Забронируйте экскурсию в Гороховеце на 2023 год, 5 ⭐ отзывов, цены от 1610₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
по согласованию с гидом
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря
по согласованию с гидом
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь
по согласованию с гидом
24 авг
25 авг
26 авг
27 авг
6 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Русь купеческая
г. Гороховец
2 сен
16 сен
30 сен
14 окт
1 610₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 июля 2023Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыряНадежда - чудесный человек, влюблённый в свой город и делящийся этой любовью с другими. С первых минут знакомства сложилось ощущение, что мы знаем Надежду очень давно. Она показала Гороховец изнутри, открыла красоту природы и помогла прочувствовать дух старины. Особенно понравилось посещение Знаменского монастыря и знакомство с настоятельницей. Советуем отдохнуть и попить чай со свежей выпечкой в монастырском кафе. У нас остались светлые впечатления о дне, проведённым с Надеждой. Рекомендуем!
- ВВадим4 июня 2023Обзорная экскурсия с посещением Лысой горыНадежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но такого уютного Гороховца. Но наибольшее впечатление произвела панорама на Приклязьмье с Лысой горы. На макушке этого холма можно стоять бесконечно долго, любуясь окрестностями. Андрей Боголюбский знал толк, где строить города. Категорически рекомендую посетить Гороховец и обязательно сходить на Лысую гору
- ГГалина30 ноября 2022Обзорная экскурсия с посещением Лысой горыГороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с музеем Ершова (Сапожникова). Вообще атмосфера в Гороховце, особенно в центре, такая немного патриархальная. Чувствуется старина и это прекрасно. Экскурсовод Надежда сделала все, чтобы мы полюбили этот город. Спасибо ей за чудесный день.
- ШШирокова11 сентября 2022Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыряВсе