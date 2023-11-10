Сулакский каньон — едва ли не самое красивое место в Дагестане. Бирюзово-изумрудные воды горной реки Сулак прорезали глубочайший каньон в Европе. Сюда мы и отправимся в наше однодневное путешествие.
Вы не только увидите сам каньон, но и побываете в комплексе из трех пещер, подниметесь на смотровую площадку и посетите форелевое хозяйство.
Вы не только увидите сам каньон, но и побываете в комплексе из трех пещер, подниметесь на смотровую площадку и посетите форелевое хозяйство.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Пещеры Нохъо
- Смотровая площадка в Дубках
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы посетим каньон в долине реки Сулак (республика Дагестан) — глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже каньона реки Тара. Побываем в пещере на окраине села Ново-Зубутли Казбековского района, в самой узкой части Сулакского каньона. Именно здесь расположена новая достопримечательность — комплекс из трех пещер Нохъо. Так с аварского языка переводится слово «пещера». Посещение пещер оплачивается отдельно на месте. Проедем на смотровую площадку в Дубках, где вы будете порхать выше орлов и увидите каньон с высоты. Заглянем в форелевое хозяйство «Главрыба», где можно будет попробовать еду на мангале и национальную кухню.
Важно знать:
Придерживайтесь дресс-кода, возьмите с собой паспорт РФ и наденьте удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки и обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Дресс-код
- Иметь при себе паспорт РФ и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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