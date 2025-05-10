Мои заказы

Ослепительные огни Чечни

Великолепные мечети, лестница в небо и английский замок в насыщенной экскурсии по трём городам
Эта экскурсия — для тех, кто хочет увидеть современную республику и познакомиться с прошлым и настоящим Чечни.

Вы посетите сразу три города — в Аргуне оцените мечеть «Сердце матери», в Шали посмотрите на «Гордость мусульман». А в Грозном впечатлитесь «Сердцем Чечни».

А ещё вас ждёт смотровая площадка и английский замок в готическом стиле! И всё это — в свете ночных огней.
Ослепительные огни Чечни© Муслим
Ослепительные огни Чечни© Муслим
Ослепительные огни Чечни© Муслим
Время начала: 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Вот что вы увидите:

  • ** — самую большую мечеть в республике, выстроенную в классическом османском стиле
  • единственную в своём роде мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек
  • крупнейшую в Европе белоснежную мечеть «Гордость мусульман», которую называют чеченским Тадж-Махалом
  • смотровую площадку «Лестница в небеса», откуда вам откроется великолепный вид на Грозный
  • цветочный парк, посвящённый чеченским женщинам, у подножия комплекса «Грозный-Сити»
  • и английский замок, построенный в 1928 году и переживший три войны — готический памятник нефтяной славы

А ещё мы расскажем:

  • как строились эти уникальные объекты и какие мастера были привлечены
  • про традиции и обычаи чеченцев, про быт и культуру, про гостеприимство и про свадьбы
  • о том, какую роль играла чеченская нефть во времена Второй мировой войны
  • и о многом другом!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Tiguan, Nissan Pathfinder, Honda Elysion, Mercedes Sprinter
  • Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
  • Окончание экскурсии у мечети «Сердце Чечни»
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 18:30 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 173 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
2
3
2
1

Фотографии от путешественников

ю
юлия
10 мая 2025
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.
Дата посещения: 9 мая 2025
Л
Лилия
20 апр 2025
Хотели бы поблагодарить Муслима за интересную и познавательную экскурсию! С самой брони заказа был на связи, во время экскурсии рассказал все подробно, все показал, на вопросы ответил, дал время пофотографироваться. Все как надо!
Дата посещения: 20 апреля 2025
Наталья
Наталья
7 ноя 2025
Организатор со своей задачей справился на отлично, к нему нет ни каких претензий. И однозначно его рекомендую. Но очень большой вопрос к гиду который проводил экскурсию. Я понимаю что скорее
читать дальше

всего Руслан устал после длительной экскурсии в горы(со слов гида), но экскурсия была для 3 троих человек а не для одного (которому он все рассказывал), нам двоим на заднем сиденье автомобиля было совсем ничего не слышно. Попытки сказать об этом хватало ровно на 3 следующих минуты. И как результат было не интересно. Да когда мы выходили, информация была интересная, структурированная, понятная. Но эта комбинированная экскурсия и хотелось быть в теме всего рассказа. Этот момент очень огорчил и оставил неприятные впечатления. В остальном все было хорошо.

Виктор
Виктор
30 окт 2025
Грозный нужно увидеть как минимум два раза — при свете дня, а также после захода солнца.
Отдельное внимание уделили архитектурной подсветке мусульманского храма.
Помимо высоток комплекса Сити в центре Грозного много и
читать дальше

других современных стеклянных зданий. Каждое из них также подсвечено в темное время суток. Центр Чеченской столицы буквально залит светом миллионов огней.
Спасибо гиду Руслану показал и рассказал все от первого лица, чувствуется безмерная любовь и боль к родной республике.
Английский замок в полумраке - отдельная песня.

Петр
Петр
27 окт 2025
Очень интересная и красочная экскурсия, большое спасибо году Руслану!
А
Антон
11 окт 2025
При заказе групповой экскурсии у Муслима, нам был представлен экскурсовод Апти. Апти провёл экскурсию на высшем уровне. Он знает история и достопримечательности своей Чеченской республики на 100%. В течение всей экскурсии,а это без малого 5 часов Апти рассказывал и отвечал на все наши вопросы которые у Нас возникали. Рекомендую экскурсию.
В
Валерия
26 сен 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный гид, мы с мужем в восторге
Элла
Элла
25 сен 2025
Добрый день!
Хочу выразить благодарность за великолепную экскурсию! Рекомендую не только как гида, но и водителя.
Большое спасибо!
Д
Дарина
21 сен 2025
Все очень понравилось, но не хватило исторических фактов и чуть больше информации про достопримечательности
К
Ксения
16 сен 2025
Большое спасибо Муслиму за интересную и информативную экскурсию! За 4 часа мы узнали всё про Грозный, посетили 3 мечети (2 из которых в городах Шали и Аргун), 2 смотровые площадки (Грозный Сити и Лестница в небеса). Английский замок особенно впечатлил. Остались в полном восторге, рекомендую!!!
Е
Елена
9 сен 2025
Я потрясена тем что увидела! Именно в огнях раскрылся для меня весь замысел удивительной потрясающей своим величием архитектуры! История предстала как она есть в рассказах Муслима. Как древняя так и
читать дальше

новейшая! Рада буду продолжать познавать эту страну (именно!) Через рассказы Муслима. Как в Грозном так и в бескрайней всей Чечне! Гид человечески понятен, доброжелателен, отвечал с участием на все мои расспросы. Я почувствовала через него и через то, что он показал. любовь людей к своей земле! Процветания и всех благ! Елена.

Н
Наталья
8 сен 2025
С Муслином вчера была на экскурсии "Ослепительные огни Чечни"
Огни действительно очаровали и наш экскурсовод тоже)
Муслим с любовью относится к своему делу,активно отвечал на интересующие вопросы и вёл диалог с каждым посетителем.
Советую обязательно посетить вечерний город с Муслимом, который провёз нас по трём городам и показал местные красоты.
А
Анна
7 авг 2025
Спасибо Руслану за прекрасный вечер. Было содержательно, познавательно и позитивно. Гид шутит, охотно отвечает на вопросы не по теме, рассказывает о традициях и о современном укладе в обществе. Нам очень понравилось, спасибо! Фото мало - потому что мы не очень любим фотографировать😆
Ю
Юлия
31 июл 2025
Были на вечерней экскурсии по 3 городам. К сожалению, из-за пробок в городе, не успели на смотровую площадку в Грозном-сити. В остальном очень понравилось
З
Зинаида
25 июл 2025
Мы с дочкой брали экскурсию ослепительные огни Чечни. Мы были в восторге от этой экскурсии. Нам всё рассказывал молодой человек Муслим. Особенно красивые мечети, но самая красивая мечеть Сердце Чечни, в вечернее время, когда она вся светится. Муслим очень много рассказывал про свой город, про их обычаи. Нам очень понравилась эта поездка. И очень блогадарны Муслиму.

