Мои заказы

Аргунское ущелье: по дороге древних караванов

Откройте для себя тайны Великого шелкового пути, исследуя древние башни и водопады Аргунского ущелья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Аргунскому ущелью, где каждый шаг раскрывает великолепие дикой природы и шепот истории.

Откройте для себя красоту слияния рек Шаро-Аргун и Чанты-Аргун, восхититесь мощью Нихалойских водопадов и ощутите дыхание веков у древних Ушкалойских башен. Познакомьтесь с уникальной культурой региона в этнографическом музее Пхакоч. Эта экскурсия станет вашим окном в прошлое и настоящее Чечни
4.9
28 отзывов
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов
Аргунское ущелье: по дороге древних караванов

Описание экскурсии

Горные пейзажи Чечни

Вы увидите самые живописные места Аргунского ущелья. В программе экскурсии:

  • «Ворота в Аргунское ущелье» — вы полюбуетесь живописным местом, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
  • Нихалойские водопады — каскад из трех водопадов, самый высокий из них достигает 33 метров.
  • Ушкалойские башни — вы увидите сторожевые башни-близнецы, возведённые в 11-12 веках. Они построены в скале, на берегу горной реки. Это место запомнится вам сочетанием древней истории и потрясающего ландшафта.
  • Музей Пхакоч — мы посетим отреставрированную средневековую крепость в селении Итум-Кали. В наши дни в ней расположен этнографический музей. Местный гид покажет вам артефакты разных эпох и познакомит с культурным наследием чеченского народа.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Транспорт включён в стоимость

Дополнительные расходы:

— Нихалойские водопады — 200 ₽ за чел.
— Музей Пхьа-Коч — 200 ₽ за чел.
— Обед ~ 800-900 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимирлан
Тимирлан — ваша команда гидов в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 277 туристов
Меня зовут Тимирлан, я представляю команду профессиональных джиперов. Исколесив практически все горные дороги Северного Кавказа, мы поняли: это великолепие надо показать людям! С 2018 года мы провели более тысячи поездок и не получили ни одного негативного отзыва. С радостью станем вашими проводниками в мир величественных гор!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
2
3
1
2
1
Надежда
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!

В переписке мы быстро согласовали детали, и утром в назначенное время Тимирлан уже ждал нас.

Поездка превзошла все ожидания!
читать дальшеуменьшить

Горы, водопады, источники, древние башни и крепости. Эмоции от поездки оказались самыми яркими за весь отпуск!

Тимирлан — исключительно приятный в общении человек, очень увлекательно рассказывал как о достопримечательностях маршрута, так и об истории, традициях и обычаях региона.

Обед в местном кафе был отдельным удовольствием, полностью оправдав наши ожидания от местной кухни!

Для себя мы точно решили, что если, а вернее сказать, «когда» мы снова окажемся на Кавказе, то за туром только к Тимирлану!

Еще раз огромное спасибо за это путешествие! Все было просто великолепно!

Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!+1
Решение выбрать индивидуальный тур у Тимирлана оказалось самым правильным и удачным для нас!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень красивая экскурсия.

Экскурсия для тех, кто любознателен, любит горы, кому интересно услышать историю в нескучном формате.

В полном восторге от горных дорог, водопадов, от созданного настроения, дружеского расположения и приятных сюрпризов.
Все
читать дальшеуменьшить

четко организовано, с вниманием и учетом наших пожеланий.
Рассказы с большой любовью к уникальным по красоте местам, с юмором и колоритом.

Путешествие с полным комфортом и вся наша компания очень довольна!!!

Шикарные эмоции обеспечены. Экскурсия замечательная -маленькое путешествие когда совсем не хочется прощаться ни с горами ни с нашим сопровождающим!

Очень красивая экскурсия.
Очень красивая экскурсия.
Очень красивая экскурсия.
Очень красивая экскурсия.
Очень красивая экскурсия.
Очень красивая экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Прекрасная поездка по маршруту с гидом Исламом! Ислам - очень приятный собеседник и опытный водитель, за беседой об укладе и традициях чеченского народа, истории края - вы совершенно позабудете о
читать дальшеуменьшить

существовании горного серпантина (на самом деле, дорога для обывателя очень сложная, непредсказуемая, сами мы бы точно не рискнули - требуется мастерство вождения в горах, которое есть у Ислама).

Экскурсия, которая однозначно должна состояться, если вы едете в Чеченскую Республику! Смело бронируйте, полностью соответствует описанию❤️💚

Прекрасная поездка по маршруту с гидом Исламом! Ислам - очень приятный собеседник и опытный водитель, за
Прекрасная поездка по маршруту с гидом Исламом! Ислам - очень приятный собеседник и опытный водитель, за
Прекрасная поездка по маршруту с гидом Исламом! Ислам - очень приятный собеседник и опытный водитель, за
Прекрасная поездка по маршруту с гидом Исламом! Ислам - очень приятный собеседник и опытный водитель, за
Прекрасная поездка по маршруту с гидом Исламом! Ислам - очень приятный собеседник и опытный водитель, за
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Потрясающее путешествие!
Заранее договорились с гидом не только на это путешествие но и полноценный индивидуальный тур.
Предложили локации и даже самое лучшее место для проживания.
Рекомендую глемпинг со всеми удобствами и невероятным видами.
Лучшие
читать дальшеуменьшить

рассказы о Чечне, обычаях, образе жизни. Самое безопасное и профессиональное вождение по горным дорогам от Исламе.
Чувствовали себя в безопасности и заботе благодаря Тимирлану.
Такие виды! Вкуснейший кофе на природе!
Спасибо большое за возможность переключиться:)

Потрясающее путешествие!
Потрясающее путешествие!
Потрясающее путешествие!
Потрясающее путешествие!
Потрясающее путешествие!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Отличная экскурсия! Виды - просто закачаешься! Мы были с Исламом, за весь день стали, как родные))
По нашей просьбе добавили посещение горнолыжного курорта Ведучи. Ислам отвечал на все вопросы, заботился о нашем комфорте, фотографировал и был классным рассказчиком!
В наш день было шикарное солнце!
Дальше рассказывать не буду, посмотрите фото и сами все поймете!
Путешествие чисто на Рахате!)
Отличная экскурсия! Виды - просто закачаешься! Мы были с Исламом, за весь день стали, как родные))
Отличная экскурсия! Виды - просто закачаешься! Мы были с Исламом, за весь день стали, как родные))
Отличная экскурсия! Виды - просто закачаешься! Мы были с Исламом, за весь день стали, как родные))
Отличная экскурсия! Виды - просто закачаешься! Мы были с Исламом, за весь день стали, как родные))
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень интересная поездка! А учитывая мою любовь к горам, просто идеальная. Большая комфортная машина. Гид Ислам очень интересный разказчик: мои знания пополнились многочисленными фактами о Чечне в целом и Аргунском ущелье в частности. Огромное спасибо! Очень рекомендую!!!
Очень интересная поездка! А учитывая мою любовь к горам, просто идеальная. Большая комфортная машина. Гид Ислам
Очень интересная поездка! А учитывая мою любовь к горам, просто идеальная. Большая комфортная машина. Гид Ислам
Очень интересная поездка! А учитывая мою любовь к горам, просто идеальная. Большая комфортная машина. Гид Ислам
Очень интересная поездка! А учитывая мою любовь к горам, просто идеальная. Большая комфортная машина. Гид Ислам
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии на «Аргунское ущелье: по дороге древних караванов»

Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
На машине
7 часов
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Архитектура горной Чечни: в Аргунское ущелье - из Грозного
Подняться на боевую башню, полюбоваться водопадами и изучить обустройство чеченского дома
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Из Грозного - в Аргунское ущелье
На машине
6.5 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
На машине
6 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Природа и история Аргунского ущелья
Посетить Нихалоевские водопады, осмотреть сторожевые башни с замком и погрузиться в прошлое Чечни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном
от 12 000 ₽ за экскурсию