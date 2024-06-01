По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 123 отзыва В тренде О Грозном - интересно и с любовью Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии Начало: Мечеть Сердце Чечни «Мы посетим мечеть Сердце Чечни — первую копию турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов Начало: Город,Грозный, цветочный парк «Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни» 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 89 отзывов Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни «Вы узнаете об основных религиозных обрядах и некоторые из них увидите во время посещения» 6 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 363 отзыва Грозный - история и современность Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии Начало: У храма Архангела Михаила «Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного» от 4 999 ₽ за всё до 19 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 84 отзыва В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном «В завершение экскурсии побываем в городе Шали и осмотрим новую мечеть, которую прозвали «маленьким Тадж-Махалом»: поговорим о ее строительстве и приглядимся к резным деталям высокого мастерства» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 19 отзывов Популярное предложение Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа Начало: У вашего отеля в Грозном «Прогулка по древнему селению стражников Хой, где сохранились боевые и жилые башни, старинные мечети и сакли — традиционные жилища горцев» Расписание: ежедневно в 09:00 3 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 133 отзыва Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: у вашего отеля «Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее богатую историю, религию и природу Чеченской Республики» 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 75 отзывов Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ «Центр: Грозный-Сити и мечеть «Сердце Чечни»» от 9000 7 650 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов Популярное предложение Грозный: прошлое, настоящее и будущее Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни «Я покажу здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и символ возрождения Республики — мечеть «Сердце Чечни»» от 6900 5 520 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 113 отзывов Популярное предложение Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети Начало: По договоренности «Величественные мечети, этнодеревня и родник «Девичья коса»» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Первый день в Грозном Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста Начало: У мечети «Сердце Чечни» «А также осмотрим грандиозную мечеть Сердце Чечни, возведенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле» от 4 999 ₽ за всё до 19 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей Начало: Возле храма Михаила Архангела «Полюбуемся изумительной мечетью «Сердце Чечни»» 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас Начало: В сквере Журналистов «Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира» 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей Познать природную красоту, историю и характер Республики Начало: Город Грозный «Вы ощутите дух Востока, посетив мечеть «Сердце Чечни»» 47 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона Начало: у мечети Сердце Чечни «Мечеть Гордость мусульман — самая большая мечеть в Европе» 7 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков Начало: У храма Михаила Архангела «Мы зайдем в величественную мечеть «Сердце Чечни», которая является уменьшенной копией Голубой мечети» 4 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 2 отзыва Экскурсия-фотосессия в Грозном Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города «Мечеть «Сердце Чечни» и розовый сад вокруг этого впечатляющего символа возрождённого города» 14 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Групповая 8 часов 194 отзыва Популярное предложение Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией Начало: Заберу из отеля «Побываем в городе Шали, где увидим самую большую мечеть Европы, и городн Аргун, где перед вами предстанет единственная в стране мечеть в стиле хай-тек» 3 500 ₽ за человека

Мини-группа 8 часов 169 отзывов Популярное предложение Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне Начало: Ваш отель «Здесь вы увидите мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек» Расписание: Ежедневно в 9:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 113 отзывов Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания «Шали в самую большую мечеть в Европе, выполненную полностью из белого греческого мрамора» Расписание: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Популярное предложение Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами Начало: Ваш отель «Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», являющуюся символом не только города, но и всей республики» Расписание: По договоренности от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Популярное предложение Гостеприимный Грозный Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного «Город встретит вас своей современной архитектурой, зелёными парками и высотками, колоритной архитектурой, как например мечеть «Сердце Чечни»» Расписание: Ежедневно по договоренности 3 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Ночные мечети и Лестница в небеса Начало: Ваш отель «Вы увидите ночной Грозный и его центральную мечеть «Сердце Чечни», которая является малой копией Голубой мечети в Турции» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами Начало: Мы заберем вас с места проживания «Религиозные шедевры Грозного Следующим пунктом посещения станет православная церковь Михаила Архангела, построенная местным казачьим сообществом в XIX веке» Расписание: По договоренности 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Огни вечерних мечетей Чечни: уникальное путешествие по святыням Погрузитесь в атмосферу вечерних мечетей Чечни, где архитектура и духовность переплетаются в едином танце Начало: Площадь Кадырова, г. Грозный «И узнаете о религиозной стороне жизни нашего народа» Расписание: 18:00 6 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса Начало: Заберу из отеля «Особенно прекрасны в это время величественные мечети в Чеченской республике» Расписание: Каждый день в 17:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой Начало: Заберу с отеля или места пребывания «Завершим наше путешествие посещением двух великолепных мечетей «Гордость Мусульман» и «Сердце матери» которые находятся в городах Шали и Аргун» Расписание: Каждый день в 10:00 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 13 отзывов Ослепительные огни вечерней Чечни Начало: Ваш отель «Поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на Грозный в огнях, прогуляемся по Цветочному парку, который очень красиво подсвечивается вечером и посетим центральную мечеть города — «Сердце Чечни»» Расписание: По договоренности от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики Начало: По договоренности с туристами «Осмотрим красивую мечеть «Сердце матери» им» Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день Начало: Г. Грозный «Мечеть «Сердце Чечни»Самая главная достопримечательность Грозного, и название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами» Расписание: По договоренности от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Красоты гор Чечни за один день Начало: Ваш отель «Здесь мы посетим мечеть «Сердце матери» им» Расписание: Ежедневно с 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Топовые достопримечательности Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по запросу 11 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам Начало: Я заберу вас отеля «По пути на Кезеной-Ам мы проедем город Аргун и заедем в мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек» Расписание: В любое время 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне Начало: Ваш отель «Ночью вы увидите светящиеся и меняющие свой цвет мечети в городах Аргун и Шали» Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный Начало: Грозный «В Чеченской республике — самые красивые мечети с удивительной архитектурой» 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах Начало: Ваш отель «Из Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери»» от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы Начало: Грозный «Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Кезеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО» 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали Начало: Точный адрес сообщу после бронирования «Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им» Расписание: Согласно календарю 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса Начало: Мы заберем вас с места проживания «Религиозные шедевры Грозного После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела» Расписание: По субботам 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики Начало: Проспект В.В. Путина, 25 «Проедем по этим трем городам и совершим пешую прогулку по их главным достопримечательностям, погуляем в каждом городе в парках и скверах и посетим мечети» 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение Начало: Мы заберем вас с места проживания «Эта мечеть в центр Грозного — образец классического османского стиля» Расписание: По договоренности 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики Начало: в вашем отеле 20 667 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Экскурсия Грозный и самые притягательные мечети Чечни на Хаммере Начало: Заберу вас с отеля «Мы прогуляемся по городу и посетим самые красивые мечети в республике, расположенные в соседних городах Аргун и Шали» 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Экспресс по Чеченской республике Начало: Место проживания туриста «На нашей экскурсии мы исследуем Чеченскую республику — посетим города Грозный, Аргун и Шали, где увидим самые величественные и впечатляющие мечети Европы» Расписание: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.