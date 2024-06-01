1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
Расписание: В любой день с 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ААлександр22 мая 2024Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
- ВВладимир21 мая 2024Замечательная экскурсия по г. Грозный.
- ЮЮрий18 мая 2024Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
- ЕЕвгения14 мая 2024Компетентный гид Апти показал и интересно рассказал о достопримечательностях Грозного, впечатлил Грозный сити, аллея Славы, атмосфера города. Спасибо.
- ННина12 мая 2024Если вам нужна экскурсия из серии «посмотрите налево/посмотрите направо, давайте остановимся у этого здания, встаньте вот здесь, чтобы сделать стандартное
- ВВиктория12 мая 2024Экскурсия понравилась. Саид очень интересно рассказал о Грозном, чтобы иметь представление вполне достаточно. Ответил на наши вопросы, провел в мечеть,
- ВВадим9 мая 2024Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»Были на экскурсиях с Магометом - дневная, три мечети и с Мансуром, 8 ми часовая Никхойские водопады, Аргунское ущелье и т. д.. Это сказка Большое спасибо экскурсоводам
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Пешеходные»
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