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за простоту оформления и оплаты данной экскурсии. Во-вторых, уже по порядку: 1. Нас сопровождал гид Рустам, отдельное ему спасибо за очень комфортную и аккуратную езду. Рустам ответил на все наши вопросы, рассказал про традиции и обычаи. Осветил исторические факты, рассказ получился очень интересным. Рустам не торопил нас на точках, где можно сделать красивые фото, а спокойно ожидал нас; 2. Маршрут состоит из посещения водопадов. Рустам позаботился о нас и мы надели каски во избежание травмирования из-за возможного камнепада. Рустам помогал преодолеть маршрут, подавал руку и придерживал, где это было необходимо. Совет - обувайте удобную обувь, так как чтобы дойти до конечного пункта необходимо и по лестницам подняться, и через ручеек перепрыгнуть и в некоторых местах были небольшие лужицы, в которых можно поскользнуться; 3. Отдельная история - это приготовление лепешек в настоящей чеченской семье, которая произвела на нас просто неизгладимое впечатление. Таких доброжелательных и гостеприимных людей мы давно не встречали. Приняли нас, как своих друзей. Накормили домашним сыром, домашним медом и черешневым вареньем, напоили чаем. И только после этого мы приступили к приготовлению лепешек. Такой финал экскурсии -это лучшее, что можно было организовать. Мы уехали сытые, удовлетворенные теплым приемом и кулинарными секретами, которые узнали. В общем, экскурсия просто обязательна к посещению. От души рекомендуем организаторов.