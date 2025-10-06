Мои заказы

Пешком по Грозному - для тех, кто здесь впервые

Старый храм, парк в честь женщины и город с высоты
Мы познакомим вас с историей Грозного — от основания до сегодняшнего дня.

Вы увидите главные достопримечательности, узнаете, зачем построили крепость Грозную и как появились мечети. Рассмотрите исторические фото — и сравните современный центр города с его прошлым обликом.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Храм архангела Михаила — самое старое здание в центре Грозного.
  • Цветочный парк, посвящённый чеченской женщине.
  • Комплекс высотных зданий «Грозный-Сити» и подъём на смотровую площадку.
  • Мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших в Европе.
  • Площадь Кадырова и пешеходный проспект имени Эсамбаева.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — подъём на смотровую площадку: взрослые и дети от 10 лет — 200 ₽ за чел., дети 5–10 лет — 100 ₽ за чел., дети до 5 лет проходят бесплатно.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Цветочном парке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 40 туристов
Я — историк по образованию, диссертант Российской академии наук, изучаю исторические связи народов Европы и Кавказа. С детства ходил в походы с отцом краеведом-любителем в горы, изучал родные места и
читать дальше

Кавказ, знакомился со старожилами и собирал полевые материалы, поэтому могу рассказать многое, о чём не пишут в книгах и учебниках. Несколько лет назад по приглашению друзей решил стать профессиональным гидом: прошёл курсы, получил сертификат и аттестат министерства по туризму ЧР. За годы работы я и мои коллеги провели тысячи экскурсий — к нам приезжают повторно и по рекомендациям от друзей. Будем рады видеть и вас среди наших гостей!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Игорь
6 окт 2025
Добрый день. Экскурсия прошла замечательно! Профессиональный гид Алина интересно рассказала о достопримечательностях Грозного, о обычаях и культуре чеченского народа. Нам очень понравилось!Однозначно рекомендую данную экскурсию
Дата посещения: 5 октября 2025

