1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и отдых на курорте Ведучи
Вас ждет путешествие по секретам Чечни: от древних башен до современного горнолыжного курорта Ведучи
Начало: Г. Грозный ул. А.А. Кадырова
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 335₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
7 часов
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью - Уникальная экскурсия в Чечне
Завораживающее путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью: горные вершины, водопады и древние башни ждут вас
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
Начало: Отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в башенный комплекс Никарой среди гор
Отправиться на внедорожнике в Терлойское ущелье к древним памятникам архитектуры
Начало: в удобном вам месте в Грозном
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ММария2 июня 2024На экскурсии нас сопровождал гид Шамиль. Невероятно добрый, спокойный, отзывчивый и воспитанный молодой человек. Машина чистая, с кондиционером, а манера
- ИИрина30 мая 2024Хочу поделиться впечатлениями от данной экскурсии. Во-первых, сразу хочется поблагодарить организаторов данной экскурсии за продуманный до мелочей маршрут, за профессионализм гида,
- ТТатьяна24 мая 2024Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
- ННаталья21 мая 2024Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
- ААнастасия20 мая 2024Все прошло на высшем уровне🔥
- РРоман20 мая 2024Очень вежливый и приятный гид,все очень понравилось!!!
- ААлександр14 мая 2024Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
- ЕЕкатерина12 мая 2024Все прошло отлично, нас сопровождал Ризван. Договорились на удобное для нас время, за что большое спасибо. Очень аккуратный водитель и
- ННикита12 мая 2024прекрасный лучший экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Аргунское ущелье»
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