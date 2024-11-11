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Горы, водопады, источники, древние башни и крепости. Эмоции от поездки оказались самыми яркими за весь отпуск!



Тимирлан — исключительно приятный в общении человек, очень увлекательно рассказывал как о достопримечательностях маршрута, так и об истории, традициях и обычаях региона.



Обед в местном кафе был отдельным удовольствием, полностью оправдав наши ожидания от местной кухни!



Для себя мы точно решили, что если, а вернее сказать, «когда» мы снова окажемся на Кавказе, то за туром только к Тимирлану!



Еще раз огромное спасибо за это путешествие! Все было просто великолепно!