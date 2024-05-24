Башни – экскурсии в Грозном

Найдено 24 экскурсии в категории «Башни» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
31 отзыв
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
🚗 На машине
Групповая
6 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Короткая по Аргунскому ущелью до Итум-Кали: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Аргунское ущелье и древние башни Итум-Кали: экскурсия из Грозного
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавказа, открывая древние памятники и живописные пейзажи Чечни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к снежным вершинам Шаро-Аргунского ущелья: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью - Уникальная экскурсия в Чечне
Завораживающее путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью: горные вершины, водопады и древние башни ждут вас
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье до горно-лыжного курорта- «Ведучи»: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Аргунское ущелье до Ведучи: средневековые замки, водопады и горные виды
Погрузитесь в мир древних замков, водопадов и альпийских лугов на экскурсии в Аргунское ущелье до Ведучи
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного в горы Ингушетии-Джейрах: индивидуальная комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ингушетия: путешествие по стране величественных гор и древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и уникальной архитектуры в экскурсии из Грозного в Ингушетию. Откройте величественные горы и древние башни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
Начало: Отель где размещены туристы
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по горной Ингушетии из Грозного
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 000 за всё до 3 чел.
Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
Начало: Отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Красоты гор Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Горная Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Горная Ингушетия
Начало: Грозный
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Склепы «Мертвого города»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
🚗 На машине
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Аргунское ущелье и водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
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    комфортно, удобно. Завозили набрать родниковой воды, купили у водопадов прекрасную клубнику! Времени на осмотр локаций было достаточно. Единственное - хотелось бы больше информации, сведений об увиденном)))

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Из Грозного в горы Ингушетии-Джейрах: индивидуальная комфорт класса
    Однозначно рекомендую экскурсию! Горы Ингушетии прекрасны!!! Их стоит посетить! С погодой не очень повезло - облака, пасмурно и небольшой дождь
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    временами, но это не испортило впечатление, есть своя прелесть в такой погоде, таинственность))) Жаль, что увидели не все заявленные места - Вовнушки были закрыты. Были только вдвоем + гид. Времени было достаточно посмотреть, полюбоваться, погулять, фотографироваться.

  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Все прошло на высшем уровне🔥
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
    Потрясающе красивый маршрут и отличный гид. Гуляли среди многовековых башен, поднимались в горы, пили родниковую воду и чай с горными травами. Незабываемый день. Всё благодаря нашему гиду Шамилю, прекрасному эксперту в своём деле, отличному гиду и просто замечательному человеку. Спасибо!
  • Н
    Никита
    12 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    прекрасный лучший экскурсовод
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
    Лучше гор могут быть только горы!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
    5 го мая я со своим спутником поехали в Аргунское ущелье! Погода была очень дождливая,накануне всю ночь дождь лил стеной,но
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    мы решились на поездку и нисколько не пожалели об этом! Дождя практически не было,ветер был неприятный,а вдалеке облака,котопые сидели на горах и манили нас своей задумчивостью и тайной! Поездка была по времени околот 9- ти ч,но такая насыщенная,интересная,позновательная,яркая,что она останется в наших сердцах навсегда! Огромная благодарность нашему гиду Мусе!!!!! Он был с нами очень тактичен и внимателен! Столько много интересного нам рассказал про Аргунское ущелье,про природу,про обычаи своего народа,историю своей Республики! Он профессионал своего дела! Процветания ему! Желаем ему новых маршрутов и туристов с разных уголков России!

  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    По дороге к озеру Казеной-Ам наш гид Магомед рассказал очень много интересного об истории и современной жизни Грозного и Чечни,
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    об обычаях народа. По пути посетили мечети в г. Аргун и г. Шали. Осмотр сопровождался интересным рассказом о традициях мусульманства. По горной дороге, останавливались на смотровых площадках и восхищались великолепными видами гор, ущелий. Озеро поразило своей красотой и окружающих его гор! Экскурсия очень понравилась.

  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
    Магомед - очень масштабная личность, глубокий и интереснейший человек. Он даст вам столько, сколько вы сможете унести)) Наша компания осталась
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    под глубоким впечатлением от поездки и общения, а сын 12 лет сказал, что это была самая лучшая экскурсия в его жизни! Услышать такое от подростка дорогого стоит)) Поэтому горячо рекомендуем Магомеда и младым, и старым, - обогатится каждый!

  • С
    Сергей
    4 мая 2024
    Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
    Гид Муса Садулаев. Очень понравилась экскурсия, все очень подробно рассказал, прокатил по всем достопримечательностям, всем рекомендую эту поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Башни»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
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  3. Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
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  5. Путешествие к снежным вершинам Шаро-Аргунского ущелья: комфорт класса
Какие места ещё посмотреть в Грозном
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  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
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