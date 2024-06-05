1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Окруженное кольцом гор, покрытых альпийскими лугами, оно впечатлит оттенком воды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
«Отправляйтесь со мной в поездку по Чечне и посетите основные достопримечательности горной республики: старинные башни, древние поселения, водопады и родники»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Впечатляющие горы Кавказа, увенчанные острыми зубчатыми вершинами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
««Город башен» Эгикал — вы полюбуетесь десятками средневековых башен, рассыпанных по склонам горы Цей-Лоам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
«Они построены в скале, на берегу горной реки»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«Кроме того, пейзажами Чечни вы насладитесь во время прогулки на лошадях, которая пройдет в лесистых горах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
«Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии (мы покажем вам откуда получаются самые захватывающие кадры)»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
«Вас ждет головокружительное путешествие в горы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
«Прогуляйтесь по живописным ландшафтам, наслаждаясь видами гор, посетите средневековый замковый комплекс, который погрузит вас в историю чеченского народа, и расслабьтесь у бурлящих Нихайлоских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
«Также мы побываем на самом живописном месте Веденского ущелья, где человек на секунду замирает от красоты этих гор»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
«Насладитесь живописными горными пейзажами — колыбель вайнахов, край древних сторожевых башен и невероятной первозданной природы»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход к истоку реки Гумс: Водопад, Озеро и Живописные виды
Приглашаем на увлекательный поход по берегам реки Гумс, где вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Далее мы преодолеем крутой склон горы вдоль водопада»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«По пути заберёмся на гору «Тимрлана», с которой открываются шикарные виды на близлежащие вершины»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аргунское ущелье и древние башни Итум-Кали: экскурсия из Грозного
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавказа, открывая древние памятники и живописные пейзажи Чечни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
««Стою на вершине, Кавказ подо мной»Мы отправимся туда, где можно прочувствовать связь времен и незыблемость гор, через серпантин дороги, которая повторяет изгибы реки Аргун, разрезающей кавказские горы пополам»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью - Уникальная экскурсия в Чечне
Завораживающее путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью: горные вершины, водопады и древние башни ждут вас
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Мы отправимся с вами в недра гор, где сохранилась первозданная красота природы и древняя история чеченцев, запечатленная в замковом комплексе Шарой, в боевых и в жилых башнях, разбросанных по живописному ущелью реки Шаро-Аргун»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аргунское ущелье до Ведучи: средневековые замки, водопады и горные виды
Погрузитесь в мир древних замков, водопадов и альпийских лугов на экскурсии в Аргунское ущелье до Ведучи
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Подъем на высоту 1500 метров откроет нам виды на высокогорные зеленые луга на фоне снежных гор»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Развалины города Хой расскажут нам о суровых и прекрасных годах расцвета гор с XIV по XVI век нашей эры»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Верхняя Балкария и Голубые озера из Грозного
Погрузитесь в мир величественных гор, чистейших озер и древних крепостей, отправившись в путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Величественные горы, бурные реки, красивейшие водопады и живописные ущелья»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Горы поразят вас своей мощью и острыми зубчатыми краями, устремившимися в небо»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ингушетия: путешествие по стране величественных гор и древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и уникальной архитектуры в экскурсии из Грозного в Ингушетию. Откройте величественные горы и древние башни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии — прекрасного края величественных гор и уникальных башен»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
«Мы проедем по горному серпантину перевала Харами между возвышающимися величественными горами и выедем на жемчужину Северного Кавказа, от вида которого вы не сможете говорить, потому что будете поглощены эмоциями»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
«Горы, природа, а главная ее достопримечательность — старинные башни, которые хранят в себе истории и легенды древнего народа галгаев»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон
Начало: Заберу из отеля
«Сулакский каньон в Дагестане представляет собой уникальное место, окруженное величественными горами и потрясающей природой»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
Начало: Отель
«Вы полюбуетесь архитектурой горной Чечни, а также посмотрите на современную жизнь чеченских сел»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
«Умопомрачительные пейзажи, величественные башни, захватывающая дорога и горы-горы-горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
«Мы посетим уникальный природный комплекс Ахки-Тай, прогуляемся по этно-деревне и посмотрим на горы со смотровой площадки»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Начало: По договоренности с гидом
«Также отсюда видна самая высокая вершина Чечни — гора Тебулосмта высотой 4498 метров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Грозного в Дагестан на Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Начало: Грозный
«Бирюзово-изумрудные воды горной реки Сулак прорезали глубочайший каньон в Европе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
«Пологое, очень удобное для проезда ущелье, лесистые невысокие горы (до 1 500 метров над уровнем моря) — без обрывов, нависающих скал и т»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
«Приглашаю вас на однодневную индивидуальную экскурсию по топовым достопримечательностям Чечни, включающую в себя самые красивые города и самые живописные горы»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
«Далее наш путь будет лежать в горы через перевал «Харами» 40 мин»
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Мы поедем в горы, которых вы до этого не видели нигде»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
«Вы увидите красоты горной Чечни — озеро Кезеной-Ам, водопад «Девичья коса», селение стражников Хой, а также познакомитесь с традиционным исламом, посетив самые красивые и большие мечети не только России, но и Европы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
«Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Кезеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная Ингушетия
Начало: Грозный
«По дороге в Джейрахский район, когда мы будем ехать вдоль реки Асса, перед вашими глазами предстанут восхитительные пейзажи, горы и горные реки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
Начало: Грозный
«посетим Нихалоевские водопады — целый каскад из 12 водопадов, образованный скалистыми горами и прекрасный в любой сезон»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
«Мы предлагаем посетить одно из самых прекрасных и живописных мест, полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории»
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
«Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Грозного в заоблачный Гамсутль: аул-призрак и его тайны
Откройте для себя уникальный аул Гамсутль, возвышающийся на высоте почти 1500 метров над уровнем моря, с богатой историей и потрясающими видами
Начало: Мы заберём вас с места пребывания
«Гамсутль сейчас — это смотровая площадка с красивейшими горными видами, и образец традиционной горской архитектурой»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
«Мы отправимся на экскурсию в горы Чечни, где вы увидите знаменитое Аргунское ущелье»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
«Хотите окунуться в мир гор, узнать о быте средневековых чеченцев, побывать на исторических памятниках архитектуры»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Начало: Отель
«Монументальные скалы, живописные горы, водопады, башни и снежные вершины наших четырехтысячников радуют глаз»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
- ВВладимир3 июня 2024Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
- ООльга30 мая 2024Вчера посетили экскурсию Жемчужина Чечни на озеро Казеной-Ам. Нашим гидом был Иса, который рассказал нам много интересных исторических фактов. Озеро
- ТТатьяна28 мая 202425 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
- ЕЕлена27 мая 2024Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем довольны. Рекомендуем.
- ЛЛейсан26 мая 2024Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
- РРегина25 мая 2024Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
- ТТатьяна24 мая 2024Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
- ТТатьяна24 мая 2024Однозначно рекомендую экскурсию! Горы Ингушетии прекрасны!!! Их стоит посетить! С погодой не очень повезло - облака, пасмурно и небольшой дождь
- ННаталья21 мая 2024Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Горы" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 3 500 до 47 500. Туристы уже оставили гидам 849 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 47 экскурсий в Грозном на 2024 год по теме «Горы», 849 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август