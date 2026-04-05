Отправляйтесь в путешествие по Шаройскому району, где каждый камень дышит историей, а природа восхищает своей первозданной красотой.
Экскурсия «Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день» - это возможность познакомиться с
Экскурсия «Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день» - это возможность познакомиться с
Описание экскурсии
Горы, башни и ущелья
Вы посетите самые интересные места Шаройского района Чечни. В программе экскурсии:
- Аргунское ущелье — вы увидите одно из крупнейших ущелий Кавказа и впечатлитесь величием местной природы. Я расскажу, как образовалось ущелье и каковы его природные особенности.
- Сероводородные источники — неподалеку от реки Аргун расположены теплые сероводородные ванны, в которые при желании можно окунуться.
- Село Шатой — вы увидите одноименную боевую башню и узнаете, чем знаменит местный хлеб.
- Нихалоевские водопады — я покажу вам каскад из больших и малых водопадов, а также живописный пешеходный мост через реку Аргун.
- Шаройские башни и этнографический музей — вы осмотрите древний комплекс из нескольких десятков башен, жилых и боевых. А также посетите посвященный ему музей. Его работник расскажет, как создавались башни и для чего использовались.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio 2021.
- Дополнительные расходы: Нихалоевские водопады — 100 руб, Шаройские башни и музей — 100 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1494 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Хамзат, я живу в Грозном. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями города и расскажу о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодняшний день стал для нас возможностью дополнительного образования и искренних непередаваемых эмоций. Благодарим Хамзата за тактичность и предупредительность, умение показать и объяснить. Мы увидели снег и дождь, ущелья и горы, узнали как растет черемша, отведали национальные блюда. Прониклись самыми патриотичными чувствами от истории и богатых традиций региона. Спасибо большое
Хамзат
Ответ организатора:
Рад что понравилось. Спасибо!
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А
Очень хотелось посмотреть достопримечательности республики вне пределов Грозного. Выбрали экскурсию с Хамзатов и не пожалели! Отлично провели время, увидели множество природных красот! Хамзат, к тому же, отличный рассказчик! Рекомендуем!
Хамзат
Ответ организатора:
Благодарю! 🙏
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Ж
My friends and I have been delighted by our trip to Chechnya's hinterland organized by Hamsat. Not only our guide is organized, thoughtful and attentive but Hamsat is an excellent
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Д
Хамзат - прекрасный гид! Спокойно и интеллигентно доносит информацию. Водит автомобиль без риска, комфортно. Останавливается в чудесных местах. Шаройское ущелье и Нихалойские водопады очень рекомендую! И прекрасный домашний обед был). Спасибо, Хамзат!
+2
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Очень интересная экскурсия, все очень понравилось!!! Рекомендую всем!!!
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Красивый маршрут и вкусный обед! Очень внимательный к нашим пожеланиям Хамзат! Большое спасибо, желаю процветания!
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