Экскурсии по мечетям и соборам Грозного

Найдено 14 экскурсий в категории «Мечети и Соборы» в Грозном, цены от 6 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерние мечети Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
133 отзыва
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650 за всё до 20 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Ночные мечети и Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Огни вечерних мечетей Чечни
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Огни вечерних мечетей Чечни: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу вечерних мечетей Чечни, где архитектура и духовность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Кадырова, г. Грозный
Расписание: 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300 за всё до 3 чел.
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Великолепные Мечети гг. Грозный-Аргун-Шали: Комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия Грозный и самые притягательные мечети Чечни на Хаммере
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Грозный и самые притягательные мечети Чечни на Хаммере
Начало: Заберу вас с отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Прекрасное путешествие к озеру Казеной-Ам – величественные мечети, невероятные виды, красивейшее озеро, аутентичные горные селения, строгая природа, захватывающие ландшафты, вкуснейшая
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    еда и куча положительных эмоций и впечатлений! Апти – отличный гид, образованный, вежливый, внимательный, пунктуальный; обладает практически энциклопедическими знаниями об Исламе и своём родном крае, который искренне любит; знает множество увлекательных историй и красивых легенд; интересный рассказчик, прекрасно владеет русским литературным языком, настоящий профессионал. Любит быструю езду, но водит очень аккуратно и безопасно. Дороги по всему маршруту идеальные, так что, вас не укачает. Берите эту экскурсию, не пожалеете! Имейте в виду, Апти – правоверный мусульманин, поэтому у его экскурсии есть ряд ограничений, связных с алкоголем, а также, с внешним видом и социальным поведением туристов. Но, эти ограничения характерны для всей Чеченской Республики.

  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
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    них, покушали в деревне- оочень вкусно!!! Понравилось так с Апти, что договорились ещё о трех экскурсиях! Вобщем, если прилетает в Грозный, то берите экскурсии с Апти, не пожалеете!!

    Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получилиАпти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получилиАпти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
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    но благодаря спокойствию и уверенности Имрана и у нас не возникло никаких переживаний в дороге. Рассказал много интересного о традициях народа, рассказал о правилах посещения мечетей, посетили мечети в Шали и Аргуне. Город стражников Хой был к сожалению закрыт для посещения, поэтому полюбовались им сверху. В целом поездка очень понравилась!

  • L
    Lagutkin
    29 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Огни вечерних мечетей Чечни
    Побывали в трёх мечетях, замечательный гид, владеет информацией, всесторонне образован, интересно рассказывает о городе, республике и религии. Всем рекомендую, гид Шамиль, спасибо большое за прекрасно проведенное время
  • Д
    Дарья
    14 мая 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Апти отличный экскурсовод и собеседник! Экскурсия очень понравилась!
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
    Все очень понравилось! Поездка была комфортной, Шамиль приятный водитель рассказывал о местных традициях и быте, забрал прям из гостиницы. Остались
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    под впечатление, потрясающие мечети в г. Аргун и г. Шали, захватывает от их величества! По дороге до озера Казеной-Ам был сильный туман, жаль не видно было всей красоты гор, но озеро предстало во всей красе, там же пообедали национальной кухней, очень вкусно, особенно понравились национальные лепёшки хинглаш с тыквой! Спасибо Шамилю за экскурсию!

  • В
    Виктория
    11 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Отдыхали всей семьёй, нам очень-очень понравилось, спасибо за экскурсию и хорошую компанию

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мечети и Соборы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Вечерние мечети Чечни
  2. В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
  3. Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
  4. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
  5. Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
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