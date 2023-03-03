Что вас ожидает:

Занимательная экскурсия по Грозному ждёт именно вас. Город встретит своей современной архитектурой, зелёными парками и высотками, колоритной архитектурой, как например мечеть «Сердце Чечни». Однозначно, впечатлений от нашей прогулки останутся с вами ещё очень долгое время!

Кроме внешнего осмотра улиц и проспектов, мы сможем посетить: Храм Михаила Архангела, цветочный парк в центре Грозного, комплекс высотных зданий «Грозный Сити» и смотровую площадку на 30-м этаже здания бизнес-центра, мечеть «Сердце Чечни» и прилегающий к ней парк, побудем на обзорной площадке «Лестница в небеса» на окраине Грозного, с которой сможем увидеть весь город, как на ладони.

В ходе экскурсии Вы получите информацию об истории города с момента его появления до наших дней, узнаете много того, что не найдете в интернете. Сможете получить ответы на любые интересующие Вас вопросы касательно истории, быта, культуры, обычаев, религии местных горожан.

Жду Вас!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.