1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Вы оцените главные достопримечательности города, пройдете по колоритной пешеходной улице, подниметесь по «Лестнице в небеса» и полюбуетесь городом с высоты»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Знакомство с вечерней столицей мы начнём в самом центре — в современном квартале Грозный-Сити»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
«Знакомство с городом мы начнём с яркого и очень живописного Цветочного парка»
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
«Вы увидите все главные достопримечательности города: мечеть Сердце Чечни, церковь Архангела Михаила, Цветочный парк и комплекс небоскребов Грозный-Сити»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«Знакомство с Чечней начнется с ее столицы»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
«Вы познакомитесь с историей современных и старинных святынь, погуляете по ухоженным променадам и откроете лучшие панорамы с высоты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Гид расскажет об истории города с 19 по 21 век, а фотограф запечатлеет ваше знакомство с Грозным на живых снимках»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
«Мы проведем обзорную экскурсию по Грозному»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Отправляйтесь вместе с нами на ознакомительную экскурсию по столице Чеченской республики»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Вы узнаете как создавался город и познакомитесь с его историей с XIX века по сегодняшний день»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
«Мы отправимся в путешествие, во время которого посетим три города и увидим их главные достопримечательности»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Начало: Г. Грозный
«Мечеть «Сердце Чечни»Самая главная достопримечательность Грозного, и название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Религиозные шедевры Грозного После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела»
Расписание: По субботам
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
«Предлагаю пройти экспресс-знакомство с Чеченской республикой: за одну экскурсию вы посетите три главных мечети Чечни, расположенные в городах Грозный, Аргун и Шали»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ТТатьяна27 мая 2024Все понравилось!
- ААлександр22 мая 2024Никогда не думал, что окажусь в Грозном! И тем волнительнее было выбрать ту - единственную экскурсию на которую было время.
- ЛЛюдмила22 мая 2024Наш эскурсовод был Руствм. Встретил нас у отеля и повез в увлекательное путешествие! Нам очень всё понравилось!!!! Рассказвал подробно, не
- ВВладимир21 мая 2024Замечательная экскурсия по г. Грозный.
- ММарина20 мая 2024Хамзат отличный гид, был грамотно составлен маршрут экскурсии, интересно преподнесен материал о городе. Спасибо большое за проведенную экскурсию.
- ЮЮрий18 мая 2024Приятная познавательная экскурсия по центру города с прекрасным гидом Мадиной. Очень интересно. На фото китайская копия благословенного дерева в натуральную величину и сад цветов.
- ВВалерия17 мая 2024Экскурсии с Адамом и Зелемханом это просто на разрыв сердечка! Спасибо вам за ваши обширные знания, доброту, толерантность к другому
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Обзорные»
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