Сулакский каньон - красота дагестанских гор

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Сулакский каньон — едва ли не самое красивое место в Дагестане. Бирюзово-изумрудные воды горной реки Сулак прорезали глубочайший каньон в Европе. Сюда мы и отправимся в наше однодневное путешествие.

Вы не только увидите сам каньон, но и побываете в комплексе из трех пещер, подниметесь на смотровую площадку и посетите форелевое хозяйство.
Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Ближайшие даты:
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
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Что вас ожидает:

  • Сулакский каньон
  • Пещеры Нохъо
  • Смотровая площадка в Дубках
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы посетим каньон в долине реки Сулак (республика Дагестан) — глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже каньона реки Тара. Побываем в пещере на окраине села Ново-Зубутли Казбековского района, в самой узкой части Сулакского каньона. Именно здесь расположена новая достопримечательность — комплекс из трех пещер Нохъо. Так с аварского языка переводится слово «пещера». Посещение пещер оплачивается отдельно на месте. Проедем на смотровую площадку в Дубках, где вы будете порхать выше орлов и увидите каньон с высоты. Заглянем в форелевое хозяйство «Главрыба», где можно будет попробовать еду на мангале и национальную кухню.

Важно знать:

Придерживайтесь дресс-кода, возьмите с собой паспорт РФ и наденьте удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки и обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дресс-код
  • Иметь при себе паспорт РФ и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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