Города живут не производствами, университетами и туристическими потоками.
Города живут историями своих жителей — людей, которые в них живут сейчас, и которые жили тут когда-то. Я предлагаю вам послушать эти истории в ходе неспешной прогулки по уютному древнему Городцу.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по музейному кварталу
- Посмотрим на резное и каменное убранство домов
- Поговорим об истории единственной дворянской усадьбы в Городце
- Пройдёмся по набережной от Александра II до Александра Невского
Во время экскурсии:
- вы узнаете, как по внешнему виду наличника определить его примерный возраст
- разберётесь в видах резьбы по дереву
- выясните, как связан Городец и Букингемский дворец и при чём тут Змей Горыныч
- услышите историю стартапа длиной в 35 лет от 0 до 1 200 000 царских рублей
- оцените крепость слова купецкого
- узнаете, как развлекались мальчишки Городца в эпоху отсутствия мобильных телефонов
И многое другое!
Организационные детали
Будет интересно взрослым и детям от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кольцова колодца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Городце
Ковид надоумил запастись жильём, в котором можно пережить самоизоляцию с комфортом. В поисках дома мечты приехала в Городец, влюбилась в этот город и осталась тут жить. Это случилось в 2022
