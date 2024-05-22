Экскурсионные туры на неделю в Грозный

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Грозном, цены от 41 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
Начало: г. Минеральные воды
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
от 72 000 за человека
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Начало: Г. Грозный
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 41 500 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мёртвых Даргавс
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
74 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    22 мая 2024
    Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
    Шикарный тур - он полностью оправдывает свое название - «Кавказское притяжение». Мы познакомились с неповторимой природой и гостеприимными людьми.
  • Н
    Надежда
    15 ноября 2023
    Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
    С Большой страной путешествую не первый раз. Тур "Кавказское притяжение" очень насыщенный. Привлекло в нем то, что за неделю мы
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    поменяли три места ночевки в разных городах т. е. ехали всегда вперед. Наконец-то стала немного отличать - чем отличаются народы Кавказа друг от друга. Немного смутил один момент. Мы жили 4 дня во Владикавказе, но обзорной экскурсии по этому городу у нас не было запланировано (странно), гиды которые нас сопровождали на другие экскурсии, по городу информацию давали не охотно и очень сжато, считая что это не интересно тем, кто был на обзорной экскурсии. В Грозном нас встречал в аэропорту и был нашим гидом молодой человек - Шамиль. Он очень внимательный и деликатный, отвечает абсолютно на все вопросы. У него грамотно построена речь, приятный голос, его рассказы можно слушать бесконечно. Но с водителем был такой нюанс - он опоздал на экскурсию, минут на 30, оправданием служило то, что "почти всю ночь был за рулем", а у нас экскурсия была на целый день с 09.00 и высадил водитель нас во Владикавказе в 19.30. Весь день за рулем и большую часть по горам. Хорошо что ничего не случилось, но хочется чтобы водители отдыхали достаточно. Ведь мы им доверяем свою жизнь. На экскурсии в Горную Ингушетию - гид Магомед. Это сказка, он не говорит он поет, он льет слова в наши уши с такой любовью к своей родине. Мы были восхищены и Магомедом и Горной Ингушетией. Гид который сопровождал нас на Эльбрус был с нами более суток. Именно был, потому что создалось впечатление, что человек отбывает повинность. Но путешествовать всегда приятно. Несомненно в Большую Страну обращусь ещё не раз. Спасибо.

  • Ю
    Юлия
    12 сентября 2023
    Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
    Добрый день, все было замечательно, очень понравилось, спасибо за быструю и оперативную связь
  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
    Тур "Великий шелковый путь" 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивый и гостеприимный! Огромное спасибо
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    принимающей стороне за данный тур! Было очень интересно, комфортно, вкусно, познавательно, красиво) Это было самое незабываемое и сильно положительное по эмоциям путешествие! Огромное спасибо Муслиму, гидам Ане, Джульете, Иналу, Лене за интересные рассказы про Ваш наикрасивейший регион) Во время тура у нас образовалась очень позитивная и дружная команда ребят из Грозного, Москвы, Питера, Тюмени, Якутии, Альметьевска и Приморья) Путешествуйте, друзья! Это дарит невероятные и ни с чем не сравнимые эмоции)

    Тур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивыйТур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивыйТур &quot;Великий шелковый путь&quot; 02.09. - 08.09.2023 г. Хочу признаться в любви Северному Кавказу! Невероятно красивый
  • В
    Виктория
    12 июля 2023
    Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
    О туре остались только приятные впечатления. Организация достойная. Никаких неприятностей не было. Все четко. Встретили-проводили. Экскурсоводы очень грамотные, приятные в
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    общении, водители-профессионалы своего дела. Сказочные пейзажи, вкусная кухня, замечательные люди. Великолепные мечети, христианские храмы, монастыри, могучие горы, красивые альпийские луга, быстрые горные реки, источники с минеральной водой, горные перевалы и теснины, Эльбрус в своем великолепии, незабываемые оригинальные арт объекты. Спасибо организатору за такой замечательный тур, хоть в шутку, гиды назвали его "галопом по Европам", я осталась очень довольна выбором этого тура. Цена то же очень подходящая для среднестатистического человека. По сложности: на маршруте пересеклись с женщиной 84 лет, которая была в восторге от путешествия. Всем рекомендую этот тур.

  • А
    Александр
    9 июля 2023
    Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
    Тур "Великий шелковый путь" великолепен! Тут у вас появится возможность увидеть стразу все природные красоты региона, ощутить на себе гостеприимство
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    кавказских народов и окунуться в его самобытную культуру. Вам будет предложена насыщенная программа, комфортабельные гостиницы, вкуснейшая еда (рай для мясоедов). Вы посетите минеральные источники, большинство равнинных и горных территорий кавказских республик, покорите Эльбрус (без преувеличений), увидите Каспийское море (может даже купнётесь), ну и, конечно же, насладитесь кавказским радушием и местной кухней. На каждом отрезке пути вас будут сопровождать профессиональные гиды, которые с интересом расскажут об истории своего края, религиозных особенностях и обычаях. Словом, если вы задумываетесь о путешествии на Кавказ и хотите получить всё и сразу, то вам сюда!

  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    5 республик Кавказа
    Организатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    5 республик Кавказа
    Съездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
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    и музея Стрельца, экскурсия по Костроме- все было интересно, очень познавательно, при этом не утомительно. А на следующий день- село Красное, паром, Плес и музей Левитана. Поездка была очень впечатляющая!

  • А
    Анастасия
    29 апреля 2023
    5 республик Кавказа
    Подобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домике полным народной атрибутики по соседству с местными действительно незабываемо<3
    Подобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домикеПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домикеПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домикеПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домикеПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домикеПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домикеПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домикеПодобранные места для посещения и отдыха и остановки на ночь были просто бомба! Пожить в домике

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Великий шелковый путь. Кавказское путешествие
  2. Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
  3. Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озёра, горные ущелья, башни и водопады
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 41 500 до 74 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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