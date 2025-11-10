Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии В своей экскурсии я рассказываю туристам про становление Грозного с момента основания, затрагивая важные периоды в его истории. Также в процессе экскурсии стараюсь ответить на все интересующие вопросы туристов про быт и традиции местного населения. Благодаря посещению мечети туристы смогут узнать, почему мусульмане молятся пять раз в день, и по какой причине в мусульманских храмах мужчины и женщины молятся раздельно.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть «Сердце Чечни»

Комплекс Грозный-Сити

Цветочный парк или парк зелёных тазиков

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты на смотровую площадку бизнес-центра Грозный-Сити