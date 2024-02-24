Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам

Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье

За 5 дней тура вы побываете в десятках популярных мест двух республик, полюбуетесь рельефом гор и струящимися водопадами, завораживающими теснинами и каньонами.

Увидите торжественный и преображённый Грозный, попробуете национальную кухню и насладитесь безграничным гостеприимством жителей Кавказа.

Вас ждут живописные сёла под облаками — Гамсутль и Кахиб, Гоор, Чох и Гуниб, захватывающие перевалы и пикники среди потрясающих пейзажей. Домой вернётесь обновлёнными и вдохновлёнными!
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Ближайшие даты:
11
янв
25
янв
8
фев
22
фев
8
мар
22
мар
5
апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, до 12:00
Завершение: Махачкала, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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