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поменяли три места ночевки в разных городах т. е. ехали всегда вперед. Наконец-то стала немного отличать - чем отличаются народы Кавказа друг от друга. Немного смутил один момент. Мы жили 4 дня во Владикавказе, но обзорной экскурсии по этому городу у нас не было запланировано (странно), гиды которые нас сопровождали на другие экскурсии, по городу информацию давали не охотно и очень сжато, считая что это не интересно тем, кто был на обзорной экскурсии. В Грозном нас встречал в аэропорту и был нашим гидом молодой человек - Шамиль. Он очень внимательный и деликатный, отвечает абсолютно на все вопросы. У него грамотно построена речь, приятный голос, его рассказы можно слушать бесконечно. Но с водителем был такой нюанс - он опоздал на экскурсию, минут на 30, оправданием служило то, что "почти всю ночь был за рулем", а у нас экскурсия была на целый день с 09.00 и высадил водитель нас во Владикавказе в 19.30. Весь день за рулем и большую часть по горам. Хорошо что ничего не случилось, но хочется чтобы водители отдыхали достаточно. Ведь мы им доверяем свою жизнь. На экскурсии в Горную Ингушетию - гид Магомед. Это сказка, он не говорит он поет, он льет слова в наши уши с такой любовью к своей родине. Мы были восхищены и Магомедом и Горной Ингушетией. Гид который сопровождал нас на Эльбрус был с нами более суток. Именно был, потому что создалось впечатление, что человек отбывает повинность. Но путешествовать всегда приятно. Несомненно в Большую Страну обращусь ещё не раз. Спасибо.