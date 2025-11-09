Обзорная по Грозному
Описание экскурсииПриветствую дорогие друзья, я проведу вас по самым значимым местам города Грозного, расскажу о ее истории, архитектуре и промышленности, поведаю о культуре и традициях ее жителей! Важная информация: Носить шорты и майки на территории Чечни запрещено
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм архангела Михаила
- Цветочный парк
- Грозный Сити
- Мечеть Сердце Чечни
- Центральная площадь
- Бульвар имени Эсембаева
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм имени архангела Михаила город Грозный
Завершение: Бульвар имени Махмуда Эсембаева
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Носить шорты и майки на территории Чечни запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
