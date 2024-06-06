1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
«Самые поразительные мечети Чечни»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
«В завершение экскурсии побываем в городе Шали и осмотрим новую мечеть, которую прозвали «маленьким Тадж-Махалом»: поговорим о ее строительстве и приглядимся к резным деталям высокого мастерства»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Аргун и Шали запомнятся вам великолепными мечетями «Сердце матери» и «Гордость мусульман»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
«Вы увидите главные достопримечательности сияющего Грозного: исторические и современные здания, гигантский парк, Российский исламский университет и много другое»
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
«Ислам запрещает уединение двух людей противоположного пола, поэтому, к сожалению, я не смогу провести экскурсию для одной путешественницы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
«Вы увидите ночной Грозный и его центральную мечеть «Сердце Чечни», которая является малой копией Голубой мечети в Турции»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Огни вечерних мечетей Чечни: уникальное путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу вечерних мечетей Чечни, где архитектура и духовность переплетаются в едином танце
Начало: Площадь Кадырова, г. Грозный
«В путешествии по Грозному, Шали и Аргуну вы посетите аналог стамбульской Голубой мечети, крупнейшую мечеть Европы и единственную мечеть России в стиле хайтек»
Расписание: 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Высокогорное озеро Кезеной-Ам, две Мечети, Родник и город Хой
Начало: Заберу с отеля или места пребывания
«Завершим наше путешествие посещением двух великолепных мечетей «Гордость Мусульман» и «Сердце матери» которые находятся в городах Шали и Аргун»
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
«Ночью вы увидите светящиеся и меняющие свой цвет мечети в городах Аргун и Шали»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
«В Чеченской республике — самые красивые мечети с удивительной архитектурой»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
«Вас ждут горы на отметке 2200 метров над уровнем моря, мечети, изумрудное озеро и многое другое… Вы увидите красивейшее озеро Кезеной-Ам — самое живописное и большое озеро на СКФО»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
«Ее прозвали в народе «Маленьким Тадж-Махалом», так как архитектор смог в одном здании совместить несколько стилей архитектуры в исламском зодчестве»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Грозный и самые притягательные мечети Чечни на Хаммере
Начало: Заберу вас с отеля
«Мы прогуляемся по городу и посетим самые красивые мечети в республике, расположенные в соседних городах Аргун и Шали»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр6 июня 2024Прекрасное путешествие к озеру Казеной-Ам – величественные мечети, невероятные виды, красивейшее озеро, аутентичные горные селения, строгая природа, захватывающие ландшафты, вкуснейшая
- ВВера31 мая 2024Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
- ММарина30 мая 2024Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
- ААнастасия30 мая 2024Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
- LLagutkin29 мая 2024Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
- ТТатьяна27 мая 2024Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
- ИИрина18 мая 2024Побывали в трёх мечетях, замечательный гид, владеет информацией, всесторонне образован, интересно рассказывает о городе, республике и религии. Всем рекомендую, гид Шамиль, спасибо большое за прекрасно проведенное время
- ДДарья14 мая 2024Апти отличный экскурсовод и собеседник! Экскурсия очень понравилась!
- ООлеся13 мая 2024Все очень понравилось! Поездка была комфортной, Шамиль приятный водитель рассказывал о местных традициях и быте, забрал прям из гостиницы. Остались
- ВВиктория11 мая 2024Отдыхали всей семьёй, нам очень-очень понравилось, спасибо за экскурсию и хорошую компанию
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мусульманские»
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