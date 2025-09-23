Самые красивые и самые исторические места мы вам покажем в ходе экскурсии и расскажем вам со вкусом и с любовью историю нашего города и края
Описание экскурсииНаша экскурсия о прошлом, настоящем и будущем города Грозный. Мы вам расскажем не только историю города, но и расскажем о традициях и обычаях нашего народа. Покажем вам где лучшие национальные блюда и где самый сочный шашлык. Самые лучшие локации нашей столицы мы вам покажем в сопровождении с лучшим гидом из нашей команды. Цветочный парк посвящённый чеченским женщинам, комплекс грозный сити, мечеть сердце Чечни, центральная площадь, проспект Эсамбаева в народе проспект зонтиков, английский замок Важная информация: Хотите узнать настоящую историю города Грозный и Республики Чечня? Тогда вам к нам! Вы услышите самую точную историю города и получите ответы на 100500 вопросов.
Ежедневно в 19:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветочный парк посвящённый чеченским женщинам построенный по инициативе главы Чеченской Республики в 2017-м году и открытый 17-го сентября в день Чеченской женщины
- Высотный комплекс Грозный сити построенный по японской технологии
- Мечеть сердце Чечни построенная в османском стиле
- Центральную площадь где отмечаются большие праздники
- Проспект имени Махмуда Эсамбаева в народе проспект зонтиков
- Английский замок построенный в 1928-м году для английской нефтяной компании shell американской строительной компанией и т. д
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Хотите узнать настоящую историю города Грозный и Республики Чечня? Тогда вам к нам! Вы услышите самую точную историю города и получите ответы на 100500 вопросов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
александр
23 сен 2025
всё была шикарно.
мечети в ночной подсветке это что-то
мечети в ночной подсветке это что-то
Г
Глеб
3 июл 2025
Данная экскурсия была лучшей из тех, что я посетил в Грозном. И это всецело заслуга гида, Руслана! Так получилось, что я был один и не мог сориентироваться. Мне помог Муслим,
С
Светлана
19 апр 2025
Всё было супер!!! Экскурсия очень познавательная. Особая благодарность гиду Ахмеду,внимателен,очень много узнали о истории Вашего города. Оценка 5+спасибо большое😊
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Мини-группа
до 8 чел.
Ослепительные огни Чечни
Великолепные мечети, лестница в небо и английский замок в насыщенной экскурсии по трём городам
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 18:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:30
2900 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые
Старый храм, парк в честь женщины и город с высоты
Начало: В Цветочном парке
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4275 ₽
4500 ₽ за всё до 10 чел.