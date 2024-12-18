Е Елена Добро пожаловать в Городец Светлана очень хороший экскурсовод. Не просто хорошо знает историю своего города, но и любит его. А это дорогого стоит, особенно для ее профессии. Большое спасибо!

А Анатолий Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла Очень интересно, экскурсовод -знаток своего дела.

М Монахова Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла Экскурсия просто великолепная! Экскурсовод отлично знает прошлое и настоящее Городецкий росписи, хочется пожелать успешного развития этому промыслу. Спасибо огромное! Мы получили большое удовольствие от посещения музея и от рассказа о нем!