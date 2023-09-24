Экскурсия в Горно-Алтайск: знаменитый «Алтайский Стоунхендж»
Но главной ценностью тура, конечно же, является сама алтайская природа! Путешественники со всего мира стараются приехать на Алтай именно в мае, потому что в это время цветет маральник.
Это настоящее волшебство, когда едва освободившиеся от снега горы, покрываются нежными розово-лиловыми цветами, будто пробуждающими Алтай от зимнего сна. Автомобильное путешествие дает максимум впечатлений за короткое время. Каждый день этого тура насыщен самыми яркими эмоциями!
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новосибирск - Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск - Чибит
Первый день путешествия начинается со встречи участников тура. Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.
В Бийске вы познакомитесь с гидом и оформите документы, необходимые для путешествия.
Далее начинаем путешествие по самой красивой автодороге страны — Чуйскому тракту.
Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта — Семинский перевал.
Далее пересекаем перевал Чике-Таман.
Сделаем остановку на слиянии рек Чуя и Катунь, которое почитается алтайцами, как священное место.
Посетим археологический комплекс Адыр-Кан.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита.
Размещение в домиках.
Авто (от Барнаула до Чибита): 620 км, 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок). Пешая часть: 2 км, 1,5-2 часа.
Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач. До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха. Баня.
Авто: 240 км, 5 часов. Пешая часть: 3-4 км, 2-3 часа.
Красные ворота - Пазырыкские курганы - Кату-Ярык - водопад Куркуре
Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.
Затем наслаждаемся видом озер Улаганского плато. Здесь свой особый мир.
Климатические пояса варьируются: горная тайга, тундра и альпийские луга, встречаются участки, схожие по характеристикам с районами вечной мерзлоты
Следующий пункт программы — Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры.
Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык.
Отсюда хорошо просматривается долина реки Чулышман.
С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины — Куркуре.
К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках.
Авто: 140 км, 5-6 часов. Пешая часть: 7-8 км, 3-4 часа.
Экскурсия к «Каменным грибам»
Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам.
Каменные грибы — уникальное природное явление. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.
Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.
После обеда отдых на базе, прогулки по окрестностям.
Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении (не входит в стоимость).
Пешая часть: 2-3 км, 3-4 часа.
оз. Телецкое - водопад Корбу - с. Артыбаш
День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера.
По-алтайски озеро называется Алтын-Кель — «Золотое озеро». Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере.
По пути делаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.
По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в домиках.
Авто до Телецкого озера: 40 км, 1,5-2 часа. Катер: 78 км, 2-2,5 часа. Пешая часть: 1 км, 30 мин.
Сплав по реке Бия на рафте - кресельный подъёмник на гору Кокую, обзорная площадка
День отдыха на Телецком озере.
Сегодня нас ждет несложный сплав по реке Бия и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокую, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую Тайгу.
Сплав по реке Бия: 2-3 часа. Экскурсия с кресельным подъёмником: 2-3 часа.
с. Артыбаш - Горно-Алтайск - Краеведческий музей ИМ.А.В. Анохина - г. Барнаул - Новосибирск
Заключительный день тура, отправляемся в обратную дорогу.
В Горно-Алтайске посетим Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.
Переезд в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
От Артыбаша до Барнаула: 430 км, 7-8 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Проживание
Размещение во время тура на базах отдыха по пути следования.
Варианты проживания
Базы отдыха по пути следования
Размещение в домиках, по 2-4 человека в номере, только на раздельных кроватях.
Семейные пары размещаются без подселения.
Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере.
Туалеты общий, находятся на территории баз отдыха.
В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора.
На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть бани.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Внутримаршрутные переезды по программе
- Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека, удобства на территории базы отдыха
- Питание: с ужина первого дня тура по завтрак в последний день тура. Завтрак и ужин горячее, обед перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Готовит гид
- Экскурсии по программе
- Услуги гидов-проводников
- Аренда авто повышенной проходимости
- Катер на Телецком озере
- Переправы на лодке через Чулышман, 2 раза (водопады Куркуре, Каменные грибы)
- Сплав по реке Бия
- Кресельный подъёмник на гору Кокуя
- Баня по программе, два раза
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
- Рекреационные сборы (сборы заповедников)
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачиваются дополнительно)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Горно-Алтайска/Бийска/Барнаула/Новосибирска и обратно
- Питание в придорожных кафе во время переездов и кафе мест размещения, средний чек - 500 руб
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Дополнительные бани, платный душ на базах
- Концерт горлового пения
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивная обувь для пеших переходов. Обувь (кроссовки, кеды) должна быть крепкая, с жесткой подошвой. Избегайте новой не разношенной обуви;
- сменная обувь для отдыха на базе (простые кроссовки, шлепанцы);
- удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л. Термос по желанию;
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (миска, кружка, ложка);
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
Что необходимо взять в индивидуальную аптечку?
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
- пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
- рулонный пластырь (1 шт.);
- бинт среднего размера (1 шт.);
- обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
- Аспирин (1 уп.);
- Цитрамон (1 уп.);
- капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
- глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
- средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
- антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
- средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
- эластичный бинт (1 шт.);
- средство от боли в горле (1-2 уп.);
- быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
- энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
- антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
- поливитамины (по желанию).
Как происходит встреча с группой в первый день тура?
Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск/ Горно-Алтайск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.
В оговоренное время вас будет встречать наш автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи. Обычно это происходит в 14:00-15:00 по местному времени, иногда 16:00 по местному времени, по объективным причинам (поломка автобуса, смена водителя) небольшая задержка в рассылке возможна, но оповещение обязательно рассылается.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
День заезда считается днем начала тура.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то все необходимые документы будут у вашего гида, в Бийск в этом случае вы не заезжаете. Оплатить тур нужно будет заранее, либо гиду-инструктору, вся необходимая информация будет передана.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны и пр.), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 440 км, до с. Мульта — 510 км, до с. Артыбаш — 280 км. От г. Горно-Алтайска ехать на 100 км. ближе, чем от Бийска.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск, либо Горно-Алтайск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск, либо Горно-Алтайск).
Так как мы не можем повлиять на задержки рейсов, дорожную ситуацию и прочие не зависящие от нас обстоятельства, иногда не получается состыковать все группы минута в минуту. Просим отнестись с пониманием к тому, что при встрече, либо комплектовании групп в Бийске, нужно будет подождать несколько часов других участников.
Погодные условия на маршруте
Температурный диапазон в горах очень большой: от +35 днем до 0 ночью, возможны заморозки в мае. В горах погода неустойчива – ясная безветренная может смениться осадками и ветром, возможен дождь, гроза, мокрый снег, туман, и очень сильный, штормовой ветер.
На какое время брать билеты после окончания тура?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
- в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00-19:00 (время местное);
- в Бийске ориентировочно: 20:30-21:30 (время местное);
- в Барнауле ориентировочно: 23:00-00:00 (время местное);
- в Новосибирске ориентировочно: 03:00-04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси. При планировании закладывайте пожалуйста время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд. Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.
Что нужно взять для профилактики укуса клеща?
Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» — препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В туре гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В тур закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников тура в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию
Какие требования к участникам тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Технические навыки, необходимые для прохождения препятствий приобретаются непосредственно на маршруте.
Для участников существуют возрастные ограничения в обратную сторону, не более 70 лет. Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером. При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев. Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично.
Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.
Приобретение тура означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, не рекомендуется отправляться в тур, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте. Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям! При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо заранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
Как осуществляется переезд от места сбора?
Переезд автотранспортом от места сбора(Новосибирска, либо Барнаула) до Бийска, туристская группа совершает организованно, под руководством водителя. В Бийске участников тура встречает проводник, который будет сопровождать группу на остальной части маршрута. Выбор транспортного средства (автобус, микроавтобус, автомашина) определяется в зависимости от численности группы. Иногда это может быть ГАЗель, УАЗ, либо другой подготовленный для перевозки пассажиров, но не супер-комфортный транспорт. В некоторых микроавтобусах есть откидные ряды сидений, к сожалению кондиционер предусмотрен не везде.
Отправление транспорта из начального пункта происходит строго по расписанию. Постарайтесь прибыть к отправлению рейса без задержек. В случае, если опоздание произошло по вине туриста, затраты на самостоятельный проезд компенсироваться не будут.
Маршрут установлен согласно программе тура, и отклонения от него по желанию туристов не выполняются. Во время поездки нежелательно вставать, перемещаться по салону, мусорить, конфликтовать с другими пассажирами и отвлекать водителя от управления. Не следует вступать в спор по поводу выбора музыки и видео.
Курить разрешается только на остановках. Курение в автотранспорте запрещено. Пожалуйста, не оставляйте спички, окурки и упаковки от сигарет в салоне транспортного средства.
Багаж и специальное снаряжение перевозятся вместе с группой или с помощью дополнительного транспорта — грузовой машины или автоприцепа. Мы не несем ответственность за вещи, забытые в автобусе или автомобиле. Если ваше имущество было повреждено или утеряно во время транспортировки, вопрос решается с водителем. При утере и порче имущества во время активной части тура обратитесь к проводникам.
В случае совершения участником противоправных действий во время поездки, водитель имеет право высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Затраты на проезд не возмещаются, стоимость тура не возвращается.
Какой транспорт используется для переездов по маршруту?
Для переездов по маршруту используются микроавтобусы вместимостью от 6 до 17 мест. Микроавтобус подбирается под каждую группу, в зависимости от итогового количество участников в туре. Преимущественно по маршруту работают: Hyundai Starex, SsangYong Istana, Ford Transit, Iveco и др. Микроавтобусы не супер-комфортные, есть откидные ряды сидений, к сожалению кондиционер предусмотрен не везде. Вещи транспортируются в прицепе, либо салоне. На сложных участках с грунтовой дорогой, проезд к Марсу 1 и 2, долина Чулышмана, ущелье Актру и пр. переезд осуществляется на отечественных авто повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ и тд.