Обзорная Грозный, Аргун, Шали

Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Обзорная Грозный, Аргун, Шали
Обзорная Грозный, Аргун, Шали

Что вы увидите 🤩

  • мечеть «Сердце Чечни»
  • Грозный-Сити
  • Национальный музей Чеченской Республики
  • Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова
  • Ахмат-Арена
  • смотровая "Лестница в небеса"
  • города Аргун и Шали
  • этнографический музей Шира-Юрт
  • Мечеть Сердце матери
  • Мечеть Гордость мусульман
Для начала проводим пешую обзорную экскурсию по городу Грозный:) Посещение главной мечети Грозного - «Сердце Чечни». Затем подъем на смотровую площадку в Грозный-Сити. После отправляемся в города Аргун и Шали. Посещаем мечеть Сердце Матери, выполненную в стиле Хай-Тек, гуляем по городу Аргун. Теперь отправляемся в этнографический музей Шира-Юрт, который представляет собой реконструкцию деревни, созданную местными жителями. Дальше отправляемся в город Шали, где находится самая крупная мечеть в Европе - Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда. Возвращаемся в Грозный. Теперь время обеда. Он будет проходить на знаменитой шашлычной улице:) После обеда посещаем Национальный музей Чеченской Республики и Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, где вы сможете поближе познакомиться с историей чеченского народа. Завершаем нашу экскурсию посещением одного из лучших стадионов страны - спорткомплекса имени А. А. Кадырова с увлекательной экскурсией внутри, где вам покажут все внутренние помещения арены. Вечером посещение другой смотровой площадки с очень красивым видом на Грозный (а-ля Лос-Анджелес:)) по желанию туристов можем отправиться на вкусный ужин в атмосферный ресторане со вкусной местной кухней (и не только местной:)). Также вечером по желанию группы можем устроить часовую экскурсию, чтобы посмотреть мечети в вечерней подсветке (Аргун, Шали).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (500 рублей)
  • обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу вас с отеля
Завершение: отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 10:00

Анастасия Л.
Анастасия Л.
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