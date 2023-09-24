Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск/ Горно-Алтайск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).



Встреча туристов осуществляется:

на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;

в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;

на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;

на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;

в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

Возможно ожидание в местах встречи и в офисе в Бийске в день заезда.

В оговоренное время вас будет встречать наш автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.



Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи. Обычно это происходит в 14:00-15:00 по местному времени, иногда 16:00 по местному времени, по объективным причинам (поломка автобуса, смена водителя) небольшая задержка в рассылке возможна, но оповещение обязательно рассылается.



Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.



Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.



Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.

День заезда считается днем начала тура.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то все необходимые документы будут у вашего гида, в Бийск в этом случае вы не заезжаете. Оплатить тур нужно будет заранее, либо гиду-инструктору, вся необходимая информация будет передана.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны и пр.), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 440 км, до с. Мульта — 510 км, до с. Артыбаш — 280 км. От г. Горно-Алтайска ехать на 100 км. ближе, чем от Бийска.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск, либо Горно-Алтайск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск, либо Горно-Алтайск).

Так как мы не можем повлиять на задержки рейсов, дорожную ситуацию и прочие не зависящие от нас обстоятельства, иногда не получается состыковать все группы минута в минуту. Просим отнестись с пониманием к тому, что при встрече, либо комплектовании групп в Бийске, нужно будет подождать несколько часов других участников.