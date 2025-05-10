Эта экскурсия — для тех, кто хочет увидеть современную республику и познакомиться с прошлым и настоящим Чечни.
Вы посетите сразу три города — в Аргуне оцените мечеть «Сердце матери», в Шали посмотрите на «Гордость мусульман». А в Грозном впечатлитесь «Сердцем Чечни».
А ещё вас ждёт смотровая площадка и английский замок в готическом стиле! И всё это — в свете ночных огней.
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- ** — самую большую мечеть в республике, выстроенную в классическом османском стиле
- единственную в своём роде мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек
- крупнейшую в Европе белоснежную мечеть «Гордость мусульман», которую называют чеченским Тадж-Махалом
- смотровую площадку «Лестница в небеса», откуда вам откроется великолепный вид на Грозный
- цветочный парк, посвящённый чеченским женщинам, у подножия комплекса «Грозный-Сити»
- и английский замок, построенный в 1928 году и переживший три войны — готический памятник нефтяной славы
А ещё мы расскажем:
- как строились эти уникальные объекты и какие мастера были привлечены
- про традиции и обычаи чеченцев, про быт и культуру, про гостеприимство и про свадьбы
- о том, какую роль играла чеченская нефть во времена Второй мировой войны
- и о многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Tiguan, Nissan Pathfinder, Honda Elysion, Mercedes Sprinter
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики — это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
- Окончание экскурсии у мечети «Сердце Чечни»
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 18:30 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муслим — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 173 туристов
Мы — коренные жители Чеченской Республики, команда профессиональных гидов — будем рады показать вам все самые лучшие локации. Рассказать про обычаи, быт, культуру, религию нашего народа. О прошлом, настоящем и будущем нашего прекрасного края. Мы получаем удовольствие от радостных лиц наших гостей!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
ю
юлия
10 мая 2025
Огромное спасибо гиду за экскурсию. Много узнала про историю Чеченской республики. Гид грамотный . Интересный и увлекательный маршрут.
Дата посещения: 9 мая 2025
Л
Лилия
20 апр 2025
Хотели бы поблагодарить Муслима за интересную и познавательную экскурсию! С самой брони заказа был на связи, во время экскурсии рассказал все подробно, все показал, на вопросы ответил, дал время пофотографироваться. Все как надо!
Дата посещения: 20 апреля 2025
Наталья
7 ноя 2025
Организатор со своей задачей справился на отлично, к нему нет ни каких претензий. И однозначно его рекомендую. Но очень большой вопрос к гиду который проводил экскурсию. Я понимаю что скорее
Виктор
30 окт 2025
Грозный нужно увидеть как минимум два раза — при свете дня, а также после захода солнца.
Отдельное внимание уделили архитектурной подсветке мусульманского храма.
Помимо высоток комплекса Сити в центре Грозного много и
Петр
27 окт 2025
Очень интересная и красочная экскурсия, большое спасибо году Руслану!
А
Антон
11 окт 2025
При заказе групповой экскурсии у Муслима, нам был представлен экскурсовод Апти. Апти провёл экскурсию на высшем уровне. Он знает история и достопримечательности своей Чеченской республики на 100%. В течение всей экскурсии,а это без малого 5 часов Апти рассказывал и отвечал на все наши вопросы которые у Нас возникали. Рекомендую экскурсию.
В
Валерия
26 сен 2025
Прекрасная экскурсия, замечательный гид, мы с мужем в восторге
Элла
25 сен 2025
Добрый день!
Хочу выразить благодарность за великолепную экскурсию! Рекомендую не только как гида, но и водителя.
Большое спасибо!
Д
Дарина
21 сен 2025
Все очень понравилось, но не хватило исторических фактов и чуть больше информации про достопримечательности
К
Ксения
16 сен 2025
Большое спасибо Муслиму за интересную и информативную экскурсию! За 4 часа мы узнали всё про Грозный, посетили 3 мечети (2 из которых в городах Шали и Аргун), 2 смотровые площадки (Грозный Сити и Лестница в небеса). Английский замок особенно впечатлил. Остались в полном восторге, рекомендую!!!
Е
Елена
9 сен 2025
Я потрясена тем что увидела! Именно в огнях раскрылся для меня весь замысел удивительной потрясающей своим величием архитектуры! История предстала как она есть в рассказах Муслима. Как древняя так и
Н
Наталья
8 сен 2025
С Муслином вчера была на экскурсии "Ослепительные огни Чечни"
Огни действительно очаровали и наш экскурсовод тоже)
Муслим с любовью относится к своему делу,активно отвечал на интересующие вопросы и вёл диалог с каждым посетителем.
Советую обязательно посетить вечерний город с Муслимом, который провёз нас по трём городам и показал местные красоты.
А
Анна
7 авг 2025
Спасибо Руслану за прекрасный вечер. Было содержательно, познавательно и позитивно. Гид шутит, охотно отвечает на вопросы не по теме, рассказывает о традициях и о современном укладе в обществе. Нам очень понравилось, спасибо! Фото мало - потому что мы не очень любим фотографировать😆
Ю
Юлия
31 июл 2025
Были на вечерней экскурсии по 3 городам. К сожалению, из-за пробок в городе, не успели на смотровую площадку в Грозном-сити. В остальном очень понравилось
З
Зинаида
25 июл 2025
Мы с дочкой брали экскурсию ослепительные огни Чечни. Мы были в восторге от этой экскурсии. Нам всё рассказывал молодой человек Муслим. Особенно красивые мечети, но самая красивая мечеть Сердце Чечни, в вечернее время, когда она вся светится. Муслим очень много рассказывал про свой город, про их обычаи. Нам очень понравилась эта поездка. И очень блогадарны Муслиму.
