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и переулкам, набережной и площади, мы доехали до Городецкого вала и Городецкого Феодоровского мужского монастыря. Из положительных моментов хочется отметить правильную речь экскурсовода, что не было спешки в рассказе и ходе движения, не перегруженность датами и фамилиями, использование Светланой микрофона в ходе рассказа. В итоге удовольствие от экскурсии получили и взрослые, и подросток.