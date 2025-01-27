И Ирина Добро пожаловать в Городец читать дальше устали. Был морозный день, чтобы согреться, заглянули в сувенирную лавку. Очень душевно, тепло пообщались, Светлана ответила на все вопросы. У нас остались приятные впечатления. Спасибо Светлане за познавательную, интересную экскурсию. Мы прошли пешком по главным улицам города, все достопримечательности находятся близко, поэтому нисколько не

А Артём Добро пожаловать в Городец Мы посетили экскурсию втроём, между локациями передвигались с экскурсоводом на своей машине - это очень удобно. Гид очень знающая и увлеченная, рассказывала много интересных фактов о культуре и истории. Спасибо экскурсоводу, о Городце остались только приятные впечатления.

С Светлана Добро пожаловать в Городец Светлана очень подробно и структурировано рассказала об истории Городца, о его недавнем прошлом 19-20 веков и настоящем. Экскурсия была изначально пешеходная, но мы были на машине, и Светлана предложила расширить ее посещением локаций Городского вала и монастыря. Рекомендую

Л Лена В древний Городец 30 июня 2024г. наша группа посетила г. Городец с экскурсией. Гидом был Алексей. Мы в восторге! Очень приятный, культурный молодой человек. Как гид, просто выше всех похвал!!!! Человек живет историей, очень обширно, интересно, познавательно!!!!!!

И Ирина В древний Городец Экскурсия понравилась!

А Анастасия Три эпохи Городца Спасибо огромное Ольге за прекрасную экскурсию! Приятная, ненавязчивая подача, обязательно буду рекомендовать)

в вадим Три эпохи Городца Очень комфортная экскурсия, проходила "по домашнему", на все вопросы получали ответы, Ольга посоветовала куда еще после экскурсии сходить и какие музеи посетить. Сходили, остались довольны, буду рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.