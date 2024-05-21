1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
«Сулакский каньон — вы оцените самый глубокий каньон в Европе длиной более 50 км»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«Знакомство с Сулакским каньоном»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Сулакский каньон из Грозного: путеводитель по Дагестану
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Сулакскому каньону, где вас ждут бирюзовые воды, панорамные виды и неповторимые вкусы Дагестана
Начало: Г. Грозный, заберу Вас из отеля
«Сулакский каньон – самый глубокий каньон в Европе»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Грозного в Дагестан к Сулакскому каньону: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Что вас ждет: Каньон имеет протяженность около 53 километров»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сулакский каньон
Начало: Заберу из отеля
«Приглашаю вас посетить Сулакский каньон — в долине реки Сулак, глубочайший каньон Европы»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон - визитная карточка Дагестана
Начало: Ваш отель
«Отсюда вы сможете увидеть умопомрачительную панораму на Сулакский каньон сверху»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Грозного в Дагестан на Сулакский каньон - красота дагестанских гор
Начало: Грозный
«Мы посетим каньон в долине реки Сулак (республика Дагестан) — глубочайший каньон Европы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дагестанские горы и Сулакский каньон
Начало: Ваш отель
«Вы сможете посетить глубокий Сулакский каньон — его глубина достигает 1920 метров, смотровую площадку с живописными видами, Чиркейскую ГЭС, пещеры Нохъо и подвесной мост, где при желании можно прокатиться на зип-лайне и прыгнуть с тарзанкой»
Расписание: В любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений21 мая 2024Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания. Гид мастер своего дела.
- ТТатьяна21 мая 2024Исполнено все, как договаривались. Гид прибыл вовремя. Мы хотели посетить Бархан и Сулакский каньон. Сначала приехали к бархану. Там Магомед
- ВВладимир16 мая 2024Экскурсия была интересна и познавательна. Мы увидели Сулакский каньон, который сильно впечатлил, пещеры с висячими мостами. Гид Руслан историк по образованию, поэтому было много исторических фактов. Единственное пожелание - это наличие микрофона, чтобы можно было вовремя поездки не прислушиваться.
- ДДмитрий13 мая 2024Экскурсия прошла отлично, хороший автомобиль, приятный экскурсовод, оперативно организовал поездку на катерах, которая так же понравилась. Очень классная природа.
- ЮЮлия12 мая 2024Экскурсия была расчитана по времени идеально. На всех локациях времени было достаточно. Увидели много красивых мест, куча впечатлений. Огромное спасибо гиду
- ЛЛюбовь10 мая 2024Всё отлично Спасибо
- ММешковская6 мая 2024Прекрасный Дагестан🔥 со своей неповторимой природой покорил своей визитной карточкой- СУЛАКСКИЙ КАНЬОН-👍👍👍 Машина и водитель на ВЫСШЕМ уровне🔥 Но … случилась непредвиденная ситуация- закрыли дорогу, где то и показ был неполным. Спасибо - организатору - Ахмеду- 😉Рекомендую 🙌
- ААлесандр2 мая 2024Самые положительные эмоции и воспоминания. Всё это благодаря Султану. И сейчас хочется сказать огромное спасибо за чудесную экскурсию, за незабываемое
- ВВиктория24 апреля 2024Красиво!
- ММаксим10 апреля 2024Брали экскурсию с девушкой. Остались под впечатлением! День пролетел, горы прекрасные, люди интересные и Султан постоянно рассказывал какие то интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Каньоны»
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