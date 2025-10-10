Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
12 окт в 09:00
14 окт в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
11 окт в 12:30
12 окт в 09:00
3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища и тайны древнего Городца
Городец - это место, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя тайны древних улиц и купеческих традиций. Погрузитесь в прошлое
Начало: В музейном квартале
13 окт в 09:00
16 окт в 09:00
4100 ₽ за всё до 10 чел.
