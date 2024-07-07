Золотое кольцо Алтая

Автобусная экскурсия по Алтаю: Посетите Сибирскую жемчужину и перевал Кату-Ярык
Бесспорно, этот маршрут самый крутой и популярный среди всех туров на Алтае! Мы всю неделю будем путешествовать, увидим уголки с живописной и первозданной природой! Кардинальная смена ландшафтов: суровые горы с ледниками Актру, высокогорные степи, тысячи больших и малых рек и озер с кристально чистой и прозрачной водой, молчаливые леса, которые подпирают небосвод, великий каньон реки Чулышман и Телецкое озеро!
4
1 отзыв
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Золотое кольцо Алтая
Ближайшие даты:
27
апр4
мая6
мая11
мая13
мая18
мая20
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Путешествие по Алтаю

Этот маршрут является одним из самых популярных и захватывающих на Алтае! В течение недели мы будем исследовать удивительные уголки с живописной и первозданной природой. Вас ждёт кардинальная смена ландшафтов: от суровых гор с ледниками Актру до высокогорных степей, от тысяч рек и озёр с кристально чистой водой до молчаливых лесов, которые словно поддерживают небосвод.

Что мы увидим?

  • Великий каньон реки Чулышман
  • Телецкое озеро
  • Легендарный Чуйский тракт
  • Марс и Гейзерное озеро
  • Перевал Кату-Ярык
  • Десятки водопадов
  • Сибирскую жемчужину - Телецкое озеро
  • Концерт кайчи - горловое пение
  • Сплав по рекам

Почему выбирают нас?

  • Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!
  • Нет скрытых платежей и дополнительных оплат за проживание (кроме одноместного размещения).
  • В туры включены все расходы: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и многое другое.
  • Мы местные жители Алтая и с радостью проведем для вас экскурсии!

Важная информация

Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, с комфортным проживанием в домиках с удобствами. Он не требует специальной физической подготовки, что делает его доступным для детей с 7 лет. Группы формируются от 7 до 15 человек.

Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться. Водная часть маршрута осуществляется на катерах (для группы до 15 человек) или на пароме (для группы до 7 человек). Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете стелы Республики Алтай, а если заканчиваете маршрут в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение родины В. М. Шукшина в с. Сростки.

В долине Чулышмана нет связи и интернета, а в санузле отсутствует душ (в эти дни мы заказываем баню). Спуск с перевала Кату-Ярык осуществляется пешком налегке с соблюдением техники безопасности. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия.

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Телецкое озеро
  • Экотропа «Третья речка»
  • Гора Тилан-Туу
  • Гейзеровое озеро
  • Озеро Киделю
  • Водопад Куркуре
  • Серебряный источник
  • Каменные грибы
  • Река Катунь
  • Река Бия
  • Река Чуя
  • Река Чулышман
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Гора Пикет
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман
  • Перевал Кату-Ярык
  • Перевал Улаганский
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Марс-2
  • Красные ворота
  • Пазырыкские курганы
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
Что включено
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
  • Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. /nОбратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными /nудобствами - душ, туалет и раковина (на базах долины Чулышмана в санузле /nотсутствует душ, в эти дни мы заказываем баню). Двух - или трехместное размещение /nна усмотрение организатора
  • Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком /nзаключительного дня тура)
  • Посещение бани на группу 2 раза
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и /nстоловые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - /nавтовокзал Барнаула.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Завершение: Г. Барнаул
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
  • Обувь:
  • Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
  • Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
  • Сандалии
  • Шерстяные носки
  • Одежда:
  • Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
  • Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
  • Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
  • Личное снаряжение:
  • Сидушка (хоба)
  • Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
  • Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
  • Аэрозоль от насекомых и клещей
  • Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
  • Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Н
7 июл 2024
Мы с мамой были на Алтае с 30 июня по 6 июля. Группа состояла из 12 человек, а также с нами были гид Филипп и стажер Кристина. Общее впечатление от
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поездки положительное. Все заявленные в программе места посетили. Природа Алтая просто невероятной красоты. Мне очень понравилось, что три дня мы жили на турбазе в долине Чулышмана, где нет интернета, удалось хорошо отдохнуть, разгрузить голову. На турбазе в долине работают доброжелательные и хорошо рассказывающие о своей родине люди, Людмила и Сергей. Мы также дополнительно посетили концерт горлового пения кайчи в аиле, что оставило незабываемое впечатление, я до сих пор слушаю его в записи. Также Кристина сходила с нами на камень шамана, что не входило в программу, за что ей спасибо. Гиды старались, искали тропы там, где они малоизвестны. Хочется сказать огромное спасибо Филиппу за его стрессотустойчивость, доброжелательность и стремление к развитию. В группе были люди разных характеров, бывало были недовольны, но Филипп абсолютно спокойно относился к критике, не выходил из себя, не злился. Пусть были места, где можно было рассказать больше, но Филипп везде старался, впоследствии изучал материалы дополнительно, отвечал на вопросы. И спасибо Кристине за дополнительную информацию и за хорошую компанию. Из пожеланий, хотелось бы, что бы кайчи и камень шамана включили в программу. Также хорошо было бы вечером организовывать общегрупповой досуг, настольные игры или карты. А Филиппу с Кристиной желаю удачи и пополнения багажа знаний!

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