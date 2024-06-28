1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Огни ночных мечетей: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Г. Грозный. Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
4 июля в 20:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Загадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана28 июня 2024Посетили чудесный Дагестан. Организация, атмосфера, гид- все на высоте. Рекомендуем от души!!!
- ММария27 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое. Гид Иса рассказывал много интересного.
- ККристина27 июня 2024Все было хорошо. Отличный автомобиль. Нас накормили персиками, чаем, вкусной лепешкой, было очень приятно ☺️ Посмотрели горы, прокатились на зиплайне над озером Кезеной-Ам. я рада что съездила 😇 посетили 2 главные мечети.
- ТТатьяна25 июня 2024Очень понравилась экскурсия, все остались довольны. Потрясающая природа, виды, люди. Выражаем огромную благодарность организатору и гиду. Обязательно вернемся в следующий раз и будем рекомендовать другим.
- ЮЮлия22 июня 2024Отличная поездка. Лучше смотреть мечети после заката (мы выехали из Грозного в 19:00). Ахмед - внимательный и заботливый гид, рассказал базовую информацию, отвечал на вопросы, в каждой мечети провожал до входа, давал достаточно времени погулять-посмотреть.
- ББоякова20 июня 2024Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод, замечательный город, замечательный народ, замечательная страна! Спасибо большое экскурсоводу Ахмеду, всем рекомендуем! Всем будем оекомендовать
- ССветлана19 июня 2024В Чечне у нас был один полный день для экскурсии. Очень рады, что остановили свой выбор на «Топовые достопримечательности Чечни
- CCергей19 июня 2024Очень интересная экскурсия, а какая красота. Экскурсовод молодец, грамотный
- ААлия17 июня 2024Всё прошло на высшем уровне 👍🏻 Гид Шамиль прекрасный рассказчик 👍🏻 Очень внимательный к деталям 👍🏻 Анастасии также огромное спасибо за организацию поездки 🙏
- ММарина17 июня 2024Экскурсия ночные мечети очень понравилась… рекомендую посещать мечети именно вечером, когда они красиво подсвечиваются… это неизгладимые впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июле 2024
Сейчас в Грозном в категории "От вашего отеля" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 3 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 523 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Грозном на 2024 год по теме «От вашего отеля», 523 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь