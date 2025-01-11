Необычные дома в Городце

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Городце, цены от 3000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Добро пожаловать в Городец
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 за всё до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Пешая
скидка
15%
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и легенды древнего Городца
Путешествие по Городцу раскроет его тайны и покажет удивительные места. Узнайте, как город стал уникальным и какие легенды он хранит
Начало: На наб. Юрия Долгорукого
23 янв в 09:00
26 янв в 09:00
38003230 за всё до 10 чел.
Очарование провинциального города Городца
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального города Городца
Рассмотреть украшенные резьбой старинные домики, побывать в древнем монастыре и у святого источника
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец) За два с небольшим часа узнали историю города, много интересных фактов
    читать дальше

    (теперь умеем отличать и читать резьбу на домах 🙂), посетили все знаковые места, успели погреться за чашкой вкусного чая (погода хоть и солнечная была, но морозная). Светлана очень интересно рассказывает, все четко и понятно, удерживает внимание всей аудитории (нас было 8 взрослых). Однозначно будем рекомендовать и экскурсию, и экскурсовода!

    Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)Замечательная экскурсия! Светлана, как и обещала, влюбила всех в Городец)
  • С
    Светлана
    9 января 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Светлана очень подробно и структурировано рассказала об истории Городца, о его недавнем прошлом 19-20 веков и настоящем. Экскурсия была изначально пешеходная, но мы были на машине, и Светлана предложила расширить ее посещением локаций Городского вала и монастыря. Рекомендую
  • В
    Виктория
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Интересная автопешеходная прогулка по городу помогла нам лучше узнать и почувствовать дух Городца. Светлана провела нас по основным историческим улицам
    читать дальше

    и переулкам, набережной и площади, мы доехали до Городецкого вала и Городецкого Феодоровского мужского монастыря. Из положительных моментов хочется отметить правильную речь экскурсовода, что не было спешки в рассказе и ходе движения, не перегруженность датами и фамилиями, использование Светланой микрофона в ходе рассказа. В итоге удовольствие от экскурсии получили и взрослые, и подросток.

  • М
    Михаил
    5 января 2025
    Добро пожаловать в Городец
    Огромное спасибо Светлане за прекрасные два часа, проведенные в прекрасном городочке Городец. Чудесный рассказ, мифы а главное не поддельная любовь к своему городу сопутствующие аттрибуты у Светланы. Все было прекрасно.
  • С
    Светлана
    5 января 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Спасибо Светлане за путешествие по Городцу, за истории,которые не пишут в официальных источниках, за интересные факты о жизни города. Хотелось бы вернуться снова!
  • Н
    Наталья
    5 января 2025
    Были и легенды древнего Городца
    Огромное спасибо замечательному экскурсоводу Светлане Рысь за познавательную и очень интересную экскурсию "Были и легенды древнего Городца". Мы отлично провели
    читать дальше

    время, полюбили этот маленький город, благодаря ей. И планируем вернуться ещё не раз, чтобы познакомиться более подробно с городом. Ещё раз большое спасибо! Гости из Астраханской области.

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Городце
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Городец
  2. Были и легенды древнего Городца
  3. Очарование провинциального города Городца
Какие места ещё посмотреть в Городце
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Усадьба графини Паниной
  3. Набережная
  4. Феодоровский мужской монастырь
Сколько стоит экскурсия по Городцу в январе 2025
Сейчас в Городце в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 9000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Городце на 2025 год по теме «Необычные дома», 10 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март