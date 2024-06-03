Аргунское ущелье – экскурсии в Грозном

Найдено 24 экскурсии в категории «Аргунское ущелье» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
54 отзыва
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500 за всё до 4 чел.
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
🚗 На машине
Групповая
7 часов
4 отзыва
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за человека
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и горнолыжный курорт Ведучи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Путешествие по Аргунскому ущелью и отдых на курорте Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 335 за всё до 3 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600 за всё до 3 чел.
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
31 отзыв
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
🚗 На машине
Групповая
6 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Путешествие к снежным вершинам Шаро-Аргунского ущелья: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью - Уникальная экскурсия в Чечне
Завораживающее путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью: горные вершины, водопады и древние башни ждут вас
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
Начало: Отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Склепы «Мертвого города»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
Начало: в удобном вам месте в Грозном
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
17 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
🚗 На машине
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Аргунское ущелье и водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
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    вождения водителя спокойная и безопасная. Что сказать о самой экскурсии, это было просто потрясающе. Места в Грозном и окрестностях очень красивые. Шамиль очень подробно и интересно сопровождал поездку историями, рассказами и своими личными наблюдениями. Кстати сказать Шамиль очень ирудированный и исторически подкованный. В общем было очень приятно и интересно, мы влюбились в Чечню, не хотели уезжать. Поэтому решили обязательно вернуться) и поехать с Шамилем на другие экскурсии!

    На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистаяНа экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
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    за простоту оформления и оплаты данной экскурсии. Во-вторых, уже по порядку: 1. Нас сопровождал гид Рустам, отдельное ему спасибо за очень комфортную и аккуратную езду. Рустам ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и обычаи. Осветил исторические факты, рассказ получился очень интересным. Рустам не торопил нас на точках, где можно сделать красивые фото, а спокойно ожидал нас; 2. Маршрут состоит из посещения водопадов. Рустам позаботился о нас и мы надели каски во избежание травмирования из-за возможного камнепада. Рустам помогал преодолеть маршрут, подавал руку и придерживал, где это было необходимо. Совет - обувайте удобную обувь, так как чтобы дойти до конечного пункта необходимо и по лестницам подняться, и через ручеек перепрыгнуть и в некоторых местах были небольшие лужицы, в которых можно поскользнуться; 3. Отдельная история - это приготовление лепешек в настоящей чеченской семье, которая произвела на нас просто неизгладимое впечатление. Таких доброжелательных и гостеприимных людей мы давно не встречали. Приняли нас, как своих друзей. Накормили домашним сыром, домашним медом и черешневым вареньем, напоили чаем. И только после этого мы приступили к приготовлению лепешек. Такой финал экскурсии -это лучшее, что можно было организовать. Мы уехали сытые, удовлетворенные теплым приемом и кулинарными секретами, которые узнали. В общем, экскурсия просто обязательна к посещению. От души рекомендуем организаторов.

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
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    комфортно, удобно. Завозили набрать родниковой воды, купили у водопадов прекрасную клубнику! Времени на осмотр локаций было достаточно. Единственное - хотелось бы больше информации, сведений об увиденном)))

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
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    горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов. Все четко организовано, с вниманием и учетом наших пожеланий. Рассказы с большой любовью к уникальным по красоте местам, с юмором и колоритом. Путешествие с полным комфортом и вся наша компания очень довольна!!! Шикарные эмоции обеспечены. Экскурсия замечательная -маленькое путешествие когда совсем не хочется прощаться ни с горами ни с нашим сопровождающим!

    Очень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсияОчень красивая экскурсия
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Все прошло на высшем уровне🔥
  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Очень вежливый и приятный гид,все очень понравилось!!!
  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо. Очень аккуратный водитель и
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    приятный человек. Никуда не торопил, везде давал нам достаточное время на свободное распоряжение. Аргунское ущелье очень красивое, ожидания были меньше. Дорога до Цой-Педе просто потрясающей красоты, Ризван останавливал машину на смотровых площадках для фото. От самого Цой-Педе суперские впечатления, такие красивые горы я еще не видела. Спасибо за организацию поездки!

    Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибоВсе прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо
  • Н
    Никита
    12 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    прекрасный лучший экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Аргунское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Горная Чечня за один день
  2. Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
  3. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
  4. Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
  5. Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Аргунское ущелье" можно забронировать 24 экскурсии от 3 500 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 384 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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