1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аргунское ущелье и древние башни Итум-Кали: экскурсия из Грозного
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавказа, открывая древние памятники и живописные пейзажи Чечни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью - Уникальная экскурсия в Чечне
Завораживающее путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью: горные вершины, водопады и древние башни ждут вас
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аргунское ущелье до Ведучи: средневековые замки, водопады и горные виды
Погрузитесь в мир древних замков, водопадов и альпийских лугов на экскурсии в Аргунское ущелье до Ведучи
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ингушетия: путешествие по стране величественных гор и древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и уникальной архитектуры в экскурсии из Грозного в Ингушетию. Откройте величественные горы и древние башни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Джип-тур на высокогорное Галанчожское озеро Галай-Ам
Начало: Отель где размещены туристы
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по горной Ингушетии: от башен до величественных гор
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух горные пейзажи
Начало: Г. Грозный. Я заберу Вас из отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье
Начало: Отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная Ингушетия. Красоты Джейрахского ущелья
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Аргунское ущелье - колыбель Чечни
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная Ингушетия
Начало: Грозный
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горная Ингушетия. Джейрахский район. Ассинское ущелье
Начало: Заберу с отеля
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна24 мая 2024Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
- ТТатьяна24 мая 2024Однозначно рекомендую экскурсию! Горы Ингушетии прекрасны!!! Их стоит посетить! С погодой не очень повезло - облака, пасмурно и небольшой дождь
- ААнастасия20 мая 2024Все прошло на высшем уровне🔥
- ААлександр13 мая 2024Потрясающе красивый маршрут и отличный гид. Гуляли среди многовековых башен, поднимались в горы, пили родниковую воду и чай с горными травами. Незабываемый день. Всё благодаря нашему гиду Шамилю, прекрасному эксперту в своём деле, отличному гиду и просто замечательному человеку. Спасибо!
- ННикита12 мая 2024прекрасный лучший экскурсовод
- ЕЕлена9 мая 2024Лучше гор могут быть только горы!
- ООльга6 мая 20245 го мая я со своим спутником поехали в Аргунское ущелье! Погода была очень дождливая,накануне всю ночь дождь лил стеной,но
- ААнастасия6 мая 2024По дороге к озеру Казеной-Ам наш гид Магомед рассказал очень много интересного об истории и современной жизни Грозного и Чечни,
- ААнна6 мая 2024Магомед - очень масштабная личность, глубокий и интереснейший человек. Он даст вам столько, сколько вы сможете унести)) Наша компания осталась
- ССергей4 мая 2024Гид Муса Садулаев. Очень понравилась экскурсия, все очень подробно рассказал, прокатил по всем достопримечательностям, всем рекомендую эту поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Башни»
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