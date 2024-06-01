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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 123 отзыва В тренде О Грозном - интересно и с любовью Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии Начало: Мечеть Сердце Чечни 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов Начало: Город,Грозный, цветочный парк «Вы оцените главные достопримечательности города, пройдете по колоритной пешеходной улице, подниметесь по «Лестнице в небеса» и полюбуетесь городом с высоты» 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 363 отзыва Грозный - история и современность Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: У храма Архангела Михаила «Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного» от 4 999 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 75 отзывов Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ «Знакомство с вечерней столицей мы начнём в самом центре — в современном квартале Грозный-Сити» от 9000 7 650 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов Популярное предложение Грозный: прошлое, настоящее и будущее Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни «Знакомство с городом мы начнём с яркого и очень живописного Цветочного парка» от 6900 5 520 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Первый день в Грозном Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста Начало: У мечети «Сердце Чечни» «Вы увидите все главные достопримечательности города: мечеть Сердце Чечни, церковь Архангела Михаила, Цветочный парк и комплекс небоскребов Грозный-Сити» от 4 999 ₽ за всё до 19 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей Начало: Возле храма Михаила Архангела 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас Начало: В сквере Журналистов 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей Познать природную красоту, историю и характер Республики Начало: Город Грозный «Знакомство с Чечней начнется с ее столицы» 47 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков Начало: У храма Михаила Архангела «Вы познакомитесь с историей современных и старинных святынь, погуляете по ухоженным променадам и откроете лучшие панорамы с высоты» 4 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 2 отзыва Экскурсия-фотосессия в Грозном Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города «Гид расскажет об истории города с 19 по 21 век, а фотограф запечатлеет ваше знакомство с Грозным на живых снимках» 14 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Популярное предложение Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами Начало: Ваш отель «Мы проведем обзорную экскурсию по Грозному» Расписание: По договоренности от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Популярное предложение Гостеприимный Грозный Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного «Отправляйтесь вместе с нами на ознакомительную экскурсию по столице Чеченской республики» Расписание: Ежедневно по договоренности 3 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами Начало: Мы заберем вас с места проживания «Вы узнаете как создавался город и познакомитесь с его историей с XIX века по сегодняшний день» Расписание: По договоренности 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики Начало: По договоренности с туристами «Мы отправимся в путешествие, во время которого посетим три города и увидим их главные достопримечательности» Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день Начало: Г. Грозный «Мечеть «Сердце Чечни»Самая главная достопримечательность Грозного, и название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами» Расписание: По договоренности от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса Начало: Мы заберем вас с места проживания «Религиозные шедевры Грозного После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела» Расписание: По субботам 8 500 ₽ за всё до 4 чел.