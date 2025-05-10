ю юлия Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.

Л Лилия Хотели бы поблагодарить Муслима за интересную и познавательную экскурсию! С самой брони заказа был на связи, во время экскурсии рассказал все подробно, все показал, на вопросы ответил, дал время пофотографироваться. Все как надо!

Наталья читать дальше всего Руслан устал после длительной экскурсии в горы(со слов гида), но экскурсия была для 3 троих человек а не для одного (которому он все рассказывал), нам двоим на заднем сиденье автомобиля было совсем ничего не слышно. Попытки сказать об этом хватало ровно на 3 следующих минуты. И как результат было не интересно. Да когда мы выходили, информация была интересная, структурированная, понятная. Но эта комбинированная экскурсия и хотелось быть в теме всего рассказа. Этот момент очень огорчил и оставил неприятные впечатления. В остальном все было хорошо. Организатор со своей задачей справился на отлично, к нему нет ни каких претензий. И однозначно его рекомендую. Но очень большой вопрос к гиду который проводил экскурсию. Я понимаю что скорее

Виктор

Отдельное внимание уделили архитектурной подсветке мусульманского храма.

Помимо высоток комплекса Сити в центре Грозного много и читать дальше других современных стеклянных зданий. Каждое из них также подсвечено в темное время суток. Центр Чеченской столицы буквально залит светом миллионов огней.

Спасибо гиду Руслану показал и рассказал все от первого лица, чувствуется безмерная любовь и боль к родной республике.

Петр Очень интересная и красочная экскурсия, большое спасибо году Руслану!

А Антон При заказе групповой экскурсии у Муслима, нам был представлен экскурсовод Апти. Апти провёл экскурсию на высшем уровне. Он знает история и достопримечательности своей Чеченской республики на 100%. В течение всей экскурсии,а это без малого 5 часов Апти рассказывал и отвечал на все наши вопросы которые у Нас возникали. Рекомендую экскурсию.

В Валерия Прекрасная экскурсия, замечательный гид, мы с мужем в восторге

Элла Добрый день!

Хочу выразить благодарность за великолепную экскурсию! Рекомендую не только как гида, но и водителя.

Большое спасибо!

Д Дарина Все очень понравилось, но не хватило исторических фактов и чуть больше информации про достопримечательности

К Ксения Большое спасибо Муслиму за интересную и информативную экскурсию! За 4 часа мы узнали всё про Грозный, посетили 3 мечети (2 из которых в городах Шали и Аргун), 2 смотровые площадки (Грозный Сити и Лестница в небеса). Английский замок особенно впечатлил. Остались в полном восторге, рекомендую!!!

Е Елена читать дальше новейшая! Рада буду продолжать познавать эту страну (именно!) Через рассказы Муслима. Как в Грозном так и в бескрайней всей Чечне! Гид человечески понятен, доброжелателен, отвечал с участием на все мои расспросы. Я почувствовала через него и через то, что он показал. любовь людей к своей земле! Процветания и всех благ! Елена. Я потрясена тем что увидела! Именно в огнях раскрылся для меня весь замысел удивительной потрясающей своим величием архитектуры! История предстала как она есть в рассказах Муслима. Как древняя так и

Н Наталья С Муслином вчера была на экскурсии "Ослепительные огни Чечни"

Огни действительно очаровали и наш экскурсовод тоже)

Муслим с любовью относится к своему делу,активно отвечал на интересующие вопросы и вёл диалог с каждым посетителем.

Советую обязательно посетить вечерний город с Муслимом, который провёз нас по трём городам и показал местные красоты.

А Анна Спасибо Руслану за прекрасный вечер. Было содержательно, познавательно и позитивно. Гид шутит, охотно отвечает на вопросы не по теме, рассказывает о традициях и о современном укладе в обществе. Нам очень понравилось, спасибо! Фото мало - потому что мы не очень любим фотографировать😆

Ю Юлия Были на вечерней экскурсии по 3 городам. К сожалению, из-за пробок в городе, не успели на смотровую площадку в Грозном-сити. В остальном очень понравилось