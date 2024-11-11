Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Аргунскому ущелью, где каждый шаг раскрывает великолепие дикой природы и шепот истории.
Откройте для себя красоту слияния рек Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, восхититесь мощью Нихалойских водопадов и ощутите дыхание веков у древних Ушкалойских башен. Познакомьтесь с уникальной культурой региона в этнографическом музее Пхакоч. Эта экскурсия станет вашим окном в прошлое и настоящее Чечни
Откройте для себя красоту слияния рек Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, восхититесь мощью Нихалойских водопадов и ощутите дыхание веков у древних Ушкалойских башен. Познакомьтесь с уникальной культурой региона в этнографическом музее Пхакоч. Эта экскурсия станет вашим окном в прошлое и настоящее Чечни
Описание экскурсии
Горные пейзажи Чечни
Вы увидите самые живописные места Аргунского ущелья. В программе экскурсии:
- «Ворота в Аргунское ущелье» — вы полюбуетесь живописным местом, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
- Нихалойские водопады — каскад из трех водопадов, самый высокий из них достигает 33 метров.
- Ушкалойские башни — вы увидите сторожевые башни-близнецы, возведённые в 11-12 веках. Они построены в скале, на берегу горной реки. Это место запомнится вам сочетанием древней истории и потрясающего ландшафта.
- Музей Пхакоч — мы посетим отреставрированную средневековую крепость в селении Итум-Кали. В наши дни в ней расположен этнографический музей. Местный гид покажет вам артефакты разных эпох и познакомит с культурным наследием чеченского народа.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Транспорт включён в стоимость
Дополнительные расходы:
— Нихалойские водопады — 200 ₽ за чел.
— Музей Пхьа-Коч — 200 ₽ за чел.
— Обед ~ 800-900 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимирлан — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Тимирлан, я представляю команду профессиональных джиперов. Исколесив практически все горные дороги Северного Кавказа, мы поняли: это великолепие надо показать людям! С 2018 года мы провели более тысячи поездок и не получили ни одного негативного отзыва. С радостью станем вашими проводниками в мир величественных гор!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
В переписке мы быстро согласовали детали, и утром в назначенное время Тимирлан уже ждал нас.
Поездка превзошла все ожидания!
В переписке мы быстро согласовали детали, и утром в назначенное время Тимирлан уже ждал нас.
Поездка превзошла все ожидания!
+1
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Н
Очень красивая экскурсия.
Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате.
В полном восторге от горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов.
Все
Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате.
В полном восторге от горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов.
Все
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Прекрасная поездка по маршруту с гидом Исламом! Ислам - очень приятный собеседник и опытный водитель, за беседой об укладе и традициях чеченского народа, истории края - вы совершенно позабудете о
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Н
Потрясающее путешествие!
Заранее договорились с гидом не только на это путешествие но и полноценный индивидуальный тур.
Предложили локации и даже самое лучшее место для проживания.
Рекомендую глемпинг со всеми удобствами и невероятным видами.
Лучшие
Заранее договорились с гидом не только на это путешествие но и полноценный индивидуальный тур.
Предложили локации и даже самое лучшее место для проживания.
Рекомендую глемпинг со всеми удобствами и невероятным видами.
Лучшие
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Отличная экскурсия! Виды - просто закачаешься! Мы были с Исламом, за весь день стали, как родные))
По нашей просьбе добавили посещение горнолыжного курорта Ведучи. Ислам отвечал на все вопросы, заботился о нашем комфорте, фотографировал и был классным рассказчиком!
В наш день было шикарное солнце!
Дальше рассказывать не буду, посмотрите фото и сами все поймете!
Путешествие чисто на Рахате!)
По нашей просьбе добавили посещение горнолыжного курорта Ведучи. Ислам отвечал на все вопросы, заботился о нашем комфорте, фотографировал и был классным рассказчиком!
В наш день было шикарное солнце!
Дальше рассказывать не буду, посмотрите фото и сами все поймете!
Путешествие чисто на Рахате!)
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А
Очень интересная поездка! А учитывая мою любовь к горам, просто идеальная. Большая комфортная машина. Гид Ислам очень интересный разказчик: мои знания пополнились многочисленными фактами о Чечне в целом и Аргунском ущелье в частности. Огромное спасибо! Очень рекомендую!!!
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