Пешие экскурсии-прогулки в Грозном с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Грозном, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Грозном - интересно и с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
123 отзыва
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Грозный - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
363 отзыва
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 19 чел.
Первый день в Грозном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999 за всё до 19 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000 за всё до 12 чел.
Добро пожаловать в Грозный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Грозный - в дружеской компании
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999 за всё до 4 чел.
Экскурсия-фотосессия в Грозном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700 за всё до 6 чел.
Гостеприимный Грозный
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и радушный Грозный: комфорт класса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Ингушетии из Грозного
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 13 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Сказочная Чечня за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
Расписание: В любой день с 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Грозный - история и современность
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
    Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показалаОчень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала
  • М
    Мстислав
    30 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
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    речь и хорошее всестороннее знание истории города. Заметно что Мадина любит свой город и свою родину. Понравилось всем и взрослым и подросткам.

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Грозный
    Все понравилось!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
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    Выбор пал на Экскурсию «О Грозном - интересно и с любовью» 2,5 часа за душевной, с юмором беседой пролетели не заметно! Мы узнали очень много о самом Городе, о народе его населяющем, о его истории и настоящем. О традициях и нравах. Затронули и острые темы совместной истории. . Посетили красивейшую мечеть за 2 минуты до призыва. . Сказать, что мне понравилась экскурсия, значит не сказать ничего! Я счастлив, что судьба подарила мне эту возможность - посетить Грозный и свела с Саидом. Это вдвойне удача! Саид, вы чудесный человек! Спасибо Вам за экскурсию! Удачи Вам в жизни и успехов во всех начинаниях!

    Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия по г. Грозный.
  • Ю
    Юрий
    18 мая 2024
    Грозный - история и современность
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
    Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копияПриятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Гостеприимный Грозный
    Компетентный гид Апти показал и интересно рассказал о достопримечательностях Грозного, впечатлил Грозный сити, аллея Славы, атмосфера города. Спасибо.
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Грозный - в дружеской компании
    Если вам нужна экскурсия из серии «посмотрите налево/посмотрите направо, давайте остановимся у этого здания, встаньте вот здесь, чтобы сделать стандартное
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    фото», не выбирайте это предложение 🚫⛔️ Экскурсия с Румисой - это действительно прогулка в дружеской компании 🙌🏻 Название оправдано на все стопятьсоттыщ процентов!!) С первых минут было ощущение, что встретилась с подругой и просто гуляем по городу. Румиса потрясающая! Мой грозненский краш 🫶🏻💜 Разносторонне развитая, простая до безумия и в то же время невероятно начитанная девушка 👌🏻 Два часа пролетели за легкой непринужденной беседой обо всем: архитектура, история, культура, традиции… + посмотрели всё, что было интересно мне, а не заявлено «обязательно к посещению» - это прям отдельный кайф)) Советую всем! Вот вообще без вариантов)

  • В
    Виктория
    12 мая 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Экскурсия понравилась. Саид очень интересно рассказал о Грозном, чтобы иметь представление вполне достаточно. Ответил на наши вопросы, провел в мечеть,
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    где мы узнали о традициях и обычаях че, еныев. А также историю постройки мечети, посмотрели храм, провел на смотровую площадку, откуда показывал интересные в городе места и рассказывал о них. Рекомендую однозначно!

  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Мечети Чечни: Грозный, Аргун, Шали и смотровая «Лестница в небеса»
    Были на экскурсиях с Магометом - дневная, три мечети и с Мансуром, 8 ми часовая Никхойские водопады, Аргунское ущелье и т. д.. Это сказка Большое спасибо экскурсоводам

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. О Грозном - интересно и с любовью
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  4. О Грозном - с интересом и любовью
  5. Добро пожаловать в Грозный
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
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