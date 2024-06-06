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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 113 отзывов Популярное предложение Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети Начало: По договоренности 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона Начало: у мечети Сердце Чечни 7 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Групповая 8 часов 194 отзыва Популярное предложение Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией Начало: Заберу из отеля 3 500 ₽ за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 113 отзывов Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания Расписание: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Ночные мечети и Лестница в небеса Начало: Ваш отель 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса Начало: Заберу из отеля Расписание: Каждый день в 17:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 13 отзывов Ослепительные огни вечерней Чечни Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 4 отзыва Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Красоты гор Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Топовые достопримечательности Чечни за один день Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно по запросу 11 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 15 отзывов Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам Начало: Я заберу вас отеля Расписание: В любое время 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный Начало: Грозный 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах Начало: Ваш отель от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы Начало: Грозный 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали Начало: Точный адрес сообщу после бронирования Расписание: Согласно календарю 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение Начало: Мы заберем вас с места проживания Расписание: По договоренности 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Экспресс по Чеченской республике Начало: Место проживания туриста Расписание: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Сказочная Чечня за один день Начало: Заберём вас из отеля или места проживания Расписание: В любой день с 9.00 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики Начало: Проспект В.В. Путина, 25 11 000 ₽ за всё до 5 чел.