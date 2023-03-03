Гостеприимный Грозный

Грозный не зря сравнивают со сказочной птицей Феникс

Грозный не зря сравнивают со сказочной птицей Феникс, ведь этот город «восстал из пепла» и превратился в красивое и современное место для жизни людей. Вы встретите как современные высотки, так и величественные мечети. Отправляйтесь вместе с нами на ознакомительную экскурсию по столице Чеченской республики.
Гостеприимный Грозный
Гостеприимный Грозный
Гостеприимный Грозный
Гостеприимный Грозный
Гостеприимный Грозный
Гостеприимный Грозный
Гостеприимный Грозный

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Михаила Архангела
  • Цветочный парк в центре
  • Грозный Сити
  • Смотровая площадка на 30-м этаже
  • Мечеть «Сердце Чечни» и парк
  • Обзорная площадка «Лестница в небеса»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Занимательная экскурсия по Грозному ждёт именно вас. Город встретит своей современной архитектурой, зелёными парками и высотками, колоритной архитектурой, как например мечеть «Сердце Чечни». Однозначно, впечатлений от нашей прогулки останутся с вами ещё очень долгое время!
Кроме внешнего осмотра улиц и проспектов, мы сможем посетить: Храм Михаила Архангела, цветочный парк в центре Грозного, комплекс высотных зданий «Грозный Сити» и смотровую площадку на 30-м этаже здания бизнес-центра, мечеть «Сердце Чечни» и прилегающий к ней парк, побудем на обзорной площадке «Лестница в небеса» на окраине Грозного, с которой сможем увидеть весь город, как на ладони.
В ходе экскурсии Вы получите информацию об истории города с момента его появления до наших дней, узнаете много того, что не найдете в интернете. Сможете получить ответы на любые интересующие Вас вопросы касательно истории, быта, культуры, обычаев, религии местных горожан.
Жду Вас!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Входные билеты смотровую площадку
  • Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Завершение: По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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