Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы

Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
Гороховец — колоритный город с допетровскими палатами, древними церквями, деревянными особняками, видами на Клязьму и живописными холмами.

Всё это вы увидите! А также услышите множество удивительных историй: о купцах, ведьминских шабашах, «якушах» и местных мастерах.
5
1 отзыв
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 3 часа вы:

  • Оцените купеческие палаты 17 века
  • Полюбуетесь старинными домами Морозова, Пришлецова и Кучина
  • Впечатлитесь былинной красотой деревянного терема судовладельца Шорина
  • Подниметесь на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников
  • Прогуляетесь к Никольскому монастырю с Троицким собором
  • Осмотрите Сретенский монастырь и комплекс Благовещенского собора

И многое другое!

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в цену экскурсии
  • Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 5600 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
28 мая 2024
Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие поездки на машине. Оксана житель Гороховца,
с искрой в глазах рассказывала нам об истории города, о каждом строении
с момента их постройки, что вдвойне приятно и интересно. Лучшие ракурсы для фото обеспечены. Рекомендуем посетить город в её сопровождении.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гороховеца

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыСретенский монастырьПопулярные местаГоры

Похожие экскурсии из Гороховеца

Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
17 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 335 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гороховеце. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Гороховеце
ХорошоТам