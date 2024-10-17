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авто туристов" и "Обзорной пешеходной экскурсии по Городцу". К содержанию самих экскурсий замечаний нет, обе они были проведены на нормальном уровне, на 4, 4+. Не "пять", потому что в них не было каких-то изюминок и энтузиазма, что ли. Есть серьезное замечание к информированию: было заявлено, что по Гороховцу надо будет съездить на нашем авто только на Лысую Гору, на что я и ориентировался. Оказалось, что вся экскурсия на нашем авто. По Городцу экскурсия даже по названию - пешеходная, но оказалось, что она опять на нашем авто, кроме самой последней части - музейного квартала. Для меня это было неприятной неожиданностью: находясь в отпуске, я совсем не обязан быть готов сесть за руль в 10 часов утра. Есть и еще один момент: я считаю, что платить такие деньги за две экскурсии 2 и 3 часа с учетом того, что я должен работать водителем - перебором. На будущее решили, что сами будем сами связываться с краеведческими музеями на местах и организовывать себе экскурсии с их помощью, как уже делали в Белозерске, Сусанино, Малых Карелах и т. д., выйдет не хуже и заметно дешевле.