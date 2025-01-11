2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
23 янв в 09:00
26 янв в 09:00
38003230₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального города Городца
Рассмотреть украшенные резьбой старинные домики, побывать в древнем монастыре и у святого источника
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана11 января 2025Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец) За два с небольшим часа узнали историю города, много интересных фактов
- ССветлана9 января 2025Светлана очень подробно и структурировано рассказала об истории Городца, о его недавнем прошлом 19-20 веков и настоящем. Экскурсия была изначально пешеходная, но мы были на машине, и Светлана предложила расширить ее посещением локаций Городского вала и монастыря. Рекомендую
- ВВиктория7 января 2025Интересная автопешеходная прогулка по городу помогла нам лучше узнать и почувствовать дух Городца. Светлана провела нас по основным историческим улицам
- ММихаил5 января 2025Огромное спасибо Светлане за прекрасные два часа, проведенные в прекрасном городочке Городец. Чудесный рассказ, мифы а главное не поддельная любовь к своему городу сопутствующие аттрибуты у Светланы. Все было прекрасно.
- ССветлана5 января 2025Спасибо Светлане за путешествие по Городцу, за истории,которые не пишут в официальных источниках, за интересные факты о жизни города. Хотелось бы вернуться снова!
- ННаталья5 января 2025Огромное спасибо замечательному экскурсоводу Светлане Рысь за познавательную и очень интересную экскурсию "Были и легенды древнего Городца". Мы отлично провели
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Необычные дома»
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