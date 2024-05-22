С Большой страной путешествую не первый раз. Тур "Кавказское притяжение" очень насыщенный. Привлекло в нем то, что за неделю мы читать дальше
поменяли три места ночевки в разных городах т. е. ехали всегда вперед. Наконец-то стала немного отличать - чем отличаются народы Кавказа друг от друга.
Немного смутил один момент. Мы жили 4 дня во Владикавказе, но обзорной экскурсии по этому городу у нас не было запланировано (странно), гиды которые нас сопровождали на другие экскурсии, по городу информацию давали не охотно и очень сжато, считая что это не интересно тем, кто был на обзорной экскурсии.
В Грозном нас встречал в аэропорту и был нашим гидом молодой человек - Шамиль. Он очень внимательный и деликатный, отвечает абсолютно на все вопросы. У него грамотно построена речь, приятный голос, его рассказы можно слушать бесконечно. Но с водителем был такой нюанс - он опоздал на экскурсию, минут на 30, оправданием служило то, что "почти всю ночь был за рулем", а у нас экскурсия была на целый день с 09.00 и высадил водитель нас во Владикавказе в 19.30. Весь день за рулем и большую часть по горам. Хорошо что ничего не случилось, но хочется чтобы водители отдыхали достаточно. Ведь мы им доверяем свою жизнь.
На экскурсии в Горную Ингушетию - гид Магомед. Это сказка, он не говорит он поет, он льет слова в наши уши с такой любовью к своей родине. Мы были восхищены и Магомедом и Горной Ингушетией.
Гид который сопровождал нас на Эльбрус был с нами более суток. Именно был, потому что создалось впечатление, что человек отбывает повинность.
Но путешествовать всегда приятно.
Несомненно в Большую Страну обращусь ещё не раз. Спасибо.
Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды на завтрак, что позволяло читать дальше
в принципе почти каждый день кушать разную еду. Если оставались в отеле, то можно было даже и пообедать и поужинать за отдельную плату, вполне адекватную. Каждый день накладывали, даже если у нас и оставались от предыдущего дня, гели,шампуни, питьевую воду, бутылочка на человека, хотя у них на каждом этаже кулеры с водой. Уборку мы не просили делать, так как было чисто, но один раз за четверо суток поменяли и полотенца. Трансфер у нас получилось вообще был индивидуальным и в отель и из отеля в аэропорт(мы были одни). Ездили от Чечентура на экскурсии, которые входят в это путешествие, обалденная природа, просто в восторге от гор от водопадов от озера Кезил-Ам. Очень хорошие гиды Светлана и Муса, очень много знают про свою республику, добрые, искренние, понравились не только как гиды но и как люди. Из минусов, таких не критичных, ну совсем маленьких: Во время экскурсий на обед нам давали в основном мясо, хотя почти все женщины из нашей небольшой группы хотели бы в какой-то день и покушать рыбы, к сожалению не было такой возможности. И по прилету в ячечню,в этот день, были какие-то проблемы с водой в отеле, но к возвращению в отель вечером после экскурсии проблема уже была устранена и больше не повторилось, всегда была и холодная и горячая вода хорошим напором, несмотря на то что мы жили на пятом этаже. Просто перед поездкой читала отзывы и многие жаловались на напор воды особенно на верхних этажах. Сейчас этого нет, сказали что у них была замена труб. Благодарю за тур, и за то как всё было организовано "Большую Страну " и принимающую сторону.
О туре остались только приятные впечатления. Организация достойная. Никаких неприятностей не было. Все четко. Встретили-проводили. Экскурсоводы очень грамотные, приятные в читать дальше
общении, водители-профессионалы своего дела. Сказочные пейзажи, вкусная кухня, замечательные люди. Великолепные мечети, христианские храмы, монастыри, могучие горы, красивые альпийские луга, быстрые горные реки, источники с минеральной водой, горные перевалы и теснины, Эльбрус в своем великолепии, незабываемые оригинальные арт объекты. Спасибо организатору за такой замечательный тур, хоть в шутку, гиды назвали его "галопом по Европам", я осталась очень довольна выбором этого тура. Цена то же очень подходящая для среднестатистического человека. По сложности: на маршруте пересеклись с женщиной 84 лет, которая была в восторге от путешествия. Всем рекомендую этот тур.
Понравилось путешествие в Чечню. Отель «Городок» тихий, уютный, чистый. Организовано все четко. Интересные экскурсии, хорошие гиды. Особенно Рамзан. Это просто ходячая энциклопедия!!! Спасибо за отдых!
Все понравилось. Тур организован отлично. Прекрасно встретили, очень приятная женщина Зарета. Отвезли в отель, но заселение было чуть позже, поэтому читать дальше
было время самостоятельно прогуляться по городу.
В первый день была прогулка по городу с очень классным гидом Рамазаном. Невероятное количество знаний у молодого человека, всегда готов ответить на любой вопрос.
С ним же мы отправились в путешествие на горное озеро во второй день, но из-за непогоды нам поменяли маршрут и направились в Аргунское ущелье.
А озеро мы посетили в третий день с еще одним классным гидом Умаром.
Очень все понравилось, красиво, приятные люди, вкусная еда. Благодарим за приятный отдых!
Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что читать дальше
предлагает Трипстер. Так я познакомилась с Александрой, которая и предложила этот тур. Она оказалась очень внимательной, все объяснила, учла наши даты и моменты. Очень быстро отвечала. Она сказала, что гида зовут Аслан и дальше он будет нас везде сопровождать и все показывать. Уезжая многие говорили что мы сумасшедшие и что куда мол вы едете. Мы если честно немного переживали, думаю что как же нас встретят и примут горцы. В итоге оказалось, что эти самые горцы дружелюбные, гостеприимные и просто отличные люди. И нам, если честно многому у них есть чему поучиться. Аслан был с нами все эти дни, рассказывал не только исторические факты, но и много чего интересного о чем мы даже не догадывались. Сказать, что экскурсия нам понравилась, это ничего не сказать. Мы влюбились в эти две республики и собираемся ещё раз поехать в другое время года.
Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен.
Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после.
С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сейчас в Грозном в категории "Выездные" можно забронировать 6 авторских туров от 34 000 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры по окрестностям Грозного и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август