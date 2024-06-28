Экскурсии от вашего отеля в Грозном

Найдено 20 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
24 отзыва
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 800 за человека
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
135 отзывов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
🚗 На машине
Групповая
7 часов
5 отзывов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
3 900 за человека
Автомобильная экскурсия по Грозному
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
Мини-группа
8 часов
176 отзывов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
34 отзыва
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Огни ночных мечетей: Грозный, Аргун, Шали
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Огни ночных мечетей: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Г. Грозный. Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Ночные мечети и Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ослепительные огни вечерней Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Красоты гор Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 6 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 900 за всё до 6 чел.
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
4 июля в 20:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Дагестанские горы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    28 июня 2024
    Сулакский каньон из Грозного
    Посетили чудесный Дагестан. Организация, атмосфера, гид- все на высоте. Рекомендуем от души!!!
  • М
    Мария
    27 июня 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое. Гид Иса рассказывал много интересного.
  • К
    Кристина
    27 июня 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Все было хорошо. Отличный автомобиль. Нас накормили персиками, чаем, вкусной лепешкой, было очень приятно ☺️ Посмотрели горы, прокатились на зиплайне над озером Кезеной-Ам. я рада что съездила 😇 посетили 2 главные мечети.
    Все было хорошо. Отличный автомобиль. Нас накормили персиками, чаем, вкусной лепешкой, было очень приятно ☺️ Посмотрели
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Очень понравилась экскурсия, все остались довольны. Потрясающая природа, виды, люди. Выражаем огромную благодарность организатору и гиду. Обязательно вернемся в следующий раз и будем рекомендовать другим.
  • Ю
    Юлия
    22 июня 2024
    Огни ночных мечетей: Грозный, Аргун, Шали
    Отличная поездка. Лучше смотреть мечети после заката (мы выехали из Грозного в 19:00). Ахмед - внимательный и заботливый гид, рассказал базовую информацию, отвечал на вопросы, в каждой мечети провожал до входа, давал достаточно времени погулять-посмотреть.
  • Б
    Боякова
    20 июня 2024
    Огни ночных мечетей: Грозный, Аргун, Шали
    Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, замечательный город, замечательный народ, замечательная страна! Спасибо большое экскурсоводу Ахмеду, всем рекомендуем! Всем будем оекомендовать
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    В Чечне у нас был один полный день для экскурсии. Очень рады, что остановили свой выбор на «Топовые достопримечательности Чечни
    читать дальше

    за 1 день». Это была одна из лучших экскурсий, которые мы посещали. И все это благодаря нашему гиду Имрану. Вся экскурсия прошла в обстановке «в гостях у близких друзей». Интересный маршрут, красивейшие локации. Имран отличный собеседник, очень много рассказал о традициях чеченского народа, о местах, которые мы посетили. Познакомил с местными жителями. А это лучшая возможность понять менталитет народа. Весь день прошёл на эмоциях восторга, детской радости от увиденного. На память нам остались прекрасные фотографии, сделанные Имраном. Искренне рекомендую эту экскурсию и гида, если Вы хотите увидеть самые красивые места Чечни в своём индивидуальном темпе, узнать о местных людях и традициях и получить море счастливых эмоций.

  • C
    Cергей
    19 июня 2024
    Огни ночных мечетей: Грозный, Аргун, Шали
    Очень интересная экскурсия, а какая красота. Экскурсовод молодец, грамотный
  • А
    Алия
    17 июня 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Всё прошло на высшем уровне 👍🏻 Гид Шамиль прекрасный рассказчик 👍🏻 Очень внимательный к деталям 👍🏻 Анастасии также огромное спасибо за организацию поездки 🙏
  • М
    Марина
    17 июня 2024
    Ночные мечети и Лестница в небеса
    Экскурсия ночные мечети очень понравилась… рекомендую посещать мечети именно вечером, когда они красиво подсвечиваются… это неизгладимые впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  2. Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
  3. Сулакский каньон из Грозного
  4. Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
  5. Автомобильная экскурсия по Грозному
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июле 2024
Сейчас в Грозном в категории "От вашего отеля" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 3 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 523 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Грозном на 2024 год по теме «От вашего отеля», 523 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам