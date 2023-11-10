Сулакский каньон

Что вас ждет

Мы посетим каньон в долине реки Сулак (республика Дагестан) — глубочайший каньон Европы. Протяжённость каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже каньона реки Тара. Побываем в пещере на окраине села Ново-Зубутли Казбековского района, в самой узкой части Сулакского каньона. Именно здесь расположена новая достопримечательность — комплекс из трех пещер Нохъо. Так с аварского языка переводится слово «пещера». Посещение пещер оплачивается отдельно на месте. Проедем на смотровую площадку в Дубках, где вы будете порхать выше орлов и увидите каньон с высоты. Заглянем в форелевое хозяйство «Главрыба», где можно будет попробовать еду на мангале и национальную кухню.

Важно знать:

Придерживайтесь дресс-кода, возьмите с собой паспорт РФ и наденьте удобную обувь.