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еда и куча положительных эмоций и впечатлений! Апти – отличный гид, образованный, вежливый, внимательный, пунктуальный; обладает практически энциклопедическими знаниями об Исламе и своём родном крае, который искренне любит; знает множество увлекательных историй и красивых легенд; интересный рассказчик, прекрасно владеет русским литературным языком, настоящий профессионал. Любит быструю езду, но водит очень аккуратно и безопасно. Дороги по всему маршруту идеальные, так что, вас не укачает. Берите эту экскурсию, не пожалеете! Имейте в виду, Апти – правоверный мусульманин, поэтому у его экскурсии есть ряд ограничений, связных с алкоголем, а также, с внешним видом и социальным поведением туристов. Но, эти ограничения характерны для всей Чеченской Республики.