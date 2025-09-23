Мои заказы

Английский замок и крепость Грозная

Самые красивые и самые исторические места мы вам покажем в ходе экскурсии и расскажем вам со вкусом и с любовью историю нашего города и края
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Наша экскурсия о прошлом, настоящем и будущем города Грозный. Мы вам расскажем не только историю города, но и расскажем о традициях и обычаях нашего народа. Покажем вам где лучшие национальные блюда и где самый сочный шашлык. Самые лучшие локации нашей столицы мы вам покажем в сопровождении с лучшим гидом из нашей команды. Цветочный парк посвящённый чеченским женщинам, комплекс грозный сити, мечеть сердце Чечни, центральная площадь, проспект Эсамбаева в народе проспект зонтиков, английский замок Важная информация: Хотите узнать настоящую историю города Грозный и Республики Чечня? Тогда вам к нам! Вы услышите самую точную историю города и получите ответы на 100500 вопросов.

Ежедневно в 19:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цветочный парк посвящённый чеченским женщинам построенный по инициативе главы Чеченской Республики в 2017-м году и открытый 17-го сентября в день Чеченской женщины
  • Высотный комплекс Грозный сити построенный по японской технологии
  • Мечеть сердце Чечни построенная в османском стиле
  • Центральную площадь где отмечаются большие праздники
  • Проспект имени Махмуда Эсамбаева в народе проспект зонтиков
  • Английский замок построенный в 1928-м году для английской нефтяной компании shell американской строительной компанией и т. д
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Хотите узнать настоящую историю города Грозный и Республики Чечня? Тогда вам к нам! Вы услышите самую точную историю города и получите ответы на 100500 вопросов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
александр
23 сен 2025
всё была шикарно.
мечети в ночной подсветке это что-то
Глеб
3 июл 2025
Данная экскурсия была лучшей из тех, что я посетил в Грозном. И это всецело заслуга гида, Руслана! Так получилось, что я был один и не мог сориентироваться. Мне помог Муслим,


и вскоре я встретился с Русланом. Гид был очень вежливым, эрудированным и располагающим к себе человеком. Я мог задавать любые интересующие меня вопросы. Хочу поблагодарить Муслима и Руслана за прекрасную экскурсию. Теперь я хочу снова вернуться в Грозный и продолжить знакомиться с местной культурой, архитектурой и природой!

Светлана
19 апр 2025
Всё было супер!!! Экскурсия очень познавательная. Особая благодарность гиду Ахмеду,внимателен,очень много узнали о истории Вашего города. Оценка 5+спасибо большое😊

