного молочно-голубого цвета.

За день проедем около 700 км.

Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озероЧуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, Катунские террасы и Гейзерное озеро
5 день

Отъезд

Доставим вас в аэропорт Горно-Алтайска к 8:00. Если вы улетаете из Барнаула или Новосибирска, поможем сесть на автобус до города.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Аренда лошадей
  • Работа инструктора-проводника (1-3 человека в зависимости от количества участников)
  • Рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Посещение бани
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Новосибирска/Барнаула до села Элекмонар, если вы прилетаете не в Горно-Алтайск
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 12 туристов
Наш опыт в конном туризме более 15 лет: мы из года в год показываем Алтаю наших гостей, а гостям — Алтай, и, поверьте, это лучшая работа на свете! Мы не
команда, мы — семья! Каждый из нас здесь, прежде всего, ради любимого дела! Мы работаем для вас не только по договору, а, прежде всего, по душе. Каждый наш сотрудник и друг (а именно так мы относимся к нашим лошадям) обучен специально для туристических походов в горах. Кого-то мы вырастили сами, многие лошадки были куплены, а некоторые спасены нами от грустной участи. Каждый год мы обновляем наше туристическое снаряжение, закупая новые палатки, спальники, коврики, тенты и прочие туристические «штуки» для комфорта, здоровья и безопасности наших гостей. Мы покажем вам Горный Алтай изнутри, откроем магнетизм Высокогорья и поделимся с вами своей большой любовью!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Варвара
27 авг 2025
Были в туре Алтай для новичков летом года.
Сказать, что это был восторг - не сказать ничего! Минус был один! Я не послушала Ольгу и побоялась идти на Каракольские-кольцевой. Новичков оказалось МАЛО!

Летом 26 едем с мужем на Кольцевой! Ждите!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

