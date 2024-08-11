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1.5 часа

Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота

Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова