Выездные туры из Грозного

Найдено 6 туров в категории «Выездные» в Грозном, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Начало: Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
14 июня в 08:00
20 июня в 08:00
59 500 за всё до 4 чел.
Чеченская классика. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченская классика. Тур выходного дня
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 34 000 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600 за человека
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Начало: Г. Грозный
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 41 500 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    22 мая 2024
    Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
    Шикарный тур - он полностью оправдывает свое название - «Кавказское притяжение». Мы познакомились с неповторимой природой и гостеприимными людьми.
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Н
    Надежда
    15 ноября 2023
    Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
    С Большой страной путешествую не первый раз. Тур "Кавказское притяжение" очень насыщенный. Привлекло в нем то, что за неделю мы
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    поменяли три места ночевки в разных городах т. е. ехали всегда вперед. Наконец-то стала немного отличать - чем отличаются народы Кавказа друг от друга. Немного смутил один момент. Мы жили 4 дня во Владикавказе, но обзорной экскурсии по этому городу у нас не было запланировано (странно), гиды которые нас сопровождали на другие экскурсии, по городу информацию давали не охотно и очень сжато, считая что это не интересно тем, кто был на обзорной экскурсии. В Грозном нас встречал в аэропорту и был нашим гидом молодой человек - Шамиль. Он очень внимательный и деликатный, отвечает абсолютно на все вопросы. У него грамотно построена речь, приятный голос, его рассказы можно слушать бесконечно. Но с водителем был такой нюанс - он опоздал на экскурсию, минут на 30, оправданием служило то, что "почти всю ночь был за рулем", а у нас экскурсия была на целый день с 09.00 и высадил водитель нас во Владикавказе в 19.30. Весь день за рулем и большую часть по горам. Хорошо что ничего не случилось, но хочется чтобы водители отдыхали достаточно. Ведь мы им доверяем свою жизнь. На экскурсии в Горную Ингушетию - гид Магомед. Это сказка, он не говорит он поет, он льет слова в наши уши с такой любовью к своей родине. Мы были восхищены и Магомедом и Горной Ингушетией. Гид который сопровождал нас на Эльбрус был с нами более суток. Именно был, потому что создалось впечатление, что человек отбывает повинность. Но путешествовать всегда приятно. Несомненно в Большую Страну обращусь ещё не раз. Спасибо.

  • Е
    Евгений
    14 сентября 2023
    Чеченская классика. Тур выходного дня
    Впечатления положительные. Красивая, дружелюбная Республика. Вкусная национальная кухня. Время провел с эрудированным и доброжелательным гидом. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    13 июля 2023
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды на завтрак, что позволяло
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    в принципе почти каждый день кушать разную еду. Если оставались в отеле, то можно было даже и пообедать и поужинать за отдельную плату, вполне адекватную. Каждый день накладывали, даже если у нас и оставались от предыдущего дня, гели,шампуни, питьевую воду, бутылочка на человека, хотя у них на каждом этаже кулеры с водой. Уборку мы не просили делать, так как было чисто, но один раз за четверо суток поменяли и полотенца. Трансфер у нас получилось вообще был индивидуальным и в отель и из отеля в аэропорт(мы были одни). Ездили от Чечентура на экскурсии, которые входят в это путешествие, обалденная природа, просто в восторге от гор от водопадов от озера Кезил-Ам. Очень хорошие гиды Светлана и Муса, очень много знают про свою республику, добрые, искренние, понравились не только как гиды но и как люди. Из минусов, таких не критичных, ну совсем маленьких: Во время экскурсий на обед нам давали в основном мясо, хотя почти все женщины из нашей небольшой группы хотели бы в какой-то день и покушать рыбы, к сожалению не было такой возможности. И по прилету в ячечню,в этот день, были какие-то проблемы с водой в отеле, но к возвращению в отель вечером после экскурсии проблема уже была устранена и больше не повторилось, всегда была и холодная и горячая вода хорошим напором, несмотря на то что мы жили на пятом этаже. Просто перед поездкой читала отзывы и многие жаловались на напор воды особенно на верхних этажах. Сейчас этого нет, сказали что у них была замена труб. Благодарю за тур, и за то как всё было организовано "Большую Страну " и принимающую сторону.

    Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды
  • В
    Виктория
    12 июля 2023
    Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
    О туре остались только приятные впечатления. Организация достойная. Никаких неприятностей не было. Все четко. Встретили-проводили. Экскурсоводы очень грамотные, приятные в
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    общении, водители-профессионалы своего дела. Сказочные пейзажи, вкусная кухня, замечательные люди. Великолепные мечети, христианские храмы, монастыри, могучие горы, красивые альпийские луга, быстрые горные реки, источники с минеральной водой, горные перевалы и теснины, Эльбрус в своем великолепии, незабываемые оригинальные арт объекты. Спасибо организатору за такой замечательный тур, хоть в шутку, гиды назвали его "галопом по Европам", я осталась очень довольна выбором этого тура. Цена то же очень подходящая для среднестатистического человека. По сложности: на маршруте пересеклись с женщиной 84 лет, которая была в восторге от путешествия. Всем рекомендую этот тур.

  • И
    Ирина
    22 апреля 2023
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Понравилось путешествие в Чечню. Отель «Городок» тихий, уютный, чистый. Организовано все четко. Интересные экскурсии, хорошие гиды. Особенно Рамзан. Это просто ходячая энциклопедия!!! Спасибо за отдых!
  • П
    Петровцева
    19 апреля 2023
    Чеченская классика. Тур выходного дня
    Отлично организованные экскурсии
  • А
    Анна
    10 апреля 2023
    Чеченская классика. Тур выходного дня
    Все понравилось. Тур организован отлично. Прекрасно встретили, очень приятная женщина Зарета. Отвезли в отель, но заселение было чуть позже, поэтому
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    было время самостоятельно прогуляться по городу. В первый день была прогулка по городу с очень классным гидом Рамазаном. Невероятное количество знаний у молодого человека, всегда готов ответить на любой вопрос. С ним же мы отправились в путешествие на горное озеро во второй день, но из-за непогоды нам поменяли маршрут и направились в Аргунское ущелье. А озеро мы посетили в третий день с еще одним классным гидом Умаром. Очень все понравилось, красиво, приятные люди, вкусная еда. Благодарим за приятный отдых!

  • Е
    Елена
    28 октября 2022
    Чечня и Дагестан: две республики за два дня
    Начнем с самого начала. Желая провести свой юбилей с мужем где-то, случайно наткнулась на информацию о Дагестане. Решила посмотреть, что
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    предлагает Трипстер. Так я познакомилась с Александрой, которая и предложила этот тур. Она оказалась очень внимательной, все объяснила, учла наши даты и моменты. Очень быстро отвечала. Она сказала, что гида зовут Аслан и дальше он будет нас везде сопровождать и все показывать. Уезжая многие говорили что мы сумасшедшие и что куда мол вы едете. Мы если честно немного переживали, думаю что как же нас встретят и примут горцы. В итоге оказалось, что эти самые горцы дружелюбные, гостеприимные и просто отличные люди. И нам, если честно многому у них есть чему поучиться. Аслан был с нами все эти дни, рассказывал не только исторические факты, но и много чего интересного о чем мы даже не догадывались. Сказать, что экскурсия нам понравилась, это ничего не сказать. Мы влюбились в эти две республики и собираемся ещё раз поехать в другое время года. Если вы стоите перед выбором, даже не думайте, езжайте. Дикий восторг Вам обеспечен. Александра, Аслан- вы люди которые разделили нашу жизнь на до и после. С приветом из Чебоксар, Дима и Лена.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Выездные»

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  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Выездные" можно забронировать 6 авторских туров от 34 000 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры по окрестностям Грозного и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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