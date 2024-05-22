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Авторский тур
7 дней
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Начало: г. Минеральные воды
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 72 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Начало: Г. Грозный
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 41 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел22 мая 2024Шикарный тур - он полностью оправдывает свое название - «Кавказское притяжение». Мы познакомились с неповторимой природой и гостеприимными людьми.
- ННадежда15 ноября 2023С Большой страной путешествую не первый раз. Тур "Кавказское притяжение" очень насыщенный. Привлекло в нем то, что за неделю мы
- ЮЮлия12 сентября 2023Добрый день, все было замечательно, очень понравилось, спасибо за быструю и оперативную связь
- ААнна9 сентября 2023Тур "Великий шелковый путь" 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивый и гостеприимный! Огромное спасибо
- ВВиктория12 июля 2023О туре остались только приятные впечатления. Организация достойная. Никаких неприятностей не было. Все четко. Встретили-проводили. Экскурсоводы очень грамотные, приятные в
- ААлександр9 июля 2023Тур "Великий шелковый путь" великолепен! Тут у вас появится возможность увидеть стразу все природные красоты региона, ощутить на себе гостеприимство
- ТТатьяна27 июня 20235 республик КавказаОрганизатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
- ИИрина27 июня 20235 республик КавказаСъездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
- ААнастасия29 апреля 20235 республик КавказаПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домике полным народной атрибутики по соседству с местными действительно незабываемо<3
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «7-дневные туры»
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