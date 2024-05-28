Гороховец — колоритный город с допетровскими палатами, древними церквями, деревянными особняками, видами на Клязьму и живописными холмами.
Всё это вы увидите! А также услышите множество удивительных историй: о купцах, ведьминских шабашах, «якушах» и местных мастерах.
Всё это вы увидите! А также услышите множество удивительных историй: о купцах, ведьминских шабашах, «якушах» и местных мастерах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3 часа вы:
- Оцените купеческие палаты 17 века
- Полюбуетесь старинными домами Морозова, Пришлецова и Кучина
- Впечатлитесь былинной красотой деревянного терема судовладельца Шорина
- Подниметесь на Лысую гору, на вершине которой нет деревьев и кустарников
- Прогуляетесь к Никольскому монастырю с Троицким собором
- Осмотрите Сретенский монастырь и комплекс Благовещенского собора
И многое другое!
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в цену экскурсии
- Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 5600 руб.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Гороховеце
Провела экскурсии для 8041 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
28 мая 2024
Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие поездки на машине. Оксана житель Гороховца,
с искрой в глазах рассказывала нам об истории города, о каждом строении
с момента их постройки, что вдвойне приятно и интересно. Лучшие ракурсы для фото обеспечены. Рекомендуем посетить город в её сопровождении.
с искрой в глазах рассказывала нам об истории города, о каждом строении
с момента их постройки, что вдвойне приятно и интересно. Лучшие ракурсы для фото обеспечены. Рекомендуем посетить город в её сопровождении.
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