Вы увидите, как жили представители разных культур и народов Кавказа, полюбуетесь природой, подышите горным воздухом и почувствуете настоящую свободу. Это приключение не оставит вас равнодушными, присоединяйтесь! Тур доступен только для граждан РФ.
Программа тура по дням
Грозный - Казеной-Ам, 100 км
Прилететь в Грозный нужно до 12 часов.
В аэропорту вас встретит наш микроавтобус и мы отправимся на обзорную экскурсию по Грозному.
Вас ждет знакомство с самым красивым и современным городом на Северном Кавказе.
Мы посетим Мемориальный комплекс Славы, по проспекту Путина доберемся до небоскребов Грозный Сити, остановимся перекусить в национальном чеченском ресторане, посетим мечеть «Сердце Чечни», цветочный парк, храм Архангела Михаила.
Выезжая из Грозного мы поднимемся на смотровую площадку «Лестница в небеса».
Далее, следуя по Аргунскому ущелью мы увидим памятники средневековой архитектуры, старинные башни и замковые комплексы.
К вечеру заселяемся в туристический комплекс «Кезеной-Ам».
На ужин вы попробуете блюда национальной чеченской кухни, а наши гиды проведут брифинг и расскажут о предстоящем горном маршруте.
Казеной Ам - Ведучи, 120 км
Сегодня первый ездовой день. После завтрака мы грузим вещи в автомобиль сопровождения, получаем мотоциклы и отправляемся на маршрут.
Маршрут проходит вдоль Главного Кавказского Хребта, в непосредственной близости от Грузинской границы и мы можем любоваться ледниками и альпийскими лугами.
Также мы сегодня посетим Шаройский замок и самый высокий в республике водопад.
На ужин сегодня снова национальная чеченская кухня.
Ведучи - Джейрах, 180 км
ВАЖНО: для проезда требуется разрешение пограничной службы РФ, поэтому заявки на участие в туре нужно подавать заблаговременно. В приграничные районы Ингушетии и Грузии пропуск могут получить только граждане РФ.
Сегодня нам откроется самая удивительная дорога Северного Кавказа, которая в советское время связывала Закавказье с республиками Северного Кавказа и одновременно являлась горной дорогой между Чечнёй и Ингушетией.
Правда для ее преодоления потребуется разрешение в пограничной службы РФ, поэтому заявки на участие в туре нужно подать заблаговременно.
Дорога пролегает по красивейшему ущелью вдоль Главного Кавказского Хребта и имеет необычную красоту а в силу своей закрытости она еще сохранила первозданную красоту природы и не испорчена деятельностью человека.
Нет смысла перечислять сейчас названия всех средневековых башенных комплексов, потому что от их количества у вас закружится голова, но во время путешествия у наших гидов будет время рассказать об их истории и предназначении.
Начнем с перевала Безымянный около 3000 м, но и это не единственное препятствие. Подняться на него, тоже работёнка не из лёгких.
Ну а дальше приграничные районы Ингушетии и Грузии пропуск в которые могут получить только граждане РФ.
В средние века здесь была Страна солнца. Сейчас — лишь склепы, башни и орлы. Это одна из самых труднодоступных достопримечательностей в России.
Это одно из крупнейших сохранившихся на Кавказе доисламских погребальных сооружений. В переводе с чеченского это означает «Святилище Бога».
Историки датируют некрополь XIV—XVI вв. Здесь сохранились две башни, несколько склепов, внутри которых до сих пор лежат останки людей эпохи средневековья.
На склепах и башнях сохранились знаки языческих культов. Ну а через 40 км мы посещаем византийский храм учёные датируют начало постройки VIII веком, из-за чего храм Тхаба-Ерды часто называют древнейшим православным Храмом на территории России.
Ну а дальше мы попадаем в настоящее средневековье. Замки и башенные комплексы виднеются на каждом уступе горы. остаётся только догадываться какая бурная жизнь здесь царила во времена средневековья.
Мы незаметно покинем Чеченскую республику и приедем в соседнюю Ингушетию где и проведём ночь.
Джейрах - Верхний Згид, 110 км
Продолжая свой путь вдоль главного кавказского хребта, и любуясь снежными шапками горных вершин из Ингушетии мы попадаем в Северную Осетию, где нас встретят потомки древних Аланов.
Преодолевая горные перевалы мы посетим Кармадонское ущелье, где погиб Сергеем Бодров младший вместе со съемочной группой.
Далее подъем через перевал Зеленый в Даргавскую Котловину. По пути посетим Даргавский некрополь, также называемый «Городом мертвых» или Северо-Осетинским Мачу-Пикчу, который является одним из крупнейших на Северном Кавказе склеповых могильников.
В Верхнем Фиагдоне мы остановимся на обед, где под шум горной реки на террасе ресторана попробуем знаменитые осетинские пироги с различной начинкой.
Двигаясь через перевалы вдоль Главного кавказского Хребта мы попадаем в естественную крепость Алагирского ущелья реки Ардон, где сохранила останки древних фортификационных сооружений: замков, сторожевых башен, крепостных каменных стен, защитных рвов.
Чертов мост висит над пропастью на высоте небоскреба, каньон Ахсинта поражает бесконечностью и глубиной, множество водопадов орошают скалы.
По берегам широкой долины стоят древние поселения горцев с каменными сторожевыми сооружениями.
Ночь мы проведем в уникальном туристическом комплексе прямо в горах Северной Осетии.
Верхний Згид - Голубые озера, 160 км
Сегодня продолжаем знакомство с землёй древних Аланов. Мы проследуем через заброшенный город, правда уже советской эпохи.
Раньше в таких посёлках жиля горняки-люди которые доставали из недр земли драгоценные и полудрагоценные металлы, но в какой то момент рудо добыча стала не рентабельной, шахты закрыли, работы не стало и люди покинули нажитые места.
Правда сейчас осетины возвращаются в заброшенные 10-15 лет назад дома.
Природные красоты и виды кавказского хребта особенно поражают в солнечную погоду, потому что от снежных шапок слепит глаза, а альпийские луга поражают зеленью и разноцветьем, ну а от ароматов цветов порой кружится голова.
Далее мы направимся в сторону Кабардино-Балкарии, к знаменитым Голубым озёрам, глубины которых изучал знаменитый подводник, изобретатель акваланга Жак Ив Кусто.
Ночь мы проведем недалеко от Верхнего Голубого Озера.
Голубые озера - Поляна Азау (Эльбрус), 160 км
После завтрака выезжаем в сторону Безенги и наслаждаемся прекрасными видами Кабардино-Балкарии.
Первой остановкой будет водопад, воды которого струятся прямо из ответной скалы. Далее на левом берегу реки, на крутом косогоре мы увидим остатки средневекового замка и начнём подъём на перевал около 3000 м.
Нам откроются виды на Безенгийскую стену – это 5 вершин пятитысячников с ледяными шапками.
Перевал Думала не проходим для четырёх колёсной техники, поэтому двигаемся мы очень аккуратно. Местами приходится спешиваться и толкать мотоцикл в гору или через промоину.
Далее мы спускаемся в Эльтюбо, где посещаем средневековый могильник и двигаемся дальше на парадром Чегет.
Нас ждёт обед на парадроме и рассказы парапланеристов о их подвигах в небе.
После обеда выдвигаемся на легендарный перевал АктоПрак (белея глина балк.).
После прохождения перевала мы выезжаем в Баксанское ущелье где по асфальтовой дороги добираемся до нашего отеля на поляне Азау, где и завершим наше увлекательное мотопутешествие.
Поляна Азау (Эльбрус) - аэропорт Минеральных Вод, трансфер, 190 км
Утром, после раннего завтрака мы направляемся на станцию канатной дороги, которая поднимет нас на высочайшую вершину Европы, гору Эльбрус.
Делаем несколько снимков, которые будут украшать вашу ленту в соц сетях, и направляемся вниз, к нашему автобусу, который отвезёт в аэропорт Минеральных Вод.
Вылет планируйте после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в отелях 3* и выше, а также в гостевых домах.
Стоимость мототура – 100 000 руб. /чел.
Аренда мотоцикла (HONDA XR250/CRF250) – 65 000 руб. /чел.
Доплата за пассажира в а/м сопровождении – 70 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Отели и гостевые дома
Двухместные номера с двумя отдельными кроватями. Во всех отелях есть душ и туалет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта Грозного, обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод
- Ночевки в двухместных номерах отелей 3*+ или гостевых домах
- Питание: 6 завтраков, 5 обедов, 4 ужина, питьевая вода
- Бензин
- Сопровождение гида на мотоцикле
- Техническая поддержка
- Автомобиль сопровождения для перевозки багажа, запаса продуктов и воды
- Водитель-администратор
- Экскурсии с местными гидами
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Грозного и обратно из г. Минеральные Воды
- Питание: обед в первый и последний день, ужин в первый и шестой день
- Аренда мотоцикла - 65 000 руб
- Залог за арендуемый мотоцикл - 30 000 руб. (в день старта на месте)
- Прокат мотоэкипировки, если нужна: шлем - 3000 руб. очки - 1000 руб. мотоботы - от 2000 до 4000 руб. черепаха - 3000 руб. колени - 2000 руб. джерси - 2000 руб. штаны - 3000 руб. перчатки - 1000 руб
- Шлем - 3000 руб
- Очки - 1000 руб
- Мотоботы - от 2000 до 4000 руб
- Черепаха - 3000 руб
- Колени - 2000 руб
- Джерси - 2000 руб
- Штаны - 3000 руб
- Перчатки - 1000 руб
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких мотоциклах путешествуем?
Мы путешествуем на японских мотоциклах Honda XR 250 и CRF 250. Это мотоцикл двойного назначения, который никогда не подведет: легкая управляемость, оптимальный вес — 119 кг, электростартер, отличная тяга на низах, жесткая рама и подвеска, большой клиренс и компактный двигатель. На них можно ездить как по бездорожью, так и по асфальту.
Как будут передвигаться вещи?
Весь ваш багаж, запас воды, топливо для мотоциклов, запчасти для ремонта, покрышки и много других полезных вещей помещаются в идеальный для горного внедорожья UAZ PATRIOT.
Автомобиль сопровождения едет либо за группой, либо неподалеку (узкие горные тропы не для громоздкого автомобиля).
Утром каждого дня вы будете загружать в него свои вещи, а вечером забирать перед заселением в отель.
Всё это для комфортной езды налегке.
Могу ли я взять с собой пассажира?
К сожалению, это невозможно, потому что мы используем легкий эндуро мотоцикл. На нем невозможно двигаться по бездорожью с пассажиром. Но мы можем рассмотреть возможность участия пассажира в туре в автомобиле сопровождения.