Для начала проводим пешую обзорную экскурсию по городу Грозный:) Посещение главной мечети Грозного - «Сердце Чечни». Затем подъем на смотровую площадку в Грозный-Сити. После отправляемся в города Аргун и Шали. Посещаем мечеть Сердце Матери, выполненную в стиле Хай-Тек, гуляем по городу Аргун. Теперь отправляемся в этнографический музей Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию деревни, созданную местными жителями. Дальше отправляемся в город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Возвращаемся в Грозный. Теперь время обеда. Он будет проходить на знаменитой шашлычной улице:) После обеда посещаем Национальный музей Чеченской Республики и Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, где вы сможете поближе познакомиться с историей чеченского народа. Завершаем нашу экскурсию посещением одного из лучших стадионов страны - спорткомплекса имени А. А. Кадырова с увлекательной экскурсией внутри, где вам покажут все внутренние помещения арены. Вечером посещение другой смотровой площадки с очень красивым видом на Грозный (а-ля Лос-Анджелес:)) по желанию туристов можем отправиться на вкусный ужин в атмосферный ресторане со вкусной местной кухней (и не только местной:)). Также вечером по желанию группы можем устроить часовую экскурсию, чтобы посмотреть мечети в вечерней подсветке (Аргун, Шали).