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ближе к современному центру и музейному кварталу, а также посетили Федоровский монастырь. Это логично, и можно понять, каким большим раньше был город. Алексей нам показал музеи - их можно посетить самостоятельно или с музейным гидом (я сходила в музей Самовара и в музей Александра Невского). Пряников тоже купила 8) Все очень понравилось!