Здесь звон колоколов и вид на Волгу возвращают в прошлое, и рядом с ним — настоящее.
Городец — колоритная русская провинция, где бронзовый купец напоминает о важности милосердия, улочки хранят память о торговых династиях, а монастырь 12 столетия бережёт древние святыни. Идём гулять — и знакомиться с ним.
Описание экскурсии
Вы погуляете по центральным улицам Городца с купеческими домиками и деревянными избами с нарядной резьбой.
Увидите памятник купечеству России и монумент Александру Невскому.
Полюбуетесь красавицей Волгой с высокого берега.
Побываете в Городе мастеров и Феодоровском монастыре 12 века.
И узнаете:
- почему именно здесь появился первый каменный кремль на Волге
- чем гордились местные торговые династии, чьи имена до сих пор звучат в легендах
- откуда берёт начало городецкая роспись и как ремесло стало символом национального характера
- как менялся облик города — от купеческого центра к духовной обители
- какие легенды ходят о Волге и её берегах — о затонувших кораблях, старинных торжищах и загадочных находках
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Городце
Провела экскурсии для 17708 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
