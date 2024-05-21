Экскурсии в Сулакский каньон из Грозного

Найдено 8 экскурсий в категории «Сулакский каньон» в Грозном, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон из Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
«Сулакский каньон — вы оцените самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Знакомство с Сулакским каньоном»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон из Грозного - незабываемое место Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия в Сулакский каньон из Грозного: путеводитель по Дагестану
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут бирюзовые воды, панорамные виды и неповторимые вкусы Дагестана
Начало: Г. Грозный, заберу Вас из отеля
«Сулакский каньон – самый глубокий каньон в Европе»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Сулакский каньон — самая популярная природная достопримечательность Дагестана»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сулакский каньон
Начало: Заберу из отеля
«Приглашаю вас посетить Сулакский каньон — в долине реки Сулак, глубочайший каньон Европы»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
Начало: Ваш отель
«Отсюда вы сможете увидеть умопомрачительную панораму на Сулакский каньон сверху»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного в Дагестан на Сулакский каньон - красота дагестанских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Из Грозного в Дагестан на Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Начало: Грозный
«Побываем в пещере на окраине села Ново-Зубутли Казбековского района, в самой узкой части Сулакского каньона»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Дагестанские горы и Сулакский каньон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
«Вы сможете посетить глубокий Сулакский каньон — его глубина достигает 1920 метров, смотровую площадку с живописными видами, Чиркейскую ГЭС, пещеры Нохъо и подвесной мост, где при желании можно прокатиться на зип-лайне и прыгнуть с тарзанкой»
Расписание: В любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    21 мая 2024
    Сулакский каньон из Грозного
    Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания. Гид мастер своего дела.
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    Приятный собеседник и отличный рассказчик. Провез по всем красивым местам. Посоветовал, где очень вкусно пообедать. Спасибо за впечатления и познавательную экскурсию!!! Магомед супер!!!

    Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
    Исполнено все, как договаривались. Гид прибыл вовремя. Мы хотели посетить Бархан и Сулакский каньон. Сначала приехали к бархану. Там Магомед
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    ждал нас, пока мы поднимемся, нафоткаемся, вернемся. Далее поехали к месту пересадки на джип. Водитель джипа ждал нас четко к оговоренному времени, сразу пересели и поехали, никаких задержек в пути. Все очень спокойно, комфортно, ненавязчиво и легко, в нужном нам темпе. Благополучно вернулись в Грозный вечером, когда уже стемнело. Прекрасно проведи день! Рекомендуем бронировать экскурсии с Магомедом.

  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Сулакский каньон из Грозного - незабываемое место Дагестана
    Экскурсия была интересна и познавательна. Мы увидели Сулакский каньон, который сильно впечатлил, пещеры с висячими мостами. Гид Руслан историк по образованию, поэтому было много исторических фактов. Единственное пожелание - это наличие микрофона, чтобы можно было вовремя поездки не прислушиваться.
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    Из Грозного в Дагестан на Сулакский каньон - красота дагестанских гор
    Экскурсия прошла отлично, хороший автомобиль, приятный экскурсовод, оперативно организовал поездку на катерах, которая так же понравилась. Очень классная природа.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
    Экскурсия была расчитана по времени идеально. На всех локациях времени было достаточно. Увидели много красивых мест, куча впечатлений. Огромное спасибо гиду
  • Л
    Любовь
    10 мая 2024
    Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
    Всё отлично Спасибо
  • М
    Мешковская
    6 мая 2024
    Сулакский каньон из Грозного - незабываемое место Дагестана
    Прекрасный Дагестан🔥 со своей неповторимой природой покорил своей визитной карточкой- СУЛАКСКИЙ КАНЬОН-👍👍👍 Машина и водитель на ВЫСШЕМ уровне🔥 Но … случилась непредвиденная ситуация- закрыли дорогу, где то и показ был неполным. Спасибо - организатору - Ахмеду- 😉Рекомендую 🙌
  • А
    Алесандр
    2 мая 2024
    Дагестанские горы и Сулакский каньон
    Самые положительные эмоции и воспоминания. Всё это благодаря Султану. И сейчас хочется сказать огромное спасибо за чудесную экскурсию, за незабываемое
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    время. Султан образованный и культурный человек.,очень приятно было общаться. Даже не сомневайтесь, если гид будет Султан, то вы получите массу удовольствия от экскурсий, и вам обязательно захочется вернуться. Поездка проходила на комфортабельном автомобиле. Даже не заметили как пролетело время по дороге из Грозного в Сулакский каньон. Обязательно будем рекомендовать его знакомым и сами думаю встретимся еще не раз с ним! Доккха баркалл, Султан! Александр и Антонина.

  • В
    Виктория
    24 апреля 2024
    Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
    Красиво!
  • М
    Максим
    10 апреля 2024
    Дагестанские горы и Сулакский каньон
    Брали экскурсию с девушкой. Остались под впечатлением! День пролетел, горы прекрасные, люди интересные и Султан постоянно рассказывал какие то интересные
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    факты, и не только о достопримечательностях, но и о культурных обычаях. Перед бронированием он выслушал наши пожелания, а в день поездки забрал нас из отеля. Нам хотелось помимо дагестанских гор посетить и город Шали по пути, чтобы посмотреть на мечеть «Гордость мусульман». Также на обратном пути уже вечером заехал в Аргун, чтобы мы посмотрели и сфотографировались у мечети «Сердцн матери». Сам Султан произвел только самое хорошее впечатление, ни разу не поторопил нас, а мы постоянно везде фоткались, всегда ждал и мы шли дальше под его рассказы) Также был показательный момент, когда мы оставили очки у него в машине, а на следующий день он привез их в отель и оставил на ресепшене. Однозначно всем могу порекомендовать именно Султана. Это прекрасный гид, который сделает ваш отдых лучше!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Сулакский каньон»

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  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
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Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Сулакский каньон" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 12 500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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