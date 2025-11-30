Мои заказы

Городец в историях

О купцах, богатырях, Букингемском дворце и Змее Горыныче
Города живут не производствами, университетами и туристическими потоками.

Города живут историями своих жителей — людей, которые в них живут сейчас, и которые жили тут когда-то. Я предлагаю вам послушать эти истории в ходе неспешной прогулки по уютному древнему Городцу.
Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по музейному кварталу
  • Посмотрим на резное и каменное убранство домов
  • Поговорим об истории единственной дворянской усадьбы в Городце
  • Пройдёмся по набережной от Александра II до Александра Невского

Во время экскурсии:

  • вы узнаете, как по внешнему виду наличника определить его примерный возраст
  • разберётесь в видах резьбы по дереву
  • выясните, как связан Городец и Букингемский дворец и при чём тут Змей Горыныч
  • услышите историю стартапа длиной в 35 лет от 0 до 1 200 000 царских рублей
  • оцените крепость слова купецкого
  • узнаете, как развлекались мальчишки Городца в эпоху отсутствия мобильных телефонов

И многое другое!

Организационные детали

Будет интересно взрослым и детям от 12 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Кольцова колодца
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия
Юлия — ваш гид в Городце
Ковид надоумил запастись жильём, в котором можно пережить самоизоляцию с комфортом. В поисках дома мечты приехала в Городец, влюбилась в этот город и осталась тут жить. Это случилось в 2022
году. Я — потомственный библиотекарь, и корни мои из Городца. Начала читать краеведческую литературу, искать информацию о городе и людях, которые тут живут и жили. А потом захотелось этой информацией поделиться. Друзья, родственники, друзья друзей, погулявшие со мной по Городцу, вдохновили меня на обретение новой профессии. И теперь я гид с государственной аккредитацией.

