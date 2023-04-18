Аргунское ущелье

Этот увлекательный тур познакомит вас с самыми известными достопримечательностями Аргунского ущелья.
Вы побываете на Нихалойских водопадах, увидите пресный источник Чанти-Аргун, Ушкалойские башни-близнецы и замок-музей Пхакоч.
Вы побываете на Нихалойских водопадах, увидите пресный источник Чанти-Аргун, Ушкалойские башни-близнецы и замок-музей Пхакоч.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Нихалойские водопады
- Ушкалойские башни
- Краеведческий музей Пхакоч
- Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы посетим Нихалойские водопады — это целый каскад на реке Чанти-Аргун, в котором самый высокий водопад достигает в высоту 32 метров. Потоки воды и горная теснина освежат вас своей прохладой.
- Далее по маршруту — смотровая площадка, с которой открываются завораживающие пейзажи с могучими скальными породами. Вы увидите Ушкалойские башни-близнецы и замок-музей Пхакоч, восстановленный в 2012 году, где вам расскажут о быте и укладе горцев в Средневековье.
- Затем мы отправимся на Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи», расположенный на высоте 1550 метров, рядом с Главным Кавказским хребтом. Здесь можно прокатиться по канатной дороге длиной 850 метров, осматривая впечатляющие пейзажи. Также отсюда видна самая высокая вершина Чечни — гора Тебулосмта высотой 4498 метров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Оплата за платные площадки
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- При бронировании предоплату вносить не нужно. Тур оплачивается только после предоставления услуги
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании