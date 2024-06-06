Мечеть «Гордость мусульман» – экскурсии в Грозном

Найдено 26 экскурсий в категории «Мечеть «Гордость мусульман»» в Грозном, цены от 3 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерние мечети Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
19 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за человека
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
133 отзыва
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 19:30
10 июня в 17:30
от 90007 650 за всё до 20 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Три города Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Обзорная экскурсия Три города Чечни: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с уникальной культурой Чечни, посетив три её знаковых города и главные мечети региона
Начало: у мечети Сердце Чечни
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 999 за всё до 4 чел.
Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Групповая
8 часов
194 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
Мини-группа
8 часов
169 отзывов
Популярное предложение
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Поездка на горное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Горное озеро Кезеной-Ам и город-музей Хой: экскурсия из Грозного
Откройте для себя величие Кавказа: живописное озеро Кезеной-Ам, исторический Хой и архитектурные шедевры Шали и Аргуна
Начало: Г. Грозный. Заберу Вас из места вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Ночные мечети и Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Ночные мечети и Лестница в небеса
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Вечерняя автопрогулка по трем главным мечетям Чечни, Лестница в небеса
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Каждый день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
7 000 за всё до 4 чел.
Ослепительные огни вечерней Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Ослепительные огни вечерней Чечни
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 6 500 за всё до 4 чел.
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Красоты гор Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Красоты гор Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Топовые достопримечательности Чечни за один день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 6 чел.
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
15 отзывов
Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Начало: Я заберу вас отеля
Расписание: В любое время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Ночные мечети Чечни и смотровая на Грозный
Начало: Грозный
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Кезеной-Ам - творение Всевышнего высоко в горах
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Жемчужина Кавказа Кезеной-Ам, мечети и горы
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Ночная и дневная Чечня: Грозный, Аргун, Шали
Начало: Точный адрес сообщу после бронирования
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Великолепные Мечети гг. Грозный-Аргун-Шали: Комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Впечатляющие Грозный-Аргун-Шали: Путешествие по мечетям Чечни
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Чечни: от классического османского стиля до современного хай-тека. Три мечети, три города, бесконечное вдохновение
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Экспресс по Чеченской республике
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экспресс по Чеченской республике
Начало: Место проживания туриста
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Сказочная Чечня за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Чечня за один день
Начало: Заберём вас из отеля или места проживания
Расписание: В любой день с 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по трем городам Чеченской республики
Начало: Проспект В.В. Путина, 25
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: в вашем отеле
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
20 667 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Прекрасное путешествие к озеру Казеной-Ам – величественные мечети, невероятные виды, красивейшее озеро, аутентичные горные селения, строгая природа, захватывающие ландшафты, вкуснейшая
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    еда и куча положительных эмоций и впечатлений! Апти – отличный гид, образованный, вежливый, внимательный, пунктуальный; обладает практически энциклопедическими знаниями об Исламе и своём родном крае, который искренне любит; знает множество увлекательных историй и красивых легенд; интересный рассказчик, прекрасно владеет русским литературным языком, настоящий профессионал. Любит быструю езду, но водит очень аккуратно и безопасно. Дороги по всему маршруту идеальные, так что, вас не укачает. Берите эту экскурсию, не пожалеете! Имейте в виду, Апти – правоверный мусульманин, поэтому у его экскурсии есть ряд ограничений, связных с алкоголем, а также, с внешним видом и социальным поведением туристов. Но, эти ограничения характерны для всей Чеченской Республики.

  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо Муслиму за отличную экскурсию! Обаятельный, интересный молодой человек, рекомендуем!
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили много исчерпывающий информации о
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    них, покушали в деревне- оочень вкусно!!! Понравилось так с Апти, что договорились ещё о трех экскурсиях! Вобщем, если прилетает в Грозный, то берите экскурсии с Апти, не пожалеете!!

    Апти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получилиАпти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получилиАпти, очень знающий и подкованный гид, с ним очень интересно! Однозначно рекомендую! Посмотрели много мест, получили
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Спасибо нашему гиду Имрану за интересную познавательную экскурсию! При поездке на озеро Кезеной-Ам почти весь горный серпантин нас сопровождал туман,
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    но благодаря спокойствию и уверенности Имрана и у нас не возникло никаких переживаний в дороге. Рассказал много интересного о традициях народа, рассказал о правилах посещения мечетей, посетили мечети в Шали и Аргуне. Город стражников Хой был к сожалению закрыт для посещения, поэтому полюбовались им сверху. В целом поездка очень понравилась!

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Вчера посетили экскурсию Жемчужина Чечни на озеро Казеной-Ам. Нашим гидом был Иса, который рассказал нам много интересных исторических фактов. Озеро
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    завораживает своей красотой и яркой окраской от синего до лазурного цвета. А полет на зиплайне (1500 руб.) над озером добавил остроты ощущений. Экскурсия очень понравилась, рекомендуем.

  • L
    Lagutkin
    29 мая 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Экскурсия понравилась, всё было супер, и Аргун/Шали и сами горы которые просто великолепные! Мерьям оказалась очень интересным гидом и собеседником и нашлось очень много тем для разговоров:) Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Поездка из Грозного на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    25 мая у нас была экскурсия на Казеной ам, это просто великолепно, озеро бирюзового цвета, величественные горы, а между гор
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    поднимается белоснежгая дымка тумана. Сопровождал гид Султан, очень тактичный, спокойный водитель, чёткая речь и даже предложил тёплые вещи, так как погода в горах была прохладная. Советую посетить данную экскурсию и гида Султана.

  • А
    Александра
    28 мая 2024
    Поездка на высокогорное озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой
    Отличный экскурсовод, комфортная машина. Все очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Все очень понравилось. Получили много новых знаний. Информация была очень интересной.
  • Л
    Лейсан
    26 мая 2024
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Казеной-Ам
    Экскурсией остались довольны. Гид очень вежливый, веселый, интересно рассказывает. Места очень живописные! Советую заранее смотреть прогноз погоды и подбирать одежду, благо организаторы экскурсии об этом тоже предупреждают.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мечеть «Гордость мусульман»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Вечерние мечети Чечни
  2. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  3. Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
  4. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
  5. Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»
  2. Мечеть «Гордость мусульман»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
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