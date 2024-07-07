Описание тура
Путешествие по Алтаю
Этот маршрут является одним из самых популярных и захватывающих на Алтае! В течение недели мы будем исследовать удивительные уголки с живописной и первозданной природой. Вас ждёт кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру до высокогорных степей, от тысяч рек и озёр с кристально чистой водой до молчаливых лесов, которые словно поддерживают небосвод.
Что мы увидим?
- Великий каньон реки Чулышман
- Телецкое озеро
- Легендарный Чуйский тракт
- Марс и Гейзерное озеро
- Перевал Кату-Ярык
- Десятки водопадов
- Сибирскую жемчужину - Телецкое озеро
- Концерт кайчи - горловое пение
- Сплав по рекам
Почему выбирают нас?
- Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!
- Нет скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме одноместного размещения).
- В туры включены все расходы: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и многое другое.
- Мы местные жители Алтая и с радостью проведем для вас экскурсии!
Важная информация
Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, с комфортным проживанием в домиках с удобствами. Он не требует специальной физической подготовки, что делает его доступным для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.
Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Водная часть маршрута осуществляется на катерах (для группы до 15 человек) или на пароме (для группы до 7 человек). Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай, а если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с. Сростки.
В долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Телецкое озеро
- Экотропа «Третья речка»
- Гора Тилан-Туу
- Гейзеровое озеро
- Озеро Киделю
- Водопад Куркуре
- Серебряный источник
- Каменные грибы
- Река Катунь
- Река Бия
- Река Чуя
- Река Чулышман
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Стелы на границе республики Алтай
- Гора Пикет
- Перевал Семинский
- Перевал Чике-Таман
- Перевал Кату-Ярык
- Перевал Улаганский
- Чуй-Оозы
- Марс-1
- Марс-2
- Красные ворота
- Пазырыкские курганы
- Петроглифы Адыр-Кан
- Старый Чуйский Тракт
- Памятник Кольке Снегирёву
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
- Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. /nОбратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными /nудобствами - душ, туалет и раковина (на базах долины Чулышмана в санузле /nотсутствует душ, в эти дни мы заказываем баню). Двух - или трехместное размещение /nна усмотрение организатора
- Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком /nзаключительного дня тура)
- Посещение бани на группу 2 раза
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и /nстоловые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - /nавтовокзал Барнаула.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
- Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
- Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки
- Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
- Документы: паспорт, медицинский полис