3 день

Ведучи - Джейрах, 180 км

ВАЖНО: для проезда требуется разрешение пограничной службы РФ, поэтому заявки на участие в туре нужно подавать заблаговременно. В приграничные районы Ингушетии и Грузии пропуск могут получить только граждане РФ.

Сегодня нам откроется самая удивительная дорога Северного Кавказа, которая в советское время связывала Закавказье с республиками Северного Кавказа и одновременно являлась горной дорогой между Чечнёй и Ингушетией.

Дорога пролегает по красивейшему ущелью вдоль Главного Кавказского Хребта и имеет необычную красоту а в силу своей закрытости она еще сохранила первозданную красоту природы и не испорчена деятельностью человека.

Нет смысла перечислять сейчас названия всех средневековых башенных комплексов, потому что от их количества у вас закружится голова, но во время путешествия у наших гидов будет время рассказать об их истории и предназначении.

Начнем с перевала Безымянный около 3000 м, но и это не единственное препятствие. Подняться на него, тоже работёнка не из лёгких.

Ну а дальше приграничные районы Ингушетии и Грузии пропуск в которые могут получить только граждане РФ.

В средние века здесь была Страна солнца. Сейчас — лишь склепы, башни и орлы. Это одна из самых труднодоступных достопримечательностей в России.

Это одно из крупнейших сохранившихся на Кавказе доисламских погребальных сооружений. В переводе с чеченского это означает «Святилище Бога».

Историки датируют некрополь XIV—XVI вв. Здесь сохранились две башни, несколько склепов, внутри которых до сих пор лежат останки людей эпохи средневековья.

На склепах и башнях сохранились знаки языческих культов. Ну а через 40 км мы посещаем византийский храм учёные датируют начало постройки VIII веком, из-за чего храм Тхаба-Ерды часто называют древнейшим православным Храмом на территории России.

Ну а дальше мы попадаем в настоящее средневековье. Замки и башенные комплексы виднеются на каждом уступе горы. остаётся только догадываться какая бурная жизнь здесь царила во времена средневековья.

Мы незаметно покинем Чеченскую республику и приедем в соседнюю Ингушетию где и проведём ночь.

