Экскурсии к горам Грозного

Найдено 47 экскурсий в категории «Горы» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Окруженное кольцом гор, покрытых альпийскими лугами, оно впечатлит оттенком воды»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Горная Чечня за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
159 отзывов
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
«Отправляйтесь со мной в поездку по Чечне и посетите основные достопримечательности горной республики: старинные башни, древние поселения, водопады и родники»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
54 отзыва
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Впечатляющие горы Кавказа, увенчанные острыми зубчатыми вершинами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - в горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
««Город башен» Эгикал — вы полюбуетесь десятками средневековых башен, рассыпанных по склонам горы Цей-Лоам»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Аргунское ущелье в Грозном: дорога древних караванов и культура Чечни
Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Начало: Грозный
«Они построены в скале, на берегу горной реки»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
11 500 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье, музей Пхакоч и горный курорт Ведучи за 1 день
Полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«Кроме того, пейзажами Чечни вы насладитесь во время прогулки на лошадях, которая пройдет в лесистых горах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500 за всё до 4 чел.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
Мини-группа
8 часов
169 отзывов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
«Непременно сделаем несколько остановок, чтобы вы могли насладиться горными пейзажами и сделать красивые фотографии (мы покажем вам откуда получаются самые захватывающие кадры)»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
31 отзыв
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
«Вас ждет головокружительное путешествие в горы»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
🚗 На машине
Групповая
6 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
«Прогуляйтесь по живописным ландшафтам, наслаждаясь видами гор, посетите средневековый замковый комплекс, который погрузит вас в историю чеченского народа, и расслабьтесь у бурлящих Нихайлоских водопадов»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
«Также мы побываем на самом живописном месте Веденского ущелья, где человек на секунду замирает от красоты этих гор»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
«Насладитесь живописными горными пейзажами — колыбель вайнахов, край древних сторожевых башен и невероятной первозданной природы»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Чечня. Незабываемый поход к истоку реки Гумс
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Поход к истоку реки Гумс: Водопад, Озеро и Живописные виды
Приглашаем на увлекательный поход по берегам реки Гумс, где вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Далее мы преодолеем крутой склон горы вдоль водопада»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«По пути заберёмся на гору «Тимрлана», с которой открываются шикарные виды на близлежащие вершины»
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500 за всё до 4 чел.
Короткая по Аргунскому ущелью до Итум-Кали: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Аргунское ущелье и древние башни Итум-Кали: экскурсия из Грозного
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавказа, открывая древние памятники и живописные пейзажи Чечни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
««Стою на вершине, Кавказ подо мной»Мы отправимся туда, где можно прочувствовать связь времен и незыблемость гор, через серпантин дороги, которая повторяет изгибы реки Аргун, разрезающей кавказские горы пополам»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к снежным вершинам Шаро-Аргунского ущелья: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью - Уникальная экскурсия в Чечне
Завораживающее путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью: горные вершины, водопады и древние башни ждут вас
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Мы отправимся с вами в недра гор, где сохранилась первозданная красота природы и древняя история чеченцев, запечатленная в замковом комплексе Шарой, в боевых и в жилых башнях, разбросанных по живописному ущелью реки Шаро-Аргун»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье до горно-лыжного курорта- «Ведучи»: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Аргунское ущелье до Ведучи: средневековые замки, водопады и горные виды
Погрузитесь в мир древних замков, водопадов и альпийских лугов на экскурсии в Аргунское ущелье до Ведучи
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Подъем на высоту 1500 метров откроет нам виды на высокогорные зеленые луга на фоне снежных гор»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Озеро Казеной-Ам и город-музей Хой: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Путешествие к озеру Казеной-Ам и древнему Хою с посещением мечетей
Знакомство с живописными уголками Чечни, её историей и архитектурой в комфортной обстановке
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Развалины города Хой расскажут нам о суровых и прекрасных годах расцвета гор с XIV по XVI век нашей эры»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Из Грозного в Нальчик, Верхняя Балкария и Голубые озера: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Верхняя Балкария и Голубые озера из Грозного
Погрузитесь в мир величественных гор, чистейших озер и древних крепостей, отправившись в путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Величественные горы, бурные реки, красивейшие водопады и живописные ущелья»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Горы поразят вас своей мощью и острыми зубчатыми краями, устремившимися в небо»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного в горы Ингушетии-Джейрах: индивидуальная комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ингушетия: путешествие по стране величественных гор и древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и уникальной архитектуры в экскурсии из Грозного в Ингушетию. Откройте величественные горы и древние башни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии — прекрасного края величественных гор и уникальных башен»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
«Мы проедем по горному серпантину перевала Харами между возвышающимися величественными горами и выедем на жемчужину Северного Кавказа, от вида которого вы не сможете говорить, потому что будете поглощены эмоциями»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Ингушетии из Грозного
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
«Горы, природа, а главная ее достопримечательность — старинные башни, которые хранят в себе истории и легенды древнего народа галгаев»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 000 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сулакский каньон
Начало: Заберу из отеля
«Сулакский каньон в Дагестане представляет собой уникальное место, окруженное величественными горами и потрясающей природой»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
Начало: Отель
«Вы полюбуетесь архитектурой горной Чечни, а также посмотрите на современную жизнь чеченских сел»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
«Умопомрачительные пейзажи, величественные башни, захватывающая дорога и горы-горы-горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
«Мы посетим уникальный природный комплекс Ахки-Тай, прогуляемся по этно-деревне и посмотрим на горы со смотровой площадки»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Начало: По договоренности с гидом
«Также отсюда видна самая высокая вершина Чечни — гора Тебулосмта высотой 4498 метров»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Из Грозного в Дагестан на Сулакский каньон - красота дагестанских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Из Грозного в Дагестан на Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Начало: Грозный
«Бирюзово-изумрудные воды горной реки Сулак прорезали глубочайший каньон в Европе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Красоты гор Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
«Пологое, очень удобное для проезда ущелье, лесистые невысокие горы (до 1 500 метров над уровнем моря) — без обрывов, нависающих скал и т»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
«Приглашаю вас на однодневную индивидуальную экскурсию по топовым достопримечательностям Чечни, включающую в себя самые красивые города и самые живописные горы»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 6 чел.
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
«Далее наш путь будет лежать в горы через перевал «Харами» 40 мин»
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Мы поедем в горы, которых вы до этого не видели нигде»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
«Вы увидите красоты горной Чечни — озеро Кезеной-Ам, водопад «Девичья коса», селение стражников Хой, а также познакомитесь с традиционным исламом, посетив самые красивые и большие мечети не только России, но и Европы»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
«Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Кезеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия
Начало: Грозный
«По дороге в Джейрахский район, когда мы будем ехать вдоль реки Асса, перед вашими глазами предстанут восхитительные пейзажи, горы и горные реки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
Начало: Грозный
«посетим Нихалоевские водопады — целый каскад из 12 водопадов, образованный скалистыми горами и прекрасный в любой сезон»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Дагестанские горы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
🚗 На машине
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
«Мы предлагаем посетить одно из самых прекрасных и живописных мест, полюбоваться горными пейзажами Чеченской Республики и прикоснуться к ее древней истории»
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
«Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Из Грозного в Дагестан. Невероятное путешествие в заоблачный Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Грозного в заоблачный Гамсутль: аул-призрак и его тайны
Откройте для себя уникальный аул Гамсутль, возвышающийся на высоте почти 1500 метров над уровнем моря, с богатой историей и потрясающими видами
Начало: Мы заберём вас с места пребывания
«Гамсутль сейчас — это смотровая площадка с красивейшими горными видами, и образец традиционной горской архитектурой»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье и водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
«Мы отправимся на экскурсию в горы Чечни, где вы увидите знаменитое Аргунское ущелье»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Склепы «Мертвого города»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
«Хотите окунуться в мир гор, узнать о быте средневековых чеченцев, побывать на исторических памятниках архитектуры»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Индивидуальная
8 часов
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Начало: Отель
«Монументальные скалы, живописные горы, водопады, башни и снежные вершины наших четырехтысячников радуют глаз»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то религия, обычаи, устои, легенды. Есть возможность задержаться и полюбоваться красотами природы, не надо никуда бежать!!!! Шикарная экскурсия, отличный Гид, с удовольствием порекомендую Всем друзьям!!!
    Великолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь тоВеликолепная экскурсия с красивыми пейзажами. Очень понравилось, что Апти отвечает на любые интересующие вопросы, будь то
  • В
    Владимир
    3 июня 2024
    Горная Чечня за один день
    Доброго времени суток! Экскурсия прошла отлично, экскурсовод Апти рассказывает всё с удовольствием и отвечает на вопросы. Маршрут интересный и обязательно для посещения.
    Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!Доброго времени суток!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Вчера посетили экскурсию Жемчужина Чечни на озеро Казеной-Ам. Нашим гидом был Иса, который рассказал нам много интересных исторических фактов. Озеро
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    завораживает своей красотой и яркой окраской от синего до лазурного цвета. А полет на зиплайне (1500 руб.) над озером добавил остроты ощущений. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    25 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
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    поднимается белоснежгая дымка тумана. Сопровождал гид Султан, очень тактичный, спокойный водитель, чёткая речь и даже предложил тёплые вещи, так как погода в горах была прохладная. Советую посетить данную экскурсию и гида Султана.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Из Грозного - в горную Ингушетию
    Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем довольны. Рекомендуем.
    Очень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всемОчень приятная и красивая поездка. Гид Магамед впечатлил знаниями,общением. Вообщем мы под приятными впечатлениями. Остались всем
  • Л
    Лейсан
    26 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
  • Р
    Регина
    25 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
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    в своей первобытности природа. Очень понравилось, что маленькая группа, время было чётко распланировано, никто не спешил! Виды просто потрясающие! Забрали с гостиницы и доставили туда же.

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
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    комфортно, удобно. Завозили набрать родниковой воды, купили у водопадов прекрасную клубнику! Времени на осмотр локаций было достаточно. Единственное - хотелось бы больше информации, сведений об увиденном)))

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Из Грозного в горы Ингушетии-Джейрах: индивидуальная комфорт класса
    Однозначно рекомендую экскурсию! Горы Ингушетии прекрасны!!! Их стоит посетить! С погодой не очень повезло - облака, пасмурно и небольшой дождь
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    временами, но это не испортило впечатление, есть своя прелесть в такой погоде, таинственность))) Жаль, что увидели не все заявленные места - Вовнушки были закрыты. Были только вдвоем + гид. Времени было достаточно посмотреть, полюбоваться, погулять, фотографироваться.

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
    Очень красивая экскурсия. Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате. В полном восторге от
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    горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов. Все четко организовано, с вниманием и учетом наших пожеланий. Рассказы с большой любовью к уникальным по красоте местам, с юмором и колоритом. Путешествие с полным комфортом и вся наша компания очень довольна!!! Шикарные эмоции обеспечены. Экскурсия замечательная -маленькое путешествие когда совсем не хочется прощаться ни с горами ни с нашим сопровождающим!

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Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Горы»

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