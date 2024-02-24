Зара — ваш гид в Грозном

Я Зара, уже 12 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города. Но пришла пандемия и всё, что с ней связано! И я стала создавать свои авторские туры в моей любимой республике Ингушетия. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути.