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🚗 На машине Групповая 7 часов 5 отзывов Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе) Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:00 3 900 ₽ за человека

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Мини-группа 8 часов 176 отзывов Популярное предложение Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 9:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 34 отзыва Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 9:00 3 500 ₽ за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Ночные мечети и Лестница в небеса Начало: Ваш отель 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Ослепительные огни вечерней Чечни Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Красоты гор Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Топовые достопримечательности Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по запросу 10 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно 10 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах Начало: Ваш отель от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Дагестанские горы и Сулакский каньон Начало: Ваш отель Расписание: В любое время 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день в 10:00 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ) Начало: Ваш отель Расписание: По запросу, в любой удобный день и время. 18 000 ₽ за всё до 4 чел.