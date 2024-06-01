1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
«Мы посетим мечеть Сердце Чечни — первую копию турецкой Голубой мечети на Северном Кавказе»
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
«Вы увидите все знаковые места Грозного: Цветочный парк, храм Михаила Архангела 19 века и одну из самых больших мечетей мира Сердце Чечни»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
«Вы узнаете об основных религиозных обрядах и некоторые из них увидите во время посещения»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
«Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«В завершение экскурсии побываем в городе Шали и осмотрим новую мечеть, которую прозвали «маленьким Тадж-Махалом»: поговорим о ее строительстве и приглядимся к резным деталям высокого мастерства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
«Прогулка по древнему селению стражников Хой, где сохранились боевые и жилые башни, старинные мечети и сакли — традиционные жилища горцев»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Приглашаем в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее богатую историю, религию и природу Чеченской Республики»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Центр: Грозный-Сити и мечеть «Сердце Чечни»»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Грозный: прошлое, настоящее и будущее
Посетить главные достопримечательности города на дружеской автопешеходной экскурсии
Начало: У входа в мечеть Сердце Чечни
«Я покажу здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и символ возрождения Республики — мечеть «Сердце Чечни»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
от 69005 520₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
«Величественные мечети, этнодеревня и родник «Девичья коса»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
«А также осмотрим грандиозную мечеть Сердце Чечни, возведенную в османском стиле по образцу Голубой мечети в Стамбуле»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 999₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
«Полюбуемся изумительной мечетью «Сердце Чечни»»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Грозный: путешествие по душе Чечни
Откройте Грозный во всем его великолепии: от мощи мечетей до утонченности парков. Индивидуальная экскурсия ждет вас
Начало: В сквере Журналистов
«Мечеть «Сердце Чечни» — одна из самых больших мечетей мира»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
«Вы ощутите дух Востока, посетив мечеть «Сердце Чечни»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
47 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона
Начало: у мечети Сердце Чечни
«Мечеть Гордость мусульман — самая большая мечеть в Европе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грозный - в дружеской компании: путешествие по душе столицы
Исследуйте сердце Чечни в уютной атмосфере: от величественных мечетей до колоритных рынков
Начало: У храма Михаила Архангела
«Мы зайдем в величественную мечеть «Сердце Чечни», которая является уменьшенной копией Голубой мечети»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 999₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Экскурсия-фотосессия в Грозном
Узнать самое важное и получить яркие кадры на фоне города
«Мечеть «Сердце Чечни» и розовый сад вокруг этого впечатляющего символа возрождённого города»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
14 700₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
«Побываем в городе Шали, где увидим самую большую мечеть Европы, и городн Аргун, где перед вами предстанет единственная в стране мечеть в стиле хай-тек»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
«Здесь вы увидите мечеть «Сердце матери», выполненную в ультрасовременном стиле хай-тек»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
«Шали в самую большую мечеть в Европе, выполненную полностью из белого греческого мрамора»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Эксклюзивная автомобильная экскурсия по знаковым местам Грозного
Знакомство с Грозным: автомобильная экскурсия с посещением знаковых мест и панорамными видами
Начало: Ваш отель
«Посетим главную мечеть Грозного — «Сердце Чечни», являющуюся символом не только города, но и всей республики»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
«Город встретит вас своей современной архитектурой, зелёными парками и высотками, колоритной архитектурой, как например мечеть «Сердце Чечни»»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
«Вы увидите ночной Грозный и его центральную мечеть «Сердце Чечни», которая является малой копией Голубой мечети в Турции»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гостеприимный Грозный: путешествие от истории до кулинарии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грозного, где каждый уголок рассказывает свою историю, а ароматы шашлыков зовут насладиться вкусами
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Религиозные шедевры Грозного Следующим пунктом посещения станет православная церковь Михаила Архангела, построенная местным казачьим сообществом в XIX веке»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни вечерних мечетей Чечни: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу вечерних мечетей Чечни, где архитектура и духовность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Кадырова, г. Грозный
«И узнаете о религиозной стороне жизни нашего народа»
Расписание: 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Начало: Заберу из отеля
«Особенно прекрасны в это время величественные мечети в Чеченской республике»
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
«Завершим наше путешествие посещением двух великолепных мечетей «Гордость Мусульман» и «Сердце матери» которые находятся в городах Шали и Аргун»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
«Поднимемся на смотровую площадку и посмотрим на Грозный в огнях, прогуляемся по Цветочному парку, который очень красиво подсвечивается вечером и посетим центральную мечеть города — «Сердце Чечни»»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
«Осмотрим красивую мечеть «Сердце матери» им»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Грозному: достопримечательности города за один день
Начало: Г. Грозный
«Мечеть «Сердце Чечни»Самая главная достопримечательность Грозного, и название ее как нельзя лучше передает смысл, заложенный архитекторами»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
«Здесь мы посетим мечеть «Сердце матери» им»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
«По пути на Кезеной-Ам мы проедем город Аргун и заедем в мечеть «Сердце матери», построенную в стиле хай-тек»
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
«Ночью вы увидите светящиеся и меняющие свой цвет мечети в городах Аргун и Шали»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
«В Чеченской республике — самые красивые мечети с удивительной архитектурой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
«Из Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
«Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Кезеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
«Первая точка нашего маршрута — мечеть «Сердце Матери» им»
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по Грозному «Антиквариат и Грозный»: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Религиозные шедевры Грозного После знакомства с городом через предметы быта у нас будет возможность познакомится с городом посетив мечеть «Сердце Чечни» и Церковь Михаила Архангела»
Расписание: По субботам
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
«Проедем по этим трем городам и совершим пешую прогулку по их главным достопримечательностям, погуляем в каждом городе в парках и скверах и посетим мечети»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Эта мечеть в центр Грозного — образец классического османского стиля»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Грозный и самые притягательные мечети Чечни на Хаммере
Начало: Заберу вас с отеля
«Мы прогуляемся по городу и посетим самые красивые мечети в республике, расположенные в соседних городах Аргун и Шали»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
«На нашей экскурсии мы исследуем Чеченскую республику — посетим города Грозный, Аргун и Шали, где увидим самые величественные и впечатляющие мечети Европы»
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
««Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей России»
Расписание: В любой день с 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Мадина-замечательный экскурсовод и очень приятный и хороший человек,интересно обо всем рассказала и показала. Было очень жарко,поэтому дети немного сникли,но это не помешало нам с удовольствием гулять по городу.
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ММарина30 мая 2024Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
- ММстислав30 мая 2024Экскурсию с нами 24 мая проводила экскурсовод Мадина. Экскурсия познавательная и интересная. Мадина хороший, доброжелательный экскурсовод, приятный в общении. Грамотная
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
- ttanya-rudko@mail.ru29 мая 2024Огромное спасибо Хамзату за экскурсию по Грозному! Узнали много интересного о городе и о народе Чечни. Масса приятных впечатлений!
- ТТатьяна28 мая 202425 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
- ААлександра28 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
- ТТатьяна27 мая 2024Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Святые места»
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