Экскурсия по Городцу предлагает путешествие в прошлое, где каждый уголок дышит историей. На Александровской набережной вы узнаете, почему город был основан именно здесь. Улица Александра Невского удивит вас каменной архитектурой и резьбой. Городецкая Рублёвка расскажет о великом художнике и визите Екатерины II. Сквер Ворожейкина покажет утраченные церкви в инсталляции. Это уникальная возможность познакомиться с промыслами и легендами Городца

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

На Александровской набережной вы познакомитесь с историями памятников и музеев, полюбуетесь видом на Волгу и узнаете, почему Городец был основан именно здесь.

Пройдём по улице Александра Невского, где грозные львы до сих пор охраняют купеческую усадьбу, а каменная архитектура сменяется изящной резьбой.

Погуляем по городецкой Рублёвке — с её нарядными домиками и тайнами. Я расскажу, при чём тут великий художник и как приезд Екатерины II связан с единственной дворянской усадьбой города.

В сквере Ворожейкина вы рассмотрите все утраченные церкви Городца в современной инсталляции. И послушаете историю про великого лётчика и легендарную Веру Мухину.

неоднократно убедитесь, что Городец во многих отношениях «единственный в мире» — я расскажу, в чём его уникальность

узнаете, какие два из городецких промыслов не имеют аналогов и что значит «читать рай»

познакомитесь со всеми видами городецкой резьбы, разглядывая её на кружевных наличниках 19 века

с высокого берега поглядите на самый молодой город Нижегородской области — Заволжье

послушаете свидетельства очевидцев про тайну Троицкой горы, Святого озера, хозяйку Спасского озера, а также легенду о Городецком вале

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.