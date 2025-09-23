Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Самые красивые и самые исторические места мы вам покажем в ходе экскурсии и расскажем вам со вкусом и с любовью историю нашего города и края 5 3 отзыва

Описание экскурсии Наша экскурсия о прошлом, настоящем и будущем города Грозный. Мы вам расскажем не только историю города, но и расскажем о традициях и обычаях нашего народа. Покажем вам где лучшие национальные блюда и где самый сочный шашлык. Самые лучшие локации нашей столицы мы вам покажем в сопровождении с лучшим гидом из нашей команды. Цветочный парк посвящённый чеченским женщинам, комплекс грозный сити, мечеть сердце Чечни, центральная площадь, проспект Эсамбаева в народе проспект зонтиков, английский замок Важная информация: Хотите узнать настоящую историю города Грозный и Республики Чечня? Тогда вам к нам! Вы услышите самую точную историю города и получите ответы на 100500 вопросов.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Цветочный парк посвящённый чеченским женщинам построенный по инициативе главы Чеченской Республики в 2017-м году и открытый 17-го сентября в день Чеченской женщины

Высотный комплекс Грозный сити построенный по японской технологии

Мечеть сердце Чечни построенная в османском стиле

Центральную площадь где отмечаются большие праздники

Проспект имени Махмуда Эсамбаева в народе проспект зонтиков

Цветочный парк посвящённый чеченским женщинам построенный по инициативе главы Чеченской Республики в 2017-м году и открытый 17-го сентября в день Чеченской женщины

Высотный комплекс Грозный сити построенный по японской технологии

Мечеть сердце Чечни построенная в османском стиле

Центральную площадь где отмечаются большие праздники

Проспект имени Махмуда Эсамбаева в народе проспект зонтиков

Английский замок построенный в 1928-м году для английской нефтяной компании shell американской строительной компанией и т. д Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 19:00 Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Хотите узнать настоящую историю города Грозный и Республики Чечня? Тогда вам к нам! Вы услышите самую точную историю города и получите ответы на 100500 вопросов