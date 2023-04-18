Аргунское ущелье - колыбель Чечни

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Этот увлекательный тур познакомит вас с самыми известными достопримечательностями Аргунского ущелья.

Вы побываете на Нихалойских водопадах, увидите пресный источник Чанти-Аргун, Ушкалойские башни-близнецы и замок-музей Пхакоч.
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Ближайшие даты:
18
апр
19
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20
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Нихалойские водопады
  • Ушкалойские башни
  • Краеведческий музей Пхакоч
  • Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Мы посетим Нихалойские водопады — это целый каскад на реке Чанти-Аргун, в котором самый высокий водопад достигает в высоту 32 метров. Потоки воды и горная теснина освежат вас своей прохладой.
  • Далее по маршруту — смотровая площадка, с которой открываются завораживающие пейзажи с могучими скальными породами. Вы увидите Ушкалойские башни-близнецы и замок-музей Пхакоч, восстановленный в 2012 году, где вам расскажут о быте и укладе горцев в Средневековье.
  • Затем мы отправимся на Всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи», расположенный на высоте 1550 метров, рядом с Главным Кавказским хребтом. Здесь можно прокатиться по канатной дороге длиной 850 метров, осматривая впечатляющие пейзажи. Также отсюда видна самая высокая вершина Чечни — гора Тебулосмта высотой 4498 метров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Оплата за платные площадки
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • При бронировании предоплату вносить не нужно. Тур оплачивается только после предоставления услуги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Башни
Аргунское ущелье
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