Добро пожаловать в Грозный! На прогулке мы заглянем в самое старое здание столицы и посетим мечеть «Сердце Чечни». Пройдём по парку и поднимемся на смотровую площадку. Вы узнаете об истории и традициях Грозного, о жизни и стремлениях горожан. Мы всегда на связи и поможем сориентироваться в городе как до экскурсии, так и после неё.
Описание экскурсии
- Храм Архангела Михаила — единственный православный храм в Грозном, построенный в 1892 году.
- Цветочный парк с россыпью ярких цветов, пальм и множеством уголков для красивых фотографий.
- «Грозный-Сити» с вертолётной площадкой, которая служит смотровой.
- Мечеть «Сердце Чечни» — уменьшенная копия Голубой мечети Стамбула, окружённая прекрасным парком площадью 14 га.
- Центральная площадь, где вы погрузитесь в историю города.
- Бульвар Эсамбаева с уютными кафе и кондитерскими, а над головой — яркий навес из разноцветных зонтов.
Вы узнаете:
- чем чеченцы из Грозного отличаются от остальных.
- как менялся национальный состав города.
- как проводит свободное время молодёжь.
- к чему стремятся Грозный и его жители.
- почему гости возвращаются к нам снова и снова.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается входной билет в «Грозный-Сити» — 200 ₽ за чел.
- В Чеченской Республике запрещено носить шорты и футболки без рукавов.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адам — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 93 туристов
Работал в разных сферах и в разных местах, увлекаюсь историей, архитектурой, философией, географией и изучением иностранных языков. Вместе с командой единомышленников гарантируем вам отличные поездки по Чеченской Республике!
