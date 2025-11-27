Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Добро пожаловать в Грозный! На прогулке мы заглянем в самое старое здание столицы и посетим мечеть «Сердце Чечни». Пройдём по парку и поднимемся на смотровую площадку. Вы узнаете об истории и традициях Грозного, о жизни и стремлениях горожан. Мы всегда на связи и поможем сориентироваться в городе как до экскурсии, так и после неё.