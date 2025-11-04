Экскурсия по Городцу предлагает путешествие в прошлое, где каждый уголок дышит историей. На Александровской набережной вы узнаете, почему город был основан именно здесь. Улица Александра Невского удивит вас каменной архитектурой и резьбой. Городецкая Рублёвка расскажет о великом художнике и визите Екатерины II. Сквер Ворожейкина покажет утраченные церкви в инсталляции. Это уникальная возможность познакомиться с промыслами и легендами Городца
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные городецкие промыслы
- 🏛 Исторические памятники и музеи
- 🖼 Искусство резьбы на наличниках
- 🌊 Виды на Волгу и Заволжье
- 📜 Легенды и были Городца
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Александровская набережная
- Улица Александра Невского
- Городецкая Рублёвка
- Сквер Ворожейкина
Описание экскурсии
На Александровской набережной вы познакомитесь с историями памятников и музеев, полюбуетесь видом на Волгу и узнаете, почему Городец был основан именно здесь.
Пройдём по улице Александра Невского, где грозные львы до сих пор охраняют купеческую усадьбу, а каменная архитектура сменяется изящной резьбой.
Погуляем по городецкой Рублёвке — с её нарядными домиками и тайнами. Я расскажу, при чём тут великий художник и как приезд Екатерины II связан с единственной дворянской усадьбой города.
В сквере Ворожейкина вы рассмотрите все утраченные церкви Городца в современной инсталляции. И послушаете историю про великого лётчика и легендарную Веру Мухину.
А ещё вы:
- неоднократно убедитесь, что Городец во многих отношениях «единственный в мире» — я расскажу, в чём его уникальность
- узнаете, какие два из городецких промыслов не имеют аналогов и что значит «читать рай»
- познакомитесь со всеми видами городецкой резьбы, разглядывая её на кружевных наличниках 19 века
- с высокого берега поглядите на самый молодой город Нижегородской области — Заволжье
- послушаете свидетельства очевидцев про тайну Троицкой горы, Святого озера, хозяйку Спасского озера, а также легенду о Городецком вале
И не только!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. Юрия Долгорукого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Городце
Провела экскурсии для 434 туристов
Меня зовут Светлана, я переехала в Городец из Нижнего Новгорода несколько лет назад, влюбившись в этот город. Сменила профессию, получила диплом экскурсовода и с удовольствием делюсь тайнами и красотой этого
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Фотографии от путешественников
Николь
5 ноя 2025
Городец - это одна из жемчужин земли русской. Эту нехитрую истину мы поняли сегодня из экскурсии Светланы.
Мы - петербуржцы и наши друзья заволжане прониклись историей, ремёслами, мистикой и особенностями Городца.
Логистика маршрута была подстроена под наш возраст, силы и погоду. Светлана молодец!
Мы - петербуржцы и наши друзья заволжане прониклись историей, ремёслами, мистикой и особенностями Городца.
Логистика маршрута была подстроена под наш возраст, силы и погоду. Светлана молодец!
Н
Наталья
4 ноя 2025
Хочется выразить огромную благодарность Светлане за увлекательную экскурсию по городу Городец. 2 часа пешком пролетели незаметно. Интересная история, много новой информации, достоверные факты. С удовольствием вернемся еще не раз, чтобы погрузиться в историю города. До новых встреч!!!
Дмитрий
31 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Филологическое образование Светланы дает о себе знать. Абсолютно правильная речь приковывает внимание. В ходе экскурсии многогранно раскрываются исторические события и взгляды на них. Было крайне познавательно. Спасибо!
О
Олеся
30 окт 2025
Августовский Городец нас встретил совсем не радужно. Весь день шел беспробудный ливень. Но учтивый заботливый и интересный (бывший работник нижегородского радио) гид Светлана развернула наше отношение к серому выходному в
И
Ирина
17 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Все очень познавательно.
Ю
Юлия
6 окт 2025
Большое спасибо Светлане за экскурсию. Благодаря ей прониклись духом города. Очень интересно Светлана рассказала про городецкую глухую резьбу. Если бы не она, боюсь, прошли бы мимо, а там такие интересные персонажи и узоры! Экскурсия была по центру города, маршрут небольшой, но очень много любопытной информации. Однозначно, рекомендую.
Д
Дмитрий
19 сен 2025
В рассказе Светланы о Городце всё содержательно и интересно - город раскрывается сильным и крепким, мужественным и очень творческим. Строго исторические факты сочетаются с неожиданными моментами, а загадками и тайнами
Е
Екатерина
14 сен 2025
Прекрасный экскурсовод и экскурсия, как и сам город. Очень отзывчивый и любящий свою работу человек. Было очень интересно слушать ее. Если бы было можно наверное еще бы часа на 2
О
Ольга
5 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Светлана, спасибо!
Д
Дмитрий
3 сен 2025
Незабываемая экскурсия с удивительным гидом! Так оценили путешествие в Городец взыскательные столичные гости. Они настоятельно рекомендуют Светлану как неповторимого проводника! Влюбила в Городец навечно, покорила магией личности! Прекрасная русская речь, рассказ ясный, запоминающийся! Много ценных рекомендаций. И маршрут очень комфортный! С чудесной Светланой хочется общаться и далее!
Татьяна
26 авг 2025
Огромное спасибо Светлане за великолепную организацию экскурсии нашей непростой группе - разновозрастные дети, много взрослых. Бесконечное терпение и прекрасная подача информации.
Отдельно отмечу чудесный голос.
Мы влюбились в Городец благодаря Светлане, приедем еще
Отдельно отмечу чудесный голос.
Мы влюбились в Городец благодаря Светлане, приедем еще
Светлана
26 авг 2025
Спасибо Светлане, что она так интересно рассказала нам про город Городец. С удовольствием рекомендую Светлану, как прекрасного экскурсовода!
Н
Никита
26 авг 2025
Экскурсия интересная, хочется приехать снова и посетить те места и музеи, которые Светлана нам показала "снаружи". Несмотря на неожиданно холодную, совсем не летнюю погоду, она подбадривала нас своей энергией, внимательно относилась к каждому. Большое спасибо.
Н
Наталия
17 авг 2025
Замечательная экскурсия и прекрасный город! Благодаря увлекательному рассказу Светланы и маршруту приняли решение в ближайшее время приехать в Городец на несколько дней. Светлана так увлечена, что мы совсем не заметили, как быстро пролетело время))))
А
Анна
16 авг 2025
Светлана превратила холодный и мрачный день в уютный и теплый. Спасибо за настроение, которое осталось после поездки в Городец.
