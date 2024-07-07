Бесспорно, этот маршрут самый крутой и популярный среди всех туров на Алтае! Мы всю неделю будем путешествовать, увидим уголки с живописной и первозданной природой! Кардинальная смена ландшафтов: суровые горы с ледниками Актру, высокогорные степи, тысячи больших и малых рек и озер с кристально чистой и прозрачной водой, молчаливые леса, которые подпирают небосвод, великий каньон реки Чулышман и Телецкое озеро!

Описание тура

Путешествие по Алтаю

Этот маршрут является одним из самых популярных и захватывающих на Алтае! В течение недели мы будем исследовать удивительные уголки с живописной и первозданной природой. Вас ждёт кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру до высокогорных степей, от тысяч рек и озёр с кристально чистой водой до молчаливых лесов, которые словно поддерживают небосвод.

Что мы увидим?

Великий каньон реки Чулышман

Телецкое озеро

Легендарный Чуйский тракт

Марс и Гейзерное озеро

Перевал Кату-Ярык

Десятки водопадов

Сибирскую жемчужину - Телецкое озеро

Концерт кайчи - горловое пение

Сплав по рекам

Почему выбирают нас?

Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!

Нет скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме одноместного размещения).

В туры включены все расходы: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и многое другое.

Мы местные жители Алтая и с радостью проведем для вас экскурсии!

Важная информация

Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, с комфортным проживанием в домиках с удобствами. Он не требует специальной физической подготовки, что делает его доступным для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.

Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Водная часть маршрута осуществляется на катерах (для группы до 15 человек) или на пароме (для группы до 7 человек). Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай, а если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с. Сростки.

В долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия.