Необычные экскурсии по Городцу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Городце, цены от 160 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
43 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Познакомьтесь с историей городецкой росписи, посетите фабрику и музей, узнайте секреты мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У фабрики
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
160 за человека
Добро пожаловать в Городец
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
3000 за всё до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Пешая
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Влюбиться в город за два часа
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
38002660 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Городце
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
  2. Добро пожаловать в Городец
  3. Были и легенды древнего Городца
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Городцу в декабре 2024
Сейчас в Городце в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 3000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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