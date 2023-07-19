С Светлана Расширенная экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря Надежда - чудесный человек, влюблённый в свой город и делящийся этой любовью с другими. С первых минут знакомства сложилось ощущение, что мы знаем Надежду очень давно. Она показала Гороховец изнутри, открыла красоту природы и помогла прочувствовать дух старины. Особенно понравилось посещение Знаменского монастыря и знакомство с настоятельницей. Советуем отдохнуть и попить чай со свежей выпечкой в монастырском кафе. У нас остались светлые впечатления о дне, проведённым с Надеждой. Рекомендуем!

В Вадим Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но такого уютного Гороховца. Но наибольшее впечатление произвела панорама на Приклязьмье с Лысой горы. На макушке этого холма можно стоять бесконечно долго, любуясь окрестностями. Андрей Боголюбский знал толк, где строить города. Категорически рекомендую посетить Гороховец и обязательно сходить на Лысую гору

Г Галина Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с музеем Ершова (Сапожникова). Вообще атмосфера в Гороховце, особенно в центре, такая немного патриархальная. Чувствуется старина и это прекрасно. Экскурсовод Надежда сделала все, чтобы мы полюбили этот город. Спасибо ей за чудесный день.