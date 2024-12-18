1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Познакомьтесь с историей городецкой росписи, посетите фабрику и музей, узнайте секреты мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У фабрики
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
160₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Влюбиться в город за два часа
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
Завтра в 09:00
22 дек в 09:00
38002660₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 декабря 2024Светлана очень хороший экскурсовод. Не просто хорошо знает историю своего города, но и любит его. А это дорогого стоит, особенно для ее профессии. Большое спасибо!
- ААнатолий15 декабря 2024Очень интересно, экскурсовод -знаток своего дела.
- ММонахова9 декабря 2024Экскурсия просто великолепная! Экскурсовод отлично знает прошлое и настоящее Городецкий росписи, хочется пожелать успешного развития этому промыслу. Спасибо огромное! Мы получили большое удовольствие от посещения музея и от рассказа о нем!
- ЮЮлия29 октября 2024Потрясающая экскурсия! Гид Максим очень интересно рассказывает! Сразу видно, как он увлечён своей работой, городецкой росписью в целом, её прошлым и настоящим. Понравилось и детям, и взрослым! Спасибо большое!!
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Необычные»
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