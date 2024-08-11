1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
2800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Влюбиться в город за два часа
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
38002660₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 августа 2024Огромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показали, рассказали. Городец открылся нам
- ИИван12 июля 2024Были впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересно рассказала про архитектурные стили и показала главные локации Городца. Спасибо. Вернемся снова всей семьей и надеемся посетить многочисленные музеи.
- ССветлана10 апреля 2023Очень душевно и с любовью к городу! Галина обратила наше внимание на те детали в облике города, на которые мы бы сами не обратили. Это добавило глубины и красоты. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «История и архитектура»
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