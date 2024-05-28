Групповые экскурсии Грозного

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за человека
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
🚗 На машине
Групповая
7 часов
4 отзыва
Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
Насладиться кавказской природой, исследовать средневековый замок и узнать о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за человека
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Групповая
8 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
Мини-группа
8 часов
169 отзывов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
31 отзыв
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
🚗 На машине
Групповая
6 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
🚗 На машине
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
  • Л
    Лейсан
    26 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.
  • Р
    Регина
    25 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Спасибо прекрасному гиду. Дорога пролетела быстро и незаметно, слушая его интересные рассказы! Ехали по красивейшей дороге, виды захватывали дух. Прекрасная
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    в своей первобытности природа. Очень понравилось, что маленькая группа, время было чётко распланировано, никто не спешил! Виды просто потрясающие! Забрали с гостиницы и доставили туда же.

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Увидели все, что было заявлено. Очень красивая природа - ущелье, водопады))) Рекомендую данную экскурсию! Формат мини-группы 7 человек - очень
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    комфортно, удобно. Завозили набрать родниковой воды, купили у водопадов прекрасную клубнику! Времени на осмотр локаций было достаточно. Единственное - хотелось бы больше информации, сведений об увиденном)))

  • z
    zabivan
    22 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и продуманный маршрут! Успели посмотреть за один день самые красивые места республики.
    Спасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни иСпасибо Ахмеду за интересную экскурсию, готовность ответить на интересующие вопросы об истории и географии Чечни и
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Все прошло на высшем уровне🔥
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия очень понравилась! Посетили две великолепные мечети в г. Аргун и г. Шали, посмотрели на родник "Девичья коса" и восхитились
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    необыкновенной красотой горного озера Кезеной-Ам. Не смотря на сложные погодные условия наш опытный экскурсовод Ахмед приложил все усилия, чтобы поездка прошла максимально комфортно, безопасно и интересно.

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
    Замечательный экскурсовод Муслим провёл нас по маршруту. Рассказал про город, особенности национальной культуры, показал красивые места, организовал вкусный обед. Отвечал на все вопросы, был доброжелателен. Спасибо большое за поездку!
  • Е
    Елизавета
    12 мая 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают люди,посещающие такие турпоездки, неуровнавешенные
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    и скандальные…. Обидно за водителя и гида. Вся поездка была очень познавательная, много фото и я буду вспоминать с любовью! Спасибо большое!

    Спасибо большое за поездку, Асланбек очень внимательный и удивительно вежливый человек. Мне очень жалко, что бывают
  • Н
    Никита
    12 мая 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    прекрасный лучший экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  2. Из Грозного - к Аргунскому ущелью, Пхакочу и курорту «Ведучи» (в группе)
  3. Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
  4. Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
  5. Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 3 900. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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