Мини-группа
до 10 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Увидеть, как жила русская купеческая провинция
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
960 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Анимационная экскурсия-квест «За семью печатями» с посадницей Глафирой
Погрузиться в атмосферу старинного купеческого уездного города и ощутить его колорит
Начало: На улице Ленина
15 авг в 11:00
22 авг в 11:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Проследить многовековую историю города от древнейших времён до наших дней
Начало: На площади Патоличева
23 авг в 08:00
5 сен в 08:00
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 8150 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6550 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Увлекательное путешествие по Гороховцу с посещением Лысой горы и исторических памятников. Узнайте больше о богатой истории и архитектуре города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7450 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гороховец - скрытый за горами
Начало: Отель или квартира в Нижнем Новгороде
Расписание: В 9.00 по будням
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Получил большое удовольствие от экскурсии. Было интересно и познавательно.
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Ю
Экскурсия очень понравилась! Я даже не ожидала, что в таком небольшом городке так много красивых исторических старинных домов, точнее купеческих палат! И красота природы на Лысой горе неописуемая! Всем рекомендую посетить Гороховец! И конечно данную экскурсию!
+1
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01.08.2026. Взрослая группа.
Об Андрее Владимировиче. Профессионал! Начать или продолжить знакомство с городом с рассказа А. В. - большая удача!
Об Андрее Владимировиче. Профессионал! Начать или продолжить знакомство с городом с рассказа А. В. - большая удача!
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Е
Шикарная экскурсия! всем очень-очень рекомендую!
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А
Прекрасная экскурсия, интересные локации, содержательно и с юмором, спасибо!
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а
Интересная экскурсия, нам понравилось, познакомились с городом и узнали много интересного
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Экскурсию вела гид Надежда на своей машине. Историк по образовпнию. Ездили смотиели город полных 3 часа, потом пообедали и еще
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Е
Большое спасибо нашему экскурсоводу Надежде, она всё нам очень интересно и познавательно рассказала и показала, дала нам очень дельные советы, которые нам в дальнейшем понадобились, все было отлично. Рекомендую всем
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Спасибо огромное Вам за потрясающую экскурсия! Самая вечликолепная из всех, на которых я была. Экскурсовод так влюблена в свой город,
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И
Замечательная экскурсия, маршрут продуман, очень увлекательный, запоминающийся рассказ. Надежда любит свой город, с радостью знакомит с ним. И нам -
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Всего 181 отзыв в Гороховеце
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Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу
Самые популярные экскурсии в Гороховеце
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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в августе 2026
Сейчас в Гороховеце можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 960 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Гороховец приглашает туристов на уникальные экскурсии, где вы сможете окунуться в историю этого древнего города. Отправляйтесь в путешествие из Нижнего Новгорода или Москвы и исследуйте богатое культурное наследие Гороховца. Познакомьтесь с легендами о царе Горохе и насладитесь красотой владимирской земли. Наши экскурсии подарят вам незабываемые впечатления и новые знания о знаменитых достопримечательностях