Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории

Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном

««Город башен» Эгикал — вы полюбуетесь десятками средневековых башен, рассыпанных по склонам горы Цей-Лоам»