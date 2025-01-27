2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Городцу
Прогулка по древнему Городцу: земляные валы, Федоровский монастырь, купеческий квартал и заволжские дали. Откройте для себя старообрядческую столицу Поволжья
«Полюбуемся заволжскими далями с небольшой, но уютной набережной»
23 фев в 10:30
24 фев в 10:30
от 6000₽ за всё до 12 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Три эпохи Городца
Путешествие по Городцу откроет тайны прошлого и настоящего. Увлекательный маршрут по историческим местам и живописным уголкам города
Начало: В районе кафе «Блинолюбов»
«набережную Революции — лучшее место, чтобы вспомнить о бурном развитии местного судостроения в 19 веке»
Расписание: в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
23 фев в 12:00
910₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 января 2025Спасибо Светлане за познавательную, интересную экскурсию. Мы прошли пешком по главным улицам города, все достопримечательности находятся близко, поэтому нисколько не
- ААртём18 января 2025Мы посетили экскурсию втроём, между локациями передвигались с экскурсоводом на своей машине - это очень удобно. Гид очень знающая и увлеченная, рассказывала много интересных фактов о культуре и истории. Спасибо экскурсоводу, о Городце остались только приятные впечатления.
- ССветлана9 января 2025Светлана очень подробно и структурировано рассказала об истории Городца, о его недавнем прошлом 19-20 веков и настоящем. Экскурсия была изначально пешеходная, но мы были на машине, и Светлана предложила расширить ее посещением локаций Городского вала и монастыря. Рекомендую
- ЛЛена9 июля 202430 июня 2024г. наша группа посетила г. Городец с экскурсией. Гидом был Алексей. Мы в восторге! Очень приятный, культурный молодой человек. Как гид, просто выше всех похвал!!!! Человек живет историей, очень обширно, интересно, познавательно!!!!!!
- ИИрина23 декабря 2023Экскурсия понравилась!
- ААнастасия14 ноября 2023Спасибо огромное Ольге за прекрасную экскурсию! Приятная, ненавязчивая подача, обязательно буду рекомендовать)
- ввадим4 сентября 2023Очень комфортная экскурсия, проходила "по домашнему", на все вопросы получали ответы, Ольга посоветовала куда еще после экскурсии сходить и какие музеи посетить. Сходили, остались довольны, буду рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.
- ММария19 мая 2023Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Городцу в феврале 2025
Сейчас в Городце в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 910 до 6000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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