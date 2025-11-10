Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииВ своей экскурсии я рассказываю туристам про становление Грозного с момента основания, затрагивая важные периоды в его истории. Также в процессе экскурсии стараюсь ответить на все интересующие вопросы туристов про быт и традиции местного населения. Благодаря посещению мечети туристы смогут узнать, почему мусульмане молятся пять раз в день, и по какой причине в мусульманских храмах мужчины и женщины молятся раздельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс Грозный-Сити
- Цветочный парк или парк зелёных тазиков
- Михаилоархангельская церковь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на смотровую площадку бизнес-центра Грозный-Сити
Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
