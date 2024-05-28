1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра28 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
- ЛЛейсан26 мая 2024Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
- РРегина25 мая 2024Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
- ТТатьяна24 мая 2024Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
- zzabivan22 мая 2024Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
- ААнастасия20 мая 2024Все прошло на высшем уровне🔥
- ООльга16 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Посетили две великолепные мечети в г. Аргун и г. Шали, посмотрели на родник "Девичья коса" и восхитились
- ААлександр14 мая 2024Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
- ЕЕлизавета12 мая 2024Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают люди,посещающие такие турпоездки, неуровнавешенные
- ННикита12 мая 2024прекрасный лучший экскурсовод
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Грозном из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Грозного по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август