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прошлись пешком (бонус к программе). Ответила на все вопросы, показала красивые виды с Лысой горы и места для фото. Зашли в 2 храма, в дом творчества в особняке промышленника. Пешком эту программу вы не сможете осуществить своими силами- город растянут, поэтому автотур по Гороховцу и Надежду Леонидовну рекомендую. Успели много за 5 часов вкл. время обеда (кафе порекомендовала). Но не всё Приедем еще, к Надежде!