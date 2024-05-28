1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Увидеть главные места старинного купеческого города и раскрыть их тайны с профессиональным гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
17 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 мая 2024Май, снег, солнце и ветер, температура около 0 и все это не помешало пройти весь город и окресности, включая короткие
- KKelin.dm8 апреля 2024Потрясающей красоты город. Природа поражает, тишина завораживает. Замечательный душевный экскурсовод.
- ККулешова19 февраля 2024Гид- огонь!!! Город прекрасен. Но так передать свою любовь и восхищение городом, историей, землей- редкое и ценное свойство.
- РРаиса7 ноября 2023Гид показала интересные места в Гороховце, посмотрели источник по пути на смотровую площадку, зашли в церковь посмотреть на замечательно сохранившуюся
- ЕЕкатерина4 июля 2023Благодарю Алексея за такую замечательную поездку в Гороховец! Очень интересная и душевная экскурсия, с прекрасными историями и удивительными видами. Всем рекомендую!)
- ВВадим4 июня 2023Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но
- ГГалина30 ноября 2022Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого
- ББандалюк22 июня 2022Без преувеличения, одна из лучших экскурсий. Однозначно рекомендую. Эта экскурсия и про историю и про культуру, а так же про неповторимую природу региона.
- ЮЮлия7 мая 2022Огромное спасибо Алексею за чудесную экскурсию! Маршрут оказался очень интересным и совсем не сложным (физически).
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в июне 2024
Сейчас в Гороховеце в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 500 до 13 335. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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